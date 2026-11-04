Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Hà Nội đưa các biệt thự 68B Trần Hưng Đạo và 62 Nguyễn Du ra khỏi danh mục nhóm 1

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

HĐND TP Hà Nội thông qua việc đưa hai biệt thự tại 68B Trần Hưng Đạo và 62 Nguyễn Du, trong đó có biệt thự được cấp giấy chứng nhận cho gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ra khỏi danh mục biệt thự nhóm 1 do xuống cấp.

Đưa biệt thự gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở phố Nguyễn Du khỏi danh mục nhóm 1 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình tại kỳ họp - Ảnh: QUANG THÁI

Sáng 4-11, tại kỳ họp chuyên đề thứ 7, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết chung thống nhất 3 nội dung do UBND TP trình, báo cáo. Trong đó, có nội dung điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng trước năm 1954.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội quyết định đưa hai biệt thự tại số 68B Trần Hưng Đạo và số 62 Nguyễn Du ra khỏi danh mục biệt thự nhóm 1 theo đề xuất của UBND TP.

UBND TP Hà Nội cho biết hai công trình này đã xuống cấp, không còn đáp ứng các tiêu chuẩn biệt thự nhóm 1 theo quy định.

Cụ thể, theo hồ sơ lưu trữ, khu đất biệt thự số 68B Trần Hưng Đạo hiện đã được chia thành ba phần, trong đó một phần được cấp cho nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Trong khuôn viên còn một công trình biệt thự hai tầng và một số công trình phụ.

Trên các phần đất còn lại có các công trình nhà ba tầng được xây dựng sát hông và phía trước biệt thự. UBND TP đánh giá công trình đã xuống cấp, không còn đạt tiêu chuẩn biệt thự nhóm 1 mà chỉ đáp ứng tiêu chuẩn biệt thự nhóm 3.

Tương tự, biệt thự số 62 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, cũng đã xuống cấp, không còn đáp ứng tiêu chuẩn biệt thự nhóm 1. Theo tờ trình, biệt thự có diện tích đất 762,6m², diện tích xây dựng công trình hai tầng là 378,5m².

Biệt thự này được UBND quận Hai Bà Trưng (cũ) cấp giấy chứng nhận theo quyết định số 954 cho gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau điều chỉnh, số biệt thự nhóm 1 tại Hà Nội giảm từ 222 xuống còn 220. Số biệt thự nhóm 2 giữ nguyên 356 căn.

Theo khoản 1 Điều 123 Luật Nhà ở năm 2023, nhà biệt thự được phân thành 3 nhóm.

Trong đó, biệt thự nhóm 1 gồm nhà được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; nhà có giá trị điển hình về kiến trúc và nhà cổ do hội đồng quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở xác định, lập danh sách trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Biệt thự nhóm 2 là những nhà không thuộc nhóm 1 nhưng có giá trị về nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử.

Nhóm 3 gồm những biệt thự không thuộc hai nhóm trên.

Đưa biệt thự gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở phố Nguyễn Du khỏi danh mục nhóm 1 - Ảnh 3.Dọn sạch rác tại biệt thự nguyên chủ tịch TP Hà Nội trả lại 8 năm vẫn bỏ hoang

TTO - Sau kiến nghị của cử tri và phản ánh của báo chí về việc căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (Hoàn Kiếm) được nguyên chủ tịch Hà Nội trả lại 8 năm nhưng vẫn bị bỏ hoang, rác và cỏ mọc um tùm, UBND phường Hàng Bài đã ra quân dọn rác tại đây.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: 62 Nguyễn Du xuống cấp biệt thự Hà nỘi danh mục

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất