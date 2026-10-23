Giá gửi xe ở Hà Nội tăng, có người mất 60 triệu/năm thuê chỗ cho ô tô 'ngủ'

Từ ngày 15-10, Hà Nội đã chính thức áp dụng bảng giá mới đối với dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên lòng đường, hè phố sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Trong ảnh là bảng giá mới về trông giữ xe ô tô tại phố Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) - Ảnh: PHÚC TÀI

Mất 60 triệu/năm thuê chỗ cho ô tô ngủ

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trong nhiều ngày qua người dân khu vực phố cổ Hà Nội đang loay hoay tìm chỗ gửi xe mới, phần còn lại tính phương án chuyển đổi phương tiện, số ít tính bán xe ô tô.

Một nhân viên trông xe tại khu vực phố Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết từ ngày 15-10, sau khi thành phố có quyết định tăng giá gửi xe, điểm trông giữ xe ở đây đã vơi hẳn xe. Phần vì giá cao nên người gửi đã chuyển ô tô ra vị trí khác. Số còn lại đang đắn đo về việc sang tháng 11 có gửi nữa không.

Điểm gửi xe trên phố Phùng Hưng trống chỗ vì một số chủ phương tiện thôi không gửi xe - Ảnh: PHÚC TÀI

Phố Phùng Hưng nằm trong đường vành đai 1, nên theo từng loại xe giá cũng có sự dao động: Từ 45.000 - 70.000 đồng đối với đỗ lượt/60 phút, từ 3.800.000 - 5.080.000 đồng/tháng đối với xe hợp đồng ngày, từ 3.000.000 - 3.990.000 đồng/tháng đối với hợp đồng đêm và từ 5.000.000 - 6.660.000 đồng/tháng đối với hợp đồng ngày đêm.

Nếu theo mức giá này, với những xe ô tô loại đến 9 chỗ ngồi (nhóm xe ô tô gia đình dùng) gửi ngày đêm sẽ chịu chi phí là 5.000.000 đồng/tháng và một năm hết 60.000.000 đồng.

Video tài xế nói gì khi giá gửi xe ở Hà Nội tăng cao?

Ông V.Đ.K. (60 tuổi, sống tại phố Hàng Đường) cho biết gia đình ông sử dụng ô tô từ năm 2005 và với việc tăng giá gửi xe lần này, khiến ông phải tính toán lại chuyện sử dụng xe ô tô.

"Gia đình tôi chỉ dùng xe ô tô đi lại cuối tuần hoặc thỉnh thoảng đi du lịch. Nên tiền gửi xe lên đến 5 triệu đồng/tháng phải tính toán lại. Xe ô tô dùng hằng ngày, phục vụ kiếm tiền mình có thể bớt một vài chi phí để nuôi xe. Nhưng nếu nhu cầu ít, phải tính toán chuyển đổi phương tiện", ông K. nói.

Một đoạn vỉa hè Phùng Hưng đang là nơi được cấp phép trông giữ phương tiện - Ảnh: PHÚC TÀI

Ở một góc khác, với người chỉ làm việc ở trong khu vực vành đai 1, nếu sử dụng xe ô tô đi làm hằng ngày, việc gửi xe ô tô cũng là một bài toán.

Anh Vũ Ngọc T. (37 tuổi, phường Hai Bà Trưng) cho biết nhà anh ở khu vực phố Lò Đúc, còn cửa hàng kinh doanh ở khu vực phố Chả Cá, phường Hoàn Kiếm.

Anh T. đang gửi xe ngày đêm ở gần nhà, đơn vị trông xe là công ty tư nhân, giá hợp đồng gửi là 2.500.000 đồng/tháng. Anh có sử dụng xe hằng ngày đi làm trên khu vực phố cổ, nếu tính giá gửi xe theo hợp đồng ngày là 3.800.000 đồng/tháng, tổng chi phí gửi xe của anh là 6.300.000 đồng/tháng.

"Điểm tôi gửi xe chính là của tư nhân, không sử dụng ngân sách nhà nước nên giá chưa thấy tăng. Còn đi xe lên cửa hàng, tôi gửi bên Phùng Hưng, hiện tôi thấy giá gửi khá cao. Thời gian tới, tôi sẽ hạn chế đi xe ô tô và chuyển sang xe máy hoặc đi xe đạp đi làm", anh T. chia sẻ.

Lo ngại phí gửi xe cao, tài xế lái xe đi vòng quanh bệnh viện chờ người nhà

Thay vì việc gửi xe để chờ người nhà đi khám, một số tài xế lựa chọn cách đi vòng quanh viện hoặc đỗ xe tại đường Giải Phóng - Ảnh: PHÚC TÀI

Tại khu vực một bệnh viện lớn trên đường Giải Phóng (Hà Nội), câu chuyện tìm chỗ gửi ô tô cũng khiến nhiều tài xế đau đầu.

Vào thời điểm đông bệnh nhân, việc tìm chỗ đỗ xe không dễ dàng. Một số tài xế chọn chạy xe vòng quanh khu vực bệnh viện hoặc dừng chờ ở những đoạn đường gần đó trong lúc người nhà khám bệnh.

Anh L.T. (ở Yên Phong, Bắc Ninh) có mẹ nằm viện điều trị tại bệnh được bốn ngày. Đến ngày 22-10, anh phải đưa vợ vào đổi ca cho chị gái chăm sóc mẹ. Thay vì việc gửi xe lên thăm mẹ rồi đổi ca, anh chọn lái xe vòng quanh đường Giải Phóng để chờ chị gái ra.

Dứt cuộc gọi thúc giục người nhà, anh L.T. cho biết nếu phải chờ lâu, tiền gửi theo giờ có thể tăng lên đáng kể. Còn gửi ở những chỗ trông giữ bên ngoài mà mình chưa biết rõ sẽ phát sinh thêm những câu chuyện không đáng có, nên anh chọn cách lái xe đi vòng quanh bệnh viện để chờ đợi.

Một điểm gửi xe gần khu vực bệnh viện. Ngay từ khoảng 7h sáng ngày 23-10, điểm đỗ này đã chật kín xe - Ảnh: PHÚC TÀI

Trong khi một số lái xe chọn lái xe đi vòng quanh bệnh viện để chờ người nhà, một số khác lại tìm chỗ đỗ trên đường Giải Phóng.

Ông Phạm Ngọc C. (52 tuổi, ở Văn Giang, Hưng Yên) cho biết vào giờ cao điểm, việc tìm chỗ đỗ xe gần bệnh viện rất khó. Có những lúc không còn lựa chọn nào khác, tài xế đành tìm chỗ đỗ bên ngoài.

"Biết đỗ xe ngoài đường là ảnh hưởng giao thông, nhưng nếu có bãi rộng, giá hợp lý chẳng ai muốn đỗ như vậy", ông C. nói.

Theo ông C., người ở tỉnh đưa người thân đến bệnh viện tại Hà Nội thường phải chờ nhiều giờ, thậm chí từ sáng đến chiều. Nếu gửi xe với giá 25.000 - 30.000 đồng/60 phút, tổng chi phí có thể lên tới vài trăm nghìn đồng mỗi ngày.

Anh cho biết từng gặp trường hợp người nhà đưa bệnh nhân đến viện từ sáng sớm, sau đó phải chờ đến chiều mới xong việc. Với thời gian chờ kéo dài, tiền gửi xe trở thành khoản đáng kể, nhất là với những gia đình phải đi lại từ tỉnh xa.

Bảng giá dịch vụ gửi xe tại một điểm đỗ trên đường Phương Mai - gần một bệnh viện lớn - vị trí bệnh viện này nằm trong phạm vi đường vành đai 1 đến phạm vi nằm trong đường vành đai 2 - Ảnh: PHÚC TÀI

Theo ông C., ngoài các bãi gửi xe trong bệnh viện, một số điểm trông giữ bên ngoài cũng có người mời chào tài xế ngay gần cổng viện. Tuy nhiên, người lạ đến khám lần đầu thường khó biết nơi nào có chỗ gửi phù hợp, giá cả ra sao.

Ông cho rằng khi lượng phương tiện ngày càng tăng, các bệnh viện lớn cần tính toán thêm phương án bố trí chỗ đỗ xe.

Về lâu dài, việc phân bổ người bệnh đến các cơ sở khám chữa bệnh phù hợp cũng có thể góp phần giảm áp lực cho những bệnh viện quá đông tại Hà Nội.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, chuyên gia giao thông, tiến sĩ Phan Lê Bình - Trưởng đại diện văn phòng công ty tư vấn OCG (Nhật Bản) - cho biết quyết định tăng giá gửi xe của thành phố Hà Nội là phù hợp trong bối cảnh hiện nay, bởi đây cũng là lần tăng sau hơn 8 năm áp dụng biểu giá cũ. Quan trọng hơn đây là một phương tiện để điều tiết việc chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng. Theo ông Phan Lê Bình, cần phải nhìn rõ bản chất của những điểm đỗ xe có sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè là phục vụ cho nhóm khách đến khu vực đó sử dụng dịch vụ sẽ có chỗ đỗ xe nhất thời và trả theo lượt. Nếu xem chỗ gửi xe đó là nơi đỗ xe hằng ngày, hằng tháng thì không phù hợp. Nêu bài học kinh nghiệm, ông Phan Lê Bình chia sẻ, ở một số nước trên thế giới, trước khi người dân mua xe ô tô cá nhân cần có giấy xác nhận của cơ quan chức năng về việc đảm bảo chỗ để xe. Chỗ đó, có thể là ở nhà, hoặc ký hợp đồng với một điểm đỗ nhưng phải đầy đủ các yêu cầu, quy định. Sau khi có xác nhận rồi mới mua xe ô tô cá nhân. Còn liên quan đến việc điểm đỗ xe ở bệnh viện, tiến sĩ Phan Lê Bình cho rằng diện tích trong và ngoài bệnh viện ở khu vực nội đô cũng chỉ có giới hạn nhất định. Nếu số lượng xe tăng cao thì khó có thể đáp ứng nhu cầu. Người dân có thể tính toán đến việc sử dụng phương tiện công cộng mỗi lần đi khám, chữa bệnh để giảm áp lực chỗ đỗ. Chia sẻ thêm về vấn đề giao thông công cộng, tiến sĩ Phan Lê Bình cho rằng với sự nỗ lực của thành phố Hà Nội, hiện nay chất lượng phục vụ tốt. Việc cần cải thiện là làn đường ưu tiên cho xe công cộng khi tham gia giao thông. Nếu còn tình trạng phương tiện công cộng phải chen lấn từng mét khi tham gia giao thông với xe cá nhân thì chất lượng phục vụ người dân sẽ chưa trọn vẹn.