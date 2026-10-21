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Giải ngân thấp so với cam kết, Đắk Lắk thúc tiến độ 3 ban quản lý dự án

tác giả
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

Kết quả giải ngân thực tế của cả 3 ban quản lý dự án khu vực Buôn Ma Thuột, Ea Kar và Buôn Hồ đều thấp, chưa đạt yêu cầu cam kết đã đăng ký với UBND tỉnh Đắk Lắk.

Giải ngân dưới 10%, Đắk Lắk thúc tiến độ 3 Ban quản lý dự án - Ảnh 1.

Công trường thi công dự án đường Tôn Đức Thắng do Ban Quản lý dự án khu vực Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) làm chủ đầu tư - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 21-10, UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay đã gửi công văn cho 3 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực gồm Buôn Ma Thuột, Ea Kar và Buôn Hồ yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng, quyết liệt hoàn thành cam kết giải ngân vốn đầu tư công tháng 10.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, kết quả giải ngân thực tế tính tháng 10-2026 (tính đến 20-10) của cả 3 ban quản lý dự án khu vực này đều rất thấp, chưa đạt yêu cầu cam kết đã đăng ký với UBND tỉnh và Sở Tài chính. 

Cụ thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Buôn Ma Thuột đạt 8,45%, Buôn Hồ 7,4% và Ea Kar 15,49%.

Theo quy định và cam kết, ngày 25-10 là thời điểm chốt số liệu báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh. Nhìn tổng thể cả 3 ban này mới giải ngân được 19/201 tỉ đồng (chỉ đạt 9,85% kế hoạch đăng ký cam kết tháng 10), khối lượng vốn còn phải giải ngân trong những ngày còn lại là rất lớn.

Nếu các chủ đầu tư không tập trung dồn lực thực hiện ngay các giải pháp đột phá, nguy cơ không hoàn thành cam kết tháng 10 là rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giải ngân chung của toàn tỉnh.

Từ thực tế trên, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu giám đốc 3 ban quản lý dự án khu vực trên tập trung cao độ chỉ đạo hoàn thành toàn bộ khối lượng vốn cam kết tháng 10 còn lại (183 tỉ đồng), chuyển toàn bộ hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, hồ sơ chi trả đền bù giải phóng mặt bằng đến Kho bạc Nhà nước trước 17h ngày 25-10.

Quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để đẩy nhanh sản lượng và bù đắp dứt điểm phần khối lượng chậm trễ lũy kế các tháng trước.

Thực hiện nghiêm việc nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán cuốn chiếu ngay khi có khối lượng hoàn thành theo tuần. 

Các sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường chủ động hỗ trợ tối đa cho các ban quản lý dự án giải quyết thủ tục hành chính, thẩm định hồ sơ.

UBND các xã, phường có dự án đi qua trực tiếp chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, xác minh nguồn gốc đất, tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bàn giao mặt bằng.

Giải ngân dưới 10%, Đắk Lắk thúc tiến độ 3 Ban quản lý dự án - Ảnh 3.Chấm điểm giải ngân từ tháng 10, làm căn cứ bố trí vốn đầu tư công năm 2027

Từ kỳ tháng 10, Bộ Tài chính chính thức chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, làm căn cứ điều chuyển vốn và bố trí kế hoạch vốn năm 2027.

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LÊ TRUNG
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    Chủ đề: Dự án Buôn Ma Thuột Đắk Lắk giải ngân ban quản lý dự án Đắk Lắk

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