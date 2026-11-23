Sông Hồng chảy qua địa bàn Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký quyết định số 6380 phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỉ lệ 1/500 đối với trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng.

Phương án do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập tháng 11-2026, được Sở Xây dựng thẩm định.

Đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài hơn 35km, rộng tới 73,5m

Theo quyết định, trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng có tổng chiều dài khoảng 35,04km, đi qua địa bàn 8 xã, phường gồm Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Điểm đầu tuyến tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc xã Mê Linh. Điểm cuối tại vị trí tuyến đường kết thúc trên địa phận Hà Nội, thuộc xã Bát Tràng.

Tuyến đường được xác định là đường trục chính đô thị, với quy mô 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và hệ thống đường gom.

Đối với những đoạn đi sát đê Tả Hồng, mặt cắt ngang điển hình rộng 54m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe đường gom phía sông.

Các cây cầu qua sông Hồng đang được xây dựng - Ảnh: NAM TRẦN

Những đoạn đi xa đê Tả Hồng có mặt cắt ngang rộng 73,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên hai đường gom.

Tại một số vị trí đặc thù, quy mô mặt cắt ngang được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện địa hình và các công trình hiện hữu.

Cụ thể, đoạn cầu vượt sông Đuống có mặt cắt ngang rộng 56m.

Đoạn từ chân cầu khu vực Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên được thu hẹp mặt cắt ngang còn 49,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe hỗn hợp.

Việc thu hẹp mặt cắt tại khu vực này nhằm tránh ảnh hưởng đến các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng như đền Rừng, đền Mẫu Thoải Phúc Xá.

Đoạn tuyến đi qua khu vực cầu Long Biên và cầu Chương Dương được thiết kế theo phương án bán hầm, với mặt cắt ngang rộng 55,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe hỗn hợp.

Riêng đoạn đi trùng đê Bát Tràng có mặt cắt ngang rộng 44,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính.

Phương án này tận dụng đường mặt đê Bát Tràng và đường hiện trạng dưới chân đê phía trong làm đường gom, nhằm giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Bố trí 8 nút giao liên thông khác mức với các cầu

Theo phương án được phê duyệt, trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng có 8 nút giao liên thông khác mức với các cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì.

Giải pháp thiết kế và chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với cầu sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Đối với các tuyến đường ngang còn lại, phương án bố trí nút giao bằng, được xác định sơ bộ trên cơ sở mạng lưới giao thông theo quy hoạch đã được duyệt.

UBND TP Hà Nội lưu ý thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang từng đoạn tuyến và phạm vi các nút giao hiện mới được xác định sơ bộ.

Các nội dung này sẽ được nghiên cứu, bổ sung và xác định cụ thể trong các đồ án quy hoạch chi tiết dọc hai bên đường và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường.

Việc triển khai phải bảo đảm các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, đặc biệt là yêu cầu về an toàn phòng, chống lũ và an toàn đê điều.

Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, các đơn vị phải tiếp tục rà soát chỉ giới đường đỏ của tuyến đường và các nút giao. Trường hợp cần điều chỉnh phải lập hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Yêu cầu công khai phương án tuyến đường cho người dân UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng kiểm tra, xác nhận hồ sơ phương án tuyến đã được phê duyệt; đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án chỉ giới đường đỏ tại các nút giao chính. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị liên quan bảo đảm yêu cầu về an toàn phòng, chống lũ và an toàn đê điều. UBND 8 xã, phường có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc, cấp phép xây dựng theo thẩm quyền; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch và cập nhật phương án tuyến vào các đồ án quy hoạch trên địa bàn. Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và liên danh ba doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung thuyết minh, kết quả tính toán quy mô mặt cắt ngang, số làn xe và các yếu tố kỹ thuật của tuyến đường trong hồ sơ trình duyệt. UBND TP Hà Nội cũng giao liên danh ba doanh nghiệp này chủ trì, phối hợp với chính quyền các địa phương và đơn vị liên quan công khai hồ sơ phương án tuyến đã được phê duyệt, cùng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư để người dân được biết.