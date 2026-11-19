Đại diện Bến xe miền Tây cho biết trong tháng 11 không ghi nhận đơn vị vận tải nào điều chỉnh giá cước - Ảnh: THY NHUNG

Theo khảo sát của Tuổi Trẻ, các đơn vị vận tải vẫn chờ giá dầu tiếp tục giảm để điều chỉnh giá cước cho phù hợp hơn.

Giá dầu giảm xuống còn 22.000 đồng mới giảm được giá cước

Đại diện một đơn vị vận tải (TP.HCM - Hà Tĩnh) chia sẻ thời gian qua, giá dầu vẫn neo cao quanh mức 26.820 - 29.190 đồng/lít (tùy loại và tùy khu vực), chỉ mới giảm nhẹ khoảng một tuần gần đây trong khi đó thời điểm cao nhất cũng chỉ 31.000 đồng/lít.

Theo đại diện nhà xe, mỗi lần giảm chỉ giảm nhỏ giọt vài trăm đồng, nhưng khi tăng lại tăng cao hơn, trong khi số đợt tăng nhiều hơn số đợt giảm. Nếu giá dầu giảm sâu về ngưỡng 22.000 - 23.000 đồng/lít, doanh nghiệp mới có dư địa để điều chỉnh giá vé.

Tuy nhiên, để giữ khách và cạnh tranh, nhà xe buộc phải bán vé thấp hơn mức giá hòa vốn. Ví dụ, xe VIP 22 phòng, với mức giá dầu khoảng 27.000 đồng/lít, vé đúng chi phí phải có giá 1,5 - 1,7 triệu đồng/vé, nhưng thực tế nhà xe chỉ thu 1,1 triệu đồng/vé. Trước đó giá vé bán ra là 1,4 triệu đồng.

Đối với xe giường nằm thường (38-40 giường), giá vé đúng phải từ 1,1 - 1,2 triệu đồng/vé, nhưng thực tế chỉ thu 900.000 đồng/vé.

Một chuyến khứ hồi (TP.HCM đi Hà Tĩnh và ngược lại), tổng chi phí lên tới 40 - 41 triệu đồng/chuyến. Riêng tiền dầu chiếm khoảng 25 triệu đồng, phí cầu đường, bến bãi 10 triệu đồng, lương tài xế 4,5 triệu đồng, chưa tính khấu hao xe. Nếu xe chạy đủ khách cả hai chiều mới tạm có lãi khoảng 10 triệu đồng, nhưng thực tế vắng khách, nhiều chuyến phải bù lỗ 3 - 4 triệu đồng.

Bài toán giá cước của một đơn vị vận tải tại TP.HCM - Ảnh: THY NHUNG/AI

Ông Lê Trung Tính, Phó chủ tịch Hiệp hội vận tải TP.HCM, cho biết tháng 10 và tháng 11 là giai đoạn thấp điểm nhất trong năm, nhưng các đơn vị vẫn phải chạy để giữ tuyến.

Thực tế hơn 90% phương tiện kinh doanh vận tải hiện nay, từ xe khách liên tỉnh, xe tải cho đến xe đầu kéo container, đều sử dụng động cơ chạy bằng dầu diesel chứ không phải xăng. Trong các kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vừa qua, giá xăng giảm mạnh nhưng giá dầu lại giảm ít.

Trong khi đó, chi phí nhiên liệu luôn chiếm tỷ trọng từ 30% đến 40% trong cơ cấu giá thành vận tải, nên các doanh nghiệp rất khó có dư địa để kê khai giảm giá.

"Doanh nghiệp vận tải cũng rất mong mỏi giá dầu tiếp tục giảm trong các kỳ điều hành tới để có cơ sở cân đối lại bài toán tài chính, từ đó điều chỉnh mức cước hợp lý, vừa chia sẻ khó khăn với hành khách và chủ hàng, vừa kích cầu đi lại", ông Tính chia sẻ thêm.

Chưa nhiều đơn vị vận tải giảm giá cước

Vị Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải TP.HCM cho rằng các đơn vị vận tải đang "mong ngóng" giá dầu giảm nhiều như giá xăng để điều chỉnh giá cước - Ảnh: THY NHUNG

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết giai đoạn tháng 5, 6, 7, nhiều đơn vị vận tải đã kê khai giảm giá vé. Trong tháng 10, chỉ có 1 đơn vị duy nhất kê khai giảm giá cước. Đây là thời điểm lượng khách đi lại ít nên doanh nghiệp cân đối chi phí để giảm giá. Từ đầu tháng 11, phía bến xe chưa tiếp nhận thêm bất kỳ hồ sơ kê khai giảm giá nào từ các đơn vị vận tải.

Đại diện bến xe xác nhận ở các đợt giá xăng dầu tăng trước đây, không phải 100% doanh nghiệp đều tăng giá vé mà chỉ có một số đơn vị tăng, một số đơn vị vẫn giữ nguyên mức giá.

"Việc điều chỉnh giảm giá vé hay không phụ thuộc vào tính toán chi phí hoạt động thực tế của từng doanh nghiệp, sau đó lập hồ sơ gửi Sở Xây dựng để áp dụng", vị đại diện cho hay.

Cũng theo vị đại diện, bến xe đã tuyên truyền, vận động các đơn vị vận tải tính toán lại chi phí để giảm giá vé khi xăng dầu hạ nhiệt nhằm kích cầu đi lại, tránh để giá vé cao làm giảm lượng khách.

Đối với Bến xe Miền Đông, hiện tập trung các đơn vị vận tải phía bắc và khu vực Tây Nguyên, cũng cho biết chưa nhận được hồ sơ điều chỉnh giá vé của đơn vị nào.