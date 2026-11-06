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Hà Nội sẽ phá dỡ khu tập thể Trương Định để xây tòa nhà cao 30 tầng

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định tại phường Tương Mai. Khu tập thể gồm 10 tòa nhà cũ với khoảng 257 căn hộ, thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định.

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Phương án tòa nhà xây mới thay thế khu tập thể Trương Định được lấy ý kiến người dân

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai danh mục dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ trên địa bàn TP đợt 1.

Theo đó, dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định gồm 10 tòa nhà A, B, C, D, E, H1, H2, H3, H4, H5 và khu vực lân cận, nằm tại phường Tương Mai.

Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích hơn 14.648m². Trong đó, diện tích cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định gần 13.757m²; phần diện tích mở các trục đường kết nối với đường ven sông Sét và đường Trương Định là hơn 891m².

Hiện khu vực có 10 tòa tập thể cũ cùng một số công trình nhà ở liền kề, đan xen và khu dân cư lân cận. Các khu tập thể cao 2 tầng, công trình lân cận cao từ 2 - 5 tầng, với khoảng 257 căn hộ thuộc các nhà chung cư, chưa bao gồm nhà ở xung quanh.

Theo thông tin công bố, khu tập thể Trương Định thuộc diện phải phá dỡ theo quy định của Luật Nhà ở.

Dự án dự kiến xây dựng công trình cao 30 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Diện tích xây dựng phần nổi là hơn 3.609m², tổng diện tích sàn khoảng 121.008m². Phần tầng hầm có diện tích xây dựng hơn 9.282m², tổng diện tích sàn hơn 27.846m².

Mật độ xây dựng của dự án dự kiến là 26,24%. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2029.

Theo Sở Xây dựng, tổng mức đầu tư dự kiến được tổng hợp từ các thông tin sơ bộ do UBND các phường đề xuất và chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, lãi vay trong thời gian xây dựng. 

Các số liệu về quy hoạch, quy mô và tổng mức đầu tư sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật trong các bước tiếp theo.

- Ảnh 2.Đề xuất Hà Nội có thể cưỡng chế phá dỡ, cải tạo chung cư cũ nếu đồng thuận trên 75%

Theo dự thảo, UBND TP Hà Nội quyết định biện pháp cưỡng chế trong các trường hợp chủ đầu tư đã được trên 75% các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất tương đương ít nhất là 75% diện tích khu vực cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đồng thuận.

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PHẠM TUẤN
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    Chủ đề: Hà nỘi phá dỡ tái thiết đô thị khu tập thể Trương Định phá dỡ tòa nhà

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