GS.TS Trần Ngọc Hải - Giám đốc Đại học Cần Thơ - Ảnh: CTU

Ngày 27-11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký quyết định số 3436/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm GS.TS Trần Ngọc Hải giữ chức Giám đốc Đại học Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

GS.TS Trần Ngọc Hải sinh ngày 22-12-1969, quê xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh. Ông là giáo sư, tiến sĩ ngành thủy sản, có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Năm 1992, sau khi tốt nghiệp đại học, ông bắt đầu công tác tại Khoa Thủy sản, Trường đại học Cần Thơ với vai trò cán bộ giảng dạy.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, ông học thạc sĩ tại Trường đại học Putra Malaysia (1995 - 1997), làm nghiên cứu sinh tại Viện Công nghệ châu Á, Thái Lan (2002 - 2005). Ông được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2009 và giáo sư năm 2018.

Ông từng đảm nhiệm các vị trí đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khoa Thủy sản, Phó trưởng Khoa Thủy sản. Tháng 3-2021, ông được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ; từ tháng 4-2024 là ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy trường.

Sau khi trường chuyển đổi mô hình tổ chức, ông tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ phó hiệu trưởng, phó giám đốc Đại học Cần Thơ. Từ tháng 9-2026, ông giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ.

Trong quá trình công tác, ông có kinh nghiệm quản lý các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn lực, quản trị đại học và phục vụ cộng đồng. Ông cũng tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Trước đó, ngày 18-9-2026, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ký quyết định giao GS.TS Trần Ngọc Hải làm quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ, sau khi PGS.TS Trần Trung Tính, giám đốc tiền nhiệm, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.