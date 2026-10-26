Gỡ rào cản tiếp cận chính sách cho công nhân xây dựng tại TP.HCM

Khảo sát 500 công nhân xây dựng tại TP.HCM cho thấy nhiều người lao động vẫn khó tiếp cận các chính sách an sinh. Thực trạng này được thảo luận tại Hội thảo khoa học do Viện Phát triển chính sách và năng lực lãnh đạo, ĐHQG-HCM tổ chức ngày 21-10.

Các chuyên gia và nhà quản lý tại hội thảo cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi thiết thực cho công nhân ngành xây dựng. Gỡ rào cản tiếp cận chính sách cho công nhân xây dựng tại TP.HCM Đọc tiếp Về trang Chủ đề Trở lại chủ đề DIỆU LINH - DIỄM HƯỜNG - TRINH TRÀ

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