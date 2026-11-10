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TP.HCM điều động hai Thành ủy viên làm bí thư phường Tân Đông Hiệp, Phú An

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công công tác đối với 4 cán bộ tại Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và Đảng ủy hai phường Tân Đông Hiệp, Phú An.

TP.HCM điều động hai Thành ủy viên về làm bí thư phường Tân Đông Hiệp, Phú An - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều 10-11, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, bà Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, công bố 4 quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, Thành ủy TP.HCM điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Mai Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Đông Hiệp, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Điều động, chỉ định ông Huỳnh Văn Dân, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú An, đến Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Điều động, chỉ định bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú An nhiệm kỳ 2025-2030.

TP.HCM điều động hai Thành ủy viên về làm bí thư phường Tân Đông Hiệp, Phú An - Ảnh 2.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phát biểu tại buổi trao quyết định chiều 10-11, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết việc điều động, sắp xếp cán bộ gắn với yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nhiệm vụ chính trị của TP.HCM.

Theo Phó bí thư Văn Thị Bạch Tuyết, thành phố phân công hai Thành ủy viên về làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp và Phú An. Đây là hai địa phương thuộc khu vực Dĩ An (Bình Dương cũ), có tốc độ đô thị hóa nhanh, đặt ra yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.

Đồng thời, thành phố điều động hai bí thư cấp ủy về công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM, gắn với yêu cầu sắp xếp cán bộ sau khi sáp nhập ba địa phương và tăng cường nhân lực nghiên cứu.

"Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị cả 4 đồng chí sau ngày hôm nay, bàn giao công việc và tiếp cận sớm với địa phương, công việc mới được giao. Phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ", bà Tuyết nói.

TP.HCM điều động hai Thành ủy viên về làm bí thư phường Tân Đông Hiệp, Phú An - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Văn Dân, tân Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phó bí thư Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị hai cán bộ nhận nhiệm vụ tại phường Tân Đông Hiệp và Phú An sớm nắm bắt tình hình, phối hợp với tập thể cấp ủy hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đối với bà Lê Thị Mai Thi và ông Nguyễn Hoàng Thông, Phó bí thư Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị sớm tiếp cận công việc mới, nghiên cứu các quy định, đề án được phân công, phát huy kinh nghiệm công tác để tham mưu, phục vụ nhiệm vụ của Thành ủy.

"Các cán bộ vừa được trao quyết định, điều động, bổ nhiệm, cần chủ động phối hợp, xây dựng đoàn kết nội bộ, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao", Phó bí thư Văn Thị Bạch Tuyết cho hay.

Cam kết nhanh chóng tiếp cận công việc mới

Đại diện 4 cán bộ nhận nhiệm vụ mới, ông Huỳnh Văn Dân, tân Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp cảm ơn Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tin tưởng, hỗ trợ trong thời gian qua. Ông Dân cho biết việc nhận nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm lớn.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, nhanh chóng tiếp cận công việc, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, chương trình kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo. Đồng thời, mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của lãnh đạo thành phố, các cơ quan, đơn vị để cùng đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chung", ông Dân nói.

TP.HCM điều động hai Thành ủy viên về làm bí thư phường Tân Đông Hiệp, Phú An - Ảnh 4.Thành ủy TP.HCM điều động, chỉ định nhiều cán bộ lãnh đạo phường

Chiều 21-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, dưới sự chủ trì của Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết.


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    Chủ đề: Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM Ban Tổ chức Thành uỷ TP. HCM Ban Tổ chức Thành uỷ , Thành ủy TP.HCM điều động cán bộ

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