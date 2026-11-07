Công an giải cứu 4 nữ sinh khỏi bẫy 'việc nhẹ, lương cao'

Bốn nữ sinh được giải cứu - Ảnh: ĐINH TÙNG

Ngày 7-11, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa giải cứu bốn thiếu nữ khỏi bẫy "việc nhẹ, lương cao".

Theo công an, khoảng 9h ngày 6-11, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận thông tin về việc bốn học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Co Mạ nghi bị dụ dỗ, lừa đưa khỏi địa phương.

Bốn nữ sinh này có dấu hiệu bị khống chế, giam giữ tại khu vực xã Phúc Lộc (Hà Nội).

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị chức năng Công an tỉnh nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với Công an xã Co Mạ, Công an xã Phúc Lộc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm.

Sau hơn 5 giờ, lực lượng công an đã tìm thấy, đưa các em trở về với gia đình an toàn.

Cơ quan công an đang tiến hành xác minh các nội dung liên quan để làm rõ vụ việc.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng mạng xã hội (TikTok, Facebook, Zalo...) của con em mình.

Thường xuyên tâm sự, cảnh báo các em trước các lời mời gọi, tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", đi làm không cần bằng cấp.

Các em học sinh tuyệt đối không tin, không làm theo và không đi theo người lạ, người quen qua mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ.

Khi người dân phát hiện có dấu hiệu bất thường hoặc con em mất liên lạc, gia đình cần lập tức đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo để được hỗ trợ kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.