Lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm trong sáng nay - Ảnh: B.H.T.

Trong số 20 cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này có một cán bộ nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 10-11 và 19 cán nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 25-11.

Cụ thể, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thành - Trưởng phòng Ngân sách tỉnh, Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính.

Điều động ông Nguyễn Thiều Quang - Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đức Quang nhiệm kỳ 2025-2030, ông Đặng Giang Trung - Bí thư Đảng ủy xã Đức Quang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Có 16 cán bộ là Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã được điều động, luân chuyển giữa các địa phương.

Cụ thể, ông Hoàng Xuân Tần - Chủ tịch UBND xã Hà Linh được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Dương Ngọc Hoàng - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hà Linh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch UBND xã Can Lộc được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc.

Ông Trần Đình Việt - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Can Lộc.

Ông Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Đan Hải được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đan Hải.

Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch UBND xã Lộc Hà được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Mai Phụ.

Ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch UBND xã Mai Phụ được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lộc Hà.

Ông Bùi Ngọc Nhật - Chủ tịch UBND xã Đức Thọ được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Minh.

Ông Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Thọ.

Ông Nguyễn Tiến Thắng - Chủ tịch UBND xã Đức Minh được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Đồng.

Ông Lê Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Đức Đồng được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh.

Bà Phan Hồng Yến - Chủ tịch UBND xã Vũ Quang được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Mai Hoa.

Ông Phạm Ngọc Tạo - Chủ tịch UBND xã Mai Hoa được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Vũ Quang.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2.

Ông Trần Quang Hòa - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Dương Đình Phúc - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Trung tâm.