Giang hồ mạng - Kỳ 1: Từ xây dựng hình ảnh, dùng ảnh hưởng để kiếm tiền

Các "giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Khánh Sky (từ trái qua) thời điểm bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Vừa qua, cơ quan công an liên tiếp điều tra, khởi tố, xử lý nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, từng được biết đến với hình ảnh "giang hồ mạng".

Những vụ việc bị phanh phui hé lộ mặt trái của một bộ phận người nổi tiếng trên mạng, lấy tai tiếng làm thương hiệu, lấy lượng người theo dõi làm lợi thế kiếm tiền.

Khoe tiền, đấu khẩu, công thức nổi tiếng của giang hồ mạng

Huấn Hoa Hồng khoe tiền trên mạng xã hội trước khi bị bắt - Ảnh: FBNV

Huấn Hoa Hồng (Bùi Xuân Huấn), Khánh Sky (Nguyễn Văn Hợi), Phú Lê (Lê Văn Phú), Tiến Bịp (Nguyễn Thành Long)... là những cái tên được nhiều người biết đến trong giới giang hồ mạng từng nổi tiếng bằng phương thức này.

Huấn Hoa Hồng (Bùi Xuân Huấn) bắt đầu tạo dựng ảnh hưởng trên mạng xã hội từ khoảng năm 2015. Hình ảnh thường thấy là khoe trang sức vàng, tiền mặt, xe sang, cùng những buổi livestream kể chuyện cuộc sống, tình nghĩa, làm giàu, rao giảng đạo lý.

Trước khi bị bắt, Huấn sở hữu tài khoản Facebook với hơn 3,7 triệu lượt theo dõi, TikTok hơn 5,9 triệu lượt và YouTube hơn 300.000 người đăng ký. Như vậy, riêng ba nền tảng đã có tổng cộng gần 10 triệu lượt theo dõi, đăng ký.

Huấn còn thường xuyên xuất hiện cùng những nhân vật khác trong nhóm giang hồ mạng, tạo ra các video chung, livestream, những cuộc tranh luận thu hút sự chú ý.

Các câu nói về nghị lực, làm giàu, dạy làm giàu, cách sống được cắt thành video ngắn, chia sẻ lại trên nhiều nền tảng, giúp hình ảnh tiếp tục lan truyền.

Sức hút của nhân vật này thể hiện qua sự việc ngày 6-8, khi lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Huấn tại Hà Nội, có hàng trăm người tập trung bên ngoài theo dõi.

Khánh Sky thời điểm mới bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Với Khánh Sky (Nguyễn Văn Hợi) lại nổi lên bằng những video tranh cãi, đối đầu, phát ngôn gay gắt, chửi bới trên mạng xã hội.

Tài khoản TikTok của Khánh Sky có hơn 400.000 người theo dõi và hơn 7,5 triệu lượt thích. Những cuộc livestream mâu thuẫn với các nhân vật khác giúp tài khoản tiếp tục thu hút tương tác.

Đỉnh điểm, ngày 29-7, Khánh Sky cùng Hồ Văn Khoa tìm đến xưởng của Vua Quạt livestream chửi bới, đe dọa, thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Từ vụ việc này, Khánh Sky và những người liên quan đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đáng chú ý, tại cơ quan công an, Khánh Sky thừa nhận nhận thấy những nội dung tranh cãi, mâu thuẫn thường thu hút đông người xem nên lợi dụng để tăng độ nổi tiếng.

Trong khi đó, Phú Lê (Lê Văn Phú) có cách xây dựng hình ảnh kết hợp giữa phong cách giang hồ và hoạt động giải trí. Nhân vật thường xuất hiện với đầu cạo trọc, hình xăm, dây chuyền lớn, nhẫn vàng, cùng những câu chuyện về tình nghĩa anh em, sự trung thành, cách đối nhân xử thế.

Không chỉ livestream, Phú Lê còn tham gia sản xuất, diễn xuất trong các MV ca nhạc, phim ngắn về đề tài giang hồ. Một trong những sản phẩm được biết đến là phim Chạm mặt giang hồ, phát hành trên YouTube năm 2019, có sự tham gia của một số gương mặt nổi tiếng trong giới giang hồ mạng.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 18-8, Facebook của Phú Lê có khoảng 1,4 triệu người theo dõi, YouTube hơn 2,2 triệu người đăng ký và TikTok khoảng 1,3 triệu người theo dõi.

Còn Tiến Bịp lại thu hút sự chú ý bằng những buổi livestream nói về cờ bạc, tiền bạc, các mánh khóe và những phát ngôn khác thường.

Phong cách nói chuyện trực diện, có phần bất cần khiến nhân vật thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận, được cắt ghép, chia sẻ trên nhiều tài khoản.

Khoác áo "nghĩa hiệp", đánh bóng tên tuổi

Bùi Xuân Huấn trong một đợt từ thiện ở Lai Châu - Ảnh cắt từ clip

Một điểm đáng chú ý trong cách xây dựng hình ảnh của nhóm nhân vật này là sự kết hợp giữa những nội dung gây tranh cãi với các hoạt động mang màu sắc tích cực.

Bên cạnh khoe tiền, chửi bới, tranh cãi, họ còn đăng tải hình ảnh giúp đỡ người nghèo, trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi quyên góp từ thiện.

Phú Lê từng xuất hiện trong các video đi trao quà, hỗ trợ người dân ở những địa bàn miền núi. Gần đây nhất, hồi tháng 7, Huấn kêu gọi quyên góp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Lai Châu. Hoạt động kêu gọi, đi từ thiện này của Huấn cũng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, năm 2023, Phú Lê từng mặc trang phục màu vàng giống vua, quan - đại diện đoàn thiện nguyện phát biểu, trao quà, hát tặng cho học sinh tại một trường ở Yên Bái cũ trong chương trình Trung thu, dẫn đến những ý kiến trái chiều.

Huấn Hoa Hồng cũng thường xuyên đưa hình ảnh đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo lên mạng xã hội. Những hoạt động này được đặt cạnh các video khoe tài sản, livestream nói về đạo lý và kinh doanh.

Tuy nhiên, hình ảnh trên mạng không đồng nghĩa với việc hoạt động từ thiện được thực hiện minh bạch. Thực tế, trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Huấn đã huy động tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỉ đồng. Khoản tiền này được xác định có dấu hiệu sử dụng sai mục đích.

Xây được thương hiệu cá nhân, bán hàng, thu dòng tiền lớn

Sau khi có lượng người theo dõi lớn, mạng xã hội không chỉ còn là nơi thể hiện hình ảnh cá nhân mà trở thành công cụ kinh doanh.

Các giang hồ mạng thường xuyên livestream giới thiệu sản phẩm, bán mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng.

Một số người còn thành lập doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu riêng, sử dụng chính tên tuổi và hình ảnh cá nhân để quảng bá sản phẩm.

Thay vì phải mất nhiều chi phí tìm kiếm khách hàng từ đầu, các giang hồ mạng này có thể tiếp cận trực tiếp hàng triệu tài khoản thông qua livestream, video ngắn, các bài đăng.

Với Huấn Hoa Hồng, hoạt động kinh doanh được mở rộng qua nhiều lĩnh vực, trong đó có bán hàng trực tuyến và các doanh nghiệp mang thương hiệu gắn với tên tuổi cá nhân.

Tuy nhiên, ngày 15-8, Bộ Công an công bố thông tin khởi tố Huấn Hoa Hồng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra bước đầu, hoạt động kinh doanh trên TikTok có doanh thu tạm tính hơn 300 tỉ đồng nhưng để ngoài sổ sách kế toán.

Ngoài ra, Huấn còn bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cho biết Huấn lợi dụng ảnh hưởng trên Facebook, Zalo, đăng tải thông tin thể hiện biết trước kết quả xổ số để một số người chuyển tiền nhờ cung cấp số lô, số đề có khả năng trúng. Khi những người này thua cược, đòi lại tiền, Huấn không trả.

Phú Lê cùng vợ là Lã Thúy Kiều và các bị can thời điểm bị khởi tố - Ảnh: Công an cung cấp

Với Phú Lê, hoạt động kinh doanh được mở rộng thông qua hệ thống doanh nghiệp do vợ chồng nhân vật này thành lập. Theo công an, từ năm 2017 đến năm 2023, vợ chồng Phú thành lập ba công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định hơn 107 tỉ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của vợ chồng Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán.

Vợ chồng Phú Lê còn bị xác định "bắt tay" Nguyễn Thị Hương (còn gọi là "Cô giáo Hương"), sản xuất, kinh doanh sản phẩm Loramen, lừa dối khách hàng.

Các vụ án trên cho thấy một công thức đáng lo ngại là dùng video hào nhoáng để câu view, xây dựng niềm tin, rồi tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để trục lợi từ hoạt động kinh doanh bất chính.