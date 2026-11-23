PGS.TS Ngô Thanh Phong - Ảnh: CTU

PGS.TS Ngô Thanh Phong sinh ngày 17-8-1970, quê quán xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp. Ông Phong được đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực sư phạm sinh học, công nghệ sinh học và vi sinh vật.

TS Ngô Thanh Phong được công nhận chức danh phó giáo sư ngành sinh học năm 2018 và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Hành trình công tác của ông gắn bó với Đại học Cần Thơ từ năm 1994, bắt đầu bằng vị trí tập sự giảng dạy tại khoa hóa sinh.

Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, năm 1997, ông trở lại nhà trường và chính thức bắt đầu chặng đường dài trong sự nghiệp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục đại học đến nay.

Trong hơn ba thập kỷ công tác tại Đại học Cần Thơ, PGS.TS Ngô Thanh Phong đã đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn, quản lý và công tác Đảng, đoàn thể.

Từ tháng 9-2025, ông Phong là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Cần Thơ; từ tháng 11-2025, ông đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Khoa học Tự nhiên.

Ông là tác giả và đồng tác giả của ba giáo trình/sách chuyên khảo, hơn 45 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, cùng hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

Hiện nay, Ban giám đốc Đại học Cần Thơ gồm 3 thành viên: GS.TS Trần Ngọc Hải - Quyền Giám đốc; các Phó Giám đốc gồm TS Lê Văn Lâm và PGS.TS Ngô Thanh Phong.