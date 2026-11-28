Các đại biểu bấm nút thực hiện nghi thức khởi công dự án - Ảnh: XUÂN HẢI

Chiều 28-11, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland và liên danh nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng (Hà Nội).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương dự lễ khởi công.

Ưu tiên xây dựng 5.200 căn hộ tái định cư tại chỗ

Bà Nguyễn Phương Anh - Phó Tổng giám đốc phụ trách Truyền thông & Marketing Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Ảnh: PHẠM TUẤN

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Phương Anh - Phó Tổng giám đốc phụ trách truyền thông và Marketing Tập đoàn Tân Á Đại Thành, đại diện liên danh nhà đầu tư - cho biết dự án xác định ba nhiệm vụ trọng tâm gồm xây dựng khu đô thị theo đúng tinh thần đề án; chăm lo nơi ở, sinh kế cho người dân; bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất ven sông Hồng.

Theo bà Phương Anh, ngay sau khi được chấp thuận nhà đầu tư, liên danh đã triển khai song song công tác lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và các thủ tục liên quan đến dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập.

Về định hướng phát triển, dự án hướng tới xây dựng khu đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đồng bộ nhà ở với hạ tầng kỹ thuật, giao thông, trường học, các công trình văn hóa, thể thao, dịch vụ, không gian xanh và các chức năng tạo việc làm.

Phối cảnh dự án

Qua khảo sát thực tế, vị đại diện nhà đầu tư cho biết làng Bồ Đề hiện có khoảng 1.200 hộ dân, hai làng Thạch Cầu và Hạ Trại có khoảng 3.000 hộ. Tổng cộng trong khu vực dự án có khoảng 4.200 hộ dân.

Do đó, liên danh nhà đầu tư dành vị trí thuận lợi tại phường Bồ Đề để bố trí 5.200 căn hộ tái định cư tại chỗ cho người dân cả ba làng.

"Các công trình này sẽ được khởi công ngay trong giai đoạn đầu và hoàn thành sớm để ổn định cuộc sống cho người dân" - bà Phương Anh nói.

Bên cạnh đó, trong phạm vi dự án có sáu di tích lịch sử gồm chùa Lâm Du, đình Lâm Du, chùa Thạch Cầu Đồi - Thiên Quang Tự, đình làng Thạch Cầu, đình Hạ Trại và chùa Hạ Trại cũng được tôn tạo, tu bổ.

Ưu tiên xây dựng nhà ở tái định cư, bảo đảm sinh kế cho người dân

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công - Ảnh: PHẠM TUẤN

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết việc phát triển các khu đô thị đa mục tiêu là bước đổi mới quan trọng trong tư duy phát triển đô thị của Hà Nội. Đây là mô hình phát triển đô thị mang tính đặc thù của thủ đô, đã được thể chế hóa trong Luật Thủ đô năm 2026.

"Phát triển đô thị không chỉ là mở rộng không gian, mà phải mở rộng cơ hội phát triển cho mỗi người dân" - ông Dũng bày tỏ.

Để triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị liên danh nhà đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tổ chức thi công ngay khi đủ điều kiện.

Trong đó, ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở tái định cư, bảo đảm đồng bộ với tiến độ dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Các sở, ngành của TP có trách nhiệm chủ động phối hợp, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định, tiến độ và chất lượng.

Ông Dũng cũng đề nghị chính quyền phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận của người dân.

Đồng thời, phối hợp với nhà đầu tư giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

Dịp này, nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập Tân Á Đại Thành, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập đoàn. UBND TP Hà Nội cũng trao tặng cờ thi đua, ghi nhận những đóng góp của tập đoàn đối với sự phát triển của đất nước và thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (phải) trao Bằng khen của Thủ tướng cho Tân Á Đại Thành - Ảnh: PHẠM TUẤN

Dự kiến cung ứng 38.000 căn hộ Dự án khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng có phạm vi nghiên cứu khoảng 296,95ha, trong đó diện tích phát triển khu đô thị khoảng 245,37ha, diện tích dành cho trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua dự án là 51,58ha. Trải dọc bờ đông sông Hồng, từ cầu Chương Dương đến cầu Thanh Trì, dự án có vị trí kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía đông thủ đô và các trung tâm kinh tế như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh thông qua mạng lưới giao thông liên vùng. Dự án dự kiến cung ứng hơn 38.000 căn hộ, với quy mô dân số khoảng 74.000 người. Trong đó, dự án dành 37ha cho cây xanh công cộng, 37ha cho các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và 51ha phát triển thương mại, dịch vụ, tạo cơ hội việc làm cho người dân.