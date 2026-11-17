Người chơi nhập vai tài xế xe ôm công nghệ, nhận cuốc, chở khách và trải nghiệm nhiều tình huống giao thông trong trò chơi do một lập trình viên gen Z phát triển - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa được chở khách vì... rớt bằng lái

Tưởng vào game lái xe công nghệ là được phóng xe đón khách, ai ngờ bước vào trò chơi đang hot trên cõi mạng gần đây mang tên "Alo Khách Ơi!", người chơi phải thi bằng lái A1 trước tiên. Vượt qua phần lý thuyết, họ còn phải điều khiển xe chạy vòng số 8.

"Tôi tưởng thi đại là xong. Ai dè game này bắt phải thi cho đến khi nào đậu mới thôi. Lúc đó mới hành nghề lái xe ôm được", tài khoản Nguyễn Hưng cho hay.

Theo thống kê do nhà phát triển cung cấp, trong 7 ngày ra mắt, trò chơi ghi nhận hơn 47.000 lượt thi lý thuyết và hơn 56.000 lượt thi thực hành. Tỉ lệ đỗ lần lượt chỉ khoảng 52,7% và 27,6%. Chưa hết, hơn 2.200 bằng lái trong game đã bị trừ sạch điểm. Hóa ra làm tài xế trên màn hình cũng chẳng dễ dàng!

Qua được "cửa ải" này, người chơi thuê xe, mở ứng dụng "Ủa alo" trên chiếc điện thoại ảo rồi bật nhận cuốc. Có khách thì chạy đến điểm đón, chở tới nơi, nhận tiền và điểm đánh giá. Muốn đổi xe, tài xế phải tích góp và tính toán thu chi.

Hậu trường làm game tài xế gây sốt - Ảnh: NVCC

Nhưng mỗi chuyến xe là đủ chuyện dở khóc dở cười phía sau. Chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ hay đi sai đường một chiều đều có thể bị phạt. Xe hết xăng phải dắt bộ, xe điện phải tìm trạm sạc, xe hư thì gọi cứu hộ. Mưa chiều, giờ cao điểm cũng khiến việc kiếm tiền thêm thử thách.

Thú vị hơn, người chơi có thể chạy ngang chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM, tòa nhà Bitexco hay bến Bạch Đằng, vừa đi vừa ngắm nghía cảnh đẹp TP.HCM. Những địa danh quen thuộc được tái hiện trong không gian 3D.

Hành khách còn có thể trò chuyện bằng AI, chấm sao, viết đánh giá và ghi nhớ tài xế quen.

Vừa nghỉ việc, bất ngờ vì game hút khách

Người đứng sau chiếc game thú vị này là Lê Công Tuấn (24 tuổi), một lập trình viên từng làm việc tại TP.HCM.

Tuấn cho biết thời gian gần đây, công ty gặp một số khó khăn trong hoạt động, dẫn đến những ảnh hưởng nhất định đến công việc cũng như kế hoạch cá nhân của anh. Sau khi cân nhắc, anh đã quyết định nghỉ việc cách đây vài ngày. Hiện tại, Tuấn đang tạm trở về quê trong thời gian tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới phù hợp với định hướng của bản thân.

Vì sao chọn nghề xe ôm công nghệ để làm game? Tuấn nói, tài xế xuất hiện khắp TP.HCM, nhưng phía sau mỗi cuốc xe là đủ chuyện như tìm đường, kẹt xe, tiền xăng, chinh phục các vị khách có tính cách khác nhau. Anh muốn biến chuyện đời thường thành một trò chơi gần gũi.

"Thay vì làm một game đua xe đơn thuần, mình muốn người chơi có thể trải nghiệm một ngày làm tài xế công nghệ", Tuấn chia sẻ.

Tuấn hy vọng người chơi hiểu thêm công sức và tình huống tài xế đối mặt mỗi ngày.

Để dựng phố xá, Tuấn tìm hình ảnh thực tế của các địa danh từ nhiều góc độ, dùng AI hỗ trợ tạo mô hình 3D rồi chỉnh sửa.

Khó nhất là vừa giữ được hình ảnh chi tiết, vừa bảo đảm game chạy ổn trên điện thoại, máy tính khi nhiều người cùng tham gia. Hệ thống hành khách trò chuyện bằng AI cũng khiến anh mất nhiều thời gian thử nghiệm.

Đây là trò chơi 3D có quy mô lớn đầu tiên Tuấn thực hiện. Anh chủ yếu tự đầu tư, tận dụng các công cụ sẵn có để tiết kiệm chi phí. Bởi vậy, sự đón nhận của cộng đồng khiến anh bất ngờ.

Theo số liệu Tuấn cung cấp, sau khoảng 3-4 ngày ra mắt, game có hơn 33.000 tài khoản đăng ký, hơn 28.000 tài khoản tạo nhân vật tài xế, gần 2.000 người hoạt động trong ngày khi thống kê. Tuấn vui nhất khi người chơi nhận ra góc phố quen, chia sẻ tình huống thú vị và góp ý sửa lỗi.

"Sắp tới, tôi dự định bổ sung phương tiện, địa điểm, nhiệm vụ, cải thiện tương tác AI, với mong muốn đưa đời sống đường phố Việt Nam đến gần hơn với người chơi trong và ngoài nước", Tuấn nói.

Trò chơi xe ôm công nghệ được Tuấn phát triển chủ yếu tại góc làm việc cá nhân - Ảnh: NVCC