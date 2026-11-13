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Giải cứu thiếu nữ 14 tuổi bị mua bán làm nhân viên karaoke, yêu cầu chuộc 42 triệu

tác giả
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Công an vừa giải cứu thiếu nữ 14 tuổi bị lừa đưa đi làm nhân viên karaoke, chuyển giao qua nhiều địa phương và yêu cầu gia đình trả 42 triệu đồng để chuộc.

Giải cứu thiếu nữ 14 tuổi bị mua bán làm nhân viên karaoke, yêu cầu chuộc 42 triệu - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng lấy lời khai với nghi phạm Trần Thị Mỹ Hoa - Ảnh: CAO THIÊN

Ngày 13-11, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để điều tra về hành vi mua bán người, liên quan đến vụ việc một thiếu nữ bị lừa đưa đi làm nhân viên phục vụ karaoke, chuyển giao qua nhiều địa phương.

Trước đó, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận trình báo của ông L.V.C (34 tuổi, trú tại Sơn La) về việc con gái là L.T.H.N. (14 tuổi) bị các nghi phạm đưa từ Hà Nội lên khu vực gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc thuộc tỉnh Tuyên Quang. 

Gia đình được yêu cầu đưa 42 triệu đồng để chuộc con.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phát hiện nhiều thông tin nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán người trên các hội, nhóm kín.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đơn vị vào cuộc xác minh, truy xét, giải cứu nạn nhân.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, thông qua mạng xã hội, thiếu nữ N. bị lừa tìm việc làm và đưa đến làm việc dưới sự quản lý của Trần Thị Mỹ Hoa (36 tuổi), quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke tại Hà Nội.

Giải cứu thiếu nữ 14 tuổi bị mua bán làm nhân viên karaoke, yêu cầu chuộc 42 triệu - Ảnh 2.

Các nghi phạm trong vụ án - Ảnh: CAO THIÊN

Do N. không đáp ứng yêu cầu công việc, Hoa cùng Trịnh Văn Tùng (33 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) chuyển giao thiếu nữ này cho nhóm của Lê Trường Giang (21 tuổi), K.O. (16 tuổi) và Nguyễn Quang Vinh (18 tuổi), với số tiền 28 triệu đồng.

Sau đó, nhóm của Giang tiếp tục chuyển giao cháu N. cho Nguyễn Văn Hoàng (29 tuổi), quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke tại tỉnh Tuyên Quang, với số tiền 34 triệu đồng.

Khi thiếu nữ N. không đồng ý tiếp tục làm việc, Hoàng yêu cầu gia đình đưa 42 triệu đồng để trả nợ, chuộc người.

Nghi ngờ hành vi bị phát hiện, các nghi phạm sau đó tắt điện thoại, bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an TP Hà Nội và Công an các địa phương khẩn trương truy xét.

Sau 2 ngày, lực lượng công an giải cứu thành công thiếu nữ N., đưa về địa phương và bàn giao an toàn cho gia đình.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn dụ dỗ tìm việc làm nhẹ, lương cao, cho ứng tiền hoặc vay tiền mua sắm, chi tiêu rồi tự ý nâng thành khoản nợ để ép buộc tiếp tục làm việc hoặc yêu cầu gia đình trả tiền mới cho về.

Các gia đình cần quan tâm, giữ liên lạc với con em đi làm xa, nhất là người chưa thành niên.

Khi phát hiện dấu hiệu bị khống chế, ép làm việc để trả nợ hoặc bị chuyển giao để nhận tiền, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Giải cứu thiếu nữ 14 tuổi bị mua bán làm nhân viên karaoke, yêu cầu chuộc 42 triệu - Ảnh 4.Công an giải cứu 46 nữ tiếp viên karaoke, trong đó có nhiều bé gái

Công an đồng loạt kiểm tra nhiều quán karaoke và điểm “nuôi nhốt” tại 4 địa phương, giải cứu 46 nữ tiếp viên, trong đó có nhiều nạn nhân dưới 16 tuổi.


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    Chủ đề: giải cứu thiếu nữ mua bán Sơn La tiền chuộc nhân viên karaoke

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