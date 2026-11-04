Hà Nội đưa các biệt thự 68B Trần Hưng Đạo và 62 Nguyễn Du ra khỏi danh mục nhóm 1

Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình tại kỳ họp - Ảnh: QUANG THÁI

Sáng 4-11, tại kỳ họp chuyên đề thứ 7, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết chung thống nhất 3 nội dung do UBND TP trình, báo cáo. Trong đó, có nội dung điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng trước năm 1954.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội quyết định đưa hai biệt thự tại số 68B Trần Hưng Đạo và số 62 Nguyễn Du ra khỏi danh mục biệt thự nhóm 1 theo đề xuất của UBND TP.

UBND TP Hà Nội cho biết hai công trình này đã xuống cấp, không còn đáp ứng các tiêu chuẩn biệt thự nhóm 1 theo quy định.

Cụ thể, theo hồ sơ lưu trữ, khu đất biệt thự số 68B Trần Hưng Đạo hiện đã được chia thành ba phần, trong đó một phần được cấp cho nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Trong khuôn viên còn một công trình biệt thự hai tầng và một số công trình phụ.

Trên các phần đất còn lại có các công trình nhà ba tầng được xây dựng sát hông và phía trước biệt thự. UBND TP đánh giá công trình đã xuống cấp, không còn đạt tiêu chuẩn biệt thự nhóm 1 mà chỉ đáp ứng tiêu chuẩn biệt thự nhóm 3.

Tương tự, biệt thự số 62 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, cũng đã xuống cấp, không còn đáp ứng tiêu chuẩn biệt thự nhóm 1. Theo tờ trình, biệt thự có diện tích đất 762,6m², diện tích xây dựng công trình hai tầng là 378,5m².

Biệt thự này được UBND quận Hai Bà Trưng (cũ) cấp giấy chứng nhận theo quyết định số 954 cho gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau điều chỉnh, số biệt thự nhóm 1 tại Hà Nội giảm từ 222 xuống còn 220. Số biệt thự nhóm 2 giữ nguyên 356 căn.

Theo khoản 1 Điều 123 Luật Nhà ở năm 2023, nhà biệt thự được phân thành 3 nhóm. Trong đó, biệt thự nhóm 1 gồm nhà được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; nhà có giá trị điển hình về kiến trúc và nhà cổ do hội đồng quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở xác định, lập danh sách trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Biệt thự nhóm 2 là những nhà không thuộc nhóm 1 nhưng có giá trị về nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử. Nhóm 3 gồm những biệt thự không thuộc hai nhóm trên.