Cụ ông Võ Hồng Thắng (88 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị Là (89 tuổi) sau 70 năm chung sống nay đã đăng ký kết hôn - Ảnh: V.T.

Ngày 17-11, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), cho biết ngày 16-11, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã đến tận nhà hỗ trợ cụ ông Võ Hồng Thắng (88 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị Là (89 tuổi), cùng trú thôn Đông Lỗ, thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn.

Ở tuổi gần 90, việc đi lại không còn thuận tiện. Gia đình hai cụ vì thế đề nghị chính quyền hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nơi cư trú.

Cán bộ xã đã trực tiếp đến nhà, hướng dẫn hai cụ kê khai hồ sơ, kiểm tra thông tin và hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Sau khi hồ sơ được giải quyết, bà Vũ Thị Kiều Vân, Phó chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cũng đến tận nhà trao giấy chứng nhận kết hôn, chúc mừng hai cụ.

Theo thông tin từ cán bộ hộ tịch xã Vạn Tường, cụ Thắng và cụ Là đã chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 1956 đến nay. Dù đã gắn bó bên nhau suốt nhiều thập kỷ, đây mới là lần đầu tiên hai cụ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn.

Việc hỗ trợ hai cụ đăng ký kết hôn là một trong những hoạt động thuộc mô hình "Hỗ trợ toàn trình trong thực hiện thủ tục hành chính cho người yếu thế trên địa bàn xã Vạn Tường".

Mô hình được Trung tâm Phục vụ hành chính công xã triển khai từ tháng 6-2026, hướng đến người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, người gặp trở ngại trong đi lại và tiếp cận các dịch vụ hành chính công.

Thay vì để người dân phải xoay xở đến cơ quan công quyền, cán bộ chủ động đến tận nơi hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết thủ tục theo quy định.

Qua đó, những người yếu thế có thể tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, giảm bớt khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.