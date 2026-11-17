Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang gặp Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng - Ảnh: BCA

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân công tác Trung Quốc, ngày 17-11, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gặp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng nhấn mạnh dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển sâu sắc, tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong tổng thể mối quan hệ đó, hợp tác an ninh và thực thi pháp luật giữ vai trò trụ cột, "đi trước mở đường" trong bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm. Qua đó góp phần tăng cường tin cậy chính trị, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.



Trên cơ sở những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao nhất hai nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai Bộ tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có. Bên cạnh đó, duy trì trao đổi thường xuyên về những vấn đề chiến lược cùng quan tâm.

Hai Bộ trưởng Công an Việt Nam - Trung Quốc tại cuộc gặp - Ảnh: BCA

Về các trọng tâm hợp tác, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại du lịch, đầu tư, kinh doanh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn sự phối hợp của Bộ Công an Trung Quốc trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho đoàn cấp cao Việt Nam lần này. Ông đồng thời đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công tác bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, hướng tới Tuần lễ cấp cao APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã nhận Kỷ niệm chương Trường Thành vàng do Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng trao tặng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhận Kỷ niệm chương Trường Thành vàng - Ảnh: BCA