Ông Nguyễn Duy Tư, Bí thư xã Vân Sơn (giữa), trực tiếp quảng bá, bán củ cải ngay trên vườn của nông dân

Sáng 20-11, dưới tiết trời mưa, rét 13-14 độ C, ông Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn (tỉnh Phú Thọ), lần thứ hai lên sóng trực tiếp (livestream) ngay trên những luống củ cải của bà con để giới thiệu, quảng bá và bán nông sản.

Buổi livestream bắt đầu lúc 9h trên kênh Facebook "Bí thư xứ Mường", cùng tham gia với Bí thư xã còn có chủ vườn củ cải và một số người hỗ trợ.

Livestream giữa vườn, bán củ cải giá 20.000 đồng/kg

Cầm trên tay củ cải to như bắp chân người lớn, ông Tư giới thiệu đây là giống củ cải Hàn Quốc, mỗi củ nặng hơn 2kg, thậm chí có củ đạt 4-5kg.

Ông cho biết Vân Sơn được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, độ ẩm không khí cao, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm thường có nhiều sương, giúp đất giữ ẩm nên người dân hầu như không phải tưới nước. Nhờ đó, củ cải phát triển tốt, cho củ to mà không phải vùng nào cũng có có thể trồng được như vậy.

Củ cải Vân Sơn có vị ngọt không giống củ cải đường, giòn và không hăng, không xốp, có thể chế biến thành nhiều món ăn như luộc, xào, nấu canh, muối chua, làm kim chi hoặc ăn sống, ép lấy nước uống.

Loại củ cải này còn có ưu điểm lâu hỏng, có thể dựng đứng ở nơi thoáng mát khoảng một tuần hoặc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tháng.

Theo Bí thư xã Vân Sơn, hiện tại giá bán củ cải tại vườn 25.000 đồng/kg, tuy nhiên trong phiên livestream quảng bá, ông cùng chủ vườn thống nhất bán giá 20.000 đồng/kg, mỗi đơn hàng có khối lượng tối thiểu 10kg.

"Do đang ở đầu vụ thu hoạch nên sản lượng củ cải còn hạn chế. Phiên livestream dự kiến kéo dài đến khi tiêu thụ hết 5-6 tấn củ cải.

Hiện xã đang hoàn thiện khâu vận chuyển nên trước mắt chỉ tiếp nhận đơn hàng giao từ Nghệ An trở ra các tỉnh, thành miền Bắc.

Trong thời gian tới, khi hệ thống vận chuyển được hoàn thiện, địa phương sẽ mở rộng phạm vi giao hàng vào khu vực miền Trung và miền Nam" - ông Tư chia sẻ trên livestream.

Ông Tư cho biết để tổ chức một phiên livestream cần chuẩn bị rất nhiều công đoạn từ set up thiết bị, đến bối cảnh livestream

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ, ông Tư cho biết trong lần đầu tiên livestream quảng bá củ cải Vân Sơn, ông cùng bà con đã bán hết 6 tấn củ cải sau hơn 2 tiếng.

Lý do thực hiện phiên livestream bắt nguồn từ mong muốn quảng bá nông sản cho bà con địa phương, phiên đầu tiên bán quýt và lần này là củ cải.

Tại Vân Sơn, củ cải được bà con trồng nhiều tuy nhiên đầu ra bấp bênh, chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, có năm họ đến thu mua, có năm lại để già quá củ cải xốp chỉ có thể cho lợn cho gà. Nên hoạt động livestream này không thiên về bán hàng mà nhằm quảng bá cho nông sản Vân Sơn.

Bên cạnh đó, để mọi người biết nông sản Vân Sơn rất đa dạng không chỉ có mỗi quýt. Tiếp đó là hỗ trợ đầu ra cho bà con nông dân tại địa phương.

"Tôi mong muốn thông qua những phiên livestream như này giúp bà con thay đổi tư duy tiếp cận với công nghệ, thương mại điện tử, nền tảng số… để họ thấy chỉ qua một phiên livestream giữa ruộng cũng có thể bán được rất nhiều nông sản", ông Tư chia sẻ.

Ông Tư cho rằng bản thân chỉ là người "dẫn đường, chỉ lối", về sau bà con sẽ chính là người đứng lên livestream bán nông sản, gửi đến người tiêu dùng.

Trong phiên livestream bán quýt ngày 7-11, do dùng cách chốt đơn thủ công bà con đã mất gần 7 tuần để tra cứu, lên đơn, nhiều đơn trùng, đơn lại thiếu. Trong phiên livestream thứ hai này, bà con bắt đầu sử dụng công nghệ để kiểm soát đơn đặt hàng tốt hơn.

Kéo điện, internet ra tận vườn để nông dân bán hàng

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ, anh Đinh Tiến Thắng (ở thôn Mường Cá, chủ vườn củ cải) cho biết những năm trước, anh cùng với hợp tác xã đã sưu tầm được giống củ cải Hàn Quốc (ưa lạnh) rất phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu ở Vân Sơn.

Khi mới xuống giống, anh chỉ bón phân gà đã ủ mục và xử lý sâu bọ, rầy rệp ở giai đoạn đầu và phủ màng để ngăn cỏ dại mọc, giữ độ ẩm cho đất. Khi cây đã phát triển tốt thì không cần xử lý sâu bọ nữa mà để cây phát triển tự nhiên.

"Nhờ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đặc trưng của vùng cao, củ cải sinh trưởng nhanh, ít tốn công chăm sóc và tưới tiêu. Sau khoảng 65-70 ngày, củ cải cho thu hoạch, nhiều củ có trọng lượng từ 2kg trở lên" - anh Thắng chia sẻ.

Về đầu ra, anh Thắng cho biết trước đây chủ yếu bán củ cải thông qua hợp tác xã hoặc cung cấp trực tiếp cho các nhà hàng, bếp ăn.

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, khi được Bí thư xã hỗ trợ kéo điện, internet ra tận vườn để livestream bán hàng, anh rất phấn khởi.

Chỉ sau hơn 2 tiếng livestream, toàn bộ 6 tấn củ cải còn lại trên vườn 6.000m² đã được tiêu thụ hết.

"Việc Bí thư xã trực tiếp livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản giúp rút ngắn khâu trung gian, đưa sản phẩm sạch, chất lượng từ vườn đến người tiêu dùng nhanh chóng. Đây là cách làm thiết thực, có thể nhân rộng ra trong thời gian tới" - anh Thắng chia sẻ.