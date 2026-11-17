Ngày của chị em thì nhớ như in, đến Quốc tế đàn ông lại phải nhắc vợ, nhắc người yêu - Ảnh do AI tạo

Vốn ít khi đòi hỏi và nhìn nhận chẳng có quà cũng vẫn vui, nhiều anh chàng chỉ âm thầm chờ xem có ai nhớ ngày Quốc tế đàn ông không.

Không cần quà tặng, đàn ông chỉ cần được yêu thương tôn trọng

Nhật Long (31 tuổi, làm việc trong lĩnh vực bất động sản tại TP.HCM), chia sẻ rằng cả năm cánh mày râu dường như chẳng có ngày nào thật sự dành riêng cho mình.

"Vì vậy, khi có ngày Quốc tế đàn ông 19-11, tôi thấy vui vui. Dù ngày này vẫn còn khá xa lạ, không nhiều người biết tới. Đến lúc bạn bè nói tôi mới giật mình nhận ra mình cũng có ngày như thế này", anh cười.

Anh cũng không buồn hay chạnh lòng nếu không có quà cáp từ người yêu và đồng nghiệp. Nơi anh làm không có truyền thống tặng quà hay chúc mừng vào ngày này, chỉ có những lời nói đùa giỡn cho vui.

Còn đối với người yêu, anh cũng thường không đòi hỏi quà cáp gì, chỉ trừ ngày sinh nhật, 14-2 và ngày Tết là người yêu có tặng quà.

Nói về ngày Quốc tế đàn ông, anh cho biết bạn gái mình cũng có nghe nói về ngày đó. Nhưng cả hai không đặt nặng vấn đề phải tặng quà hay làm điều gì đó đặc biệt trong ngày này.

Anh kể: "Thông thường trong năm, cả hai đã có những dịp đi chơi, đi ăn mừng như sinh nhật mỗi người, lễ Tết, ngày 14-2, 8-3, 20-10, Trung thu…".

Theo anh, cánh đàn ông thường quen với việc đứng ra lo lắng, chăm sóc và hy sinh cho người mình yêu thương. Nhiều khi bản thân có mệt mỏi, áp lực cũng ít khi nói ra. "Mình là đàn ông thì phải cố gắng, phải làm chỗ dựa cho người yêu", anh nói.

Với anh, quà cáp không quan trọng, cũng không cần phải tổ chức gì cầu kỳ trong những ngày đặc biệt. Chỉ cần người yêu biết quan tâm, hỏi han, chia sẻ và thấu hiểu những áp lực, khó khăn anh gặp phải là đủ.

"Đôi khi một lời hỏi thăm hay động viên đúng lúc cũng khiến mình cảm thấy được yêu thương. Được người mình yêu quan tâm như vậy thôi tôi cũng đã thấy vui và hạnh phúc lắm rồi. Và miễn là người yêu đừng gắt gỏng, trách móc hay giận hờn những chuyện nhỏ thì cả năm ngày nào đối với tôi cũng là ngày vui", anh bộc bạch.

Canh đúng 0h chúc chị em, đến ngày của mình thì ‘chờ ơ chơ huyền chờ’

H.H. (38 tuổi, Huế) kể rằng năm ngoái, anh từng chủ động hỏi vợ có biết ngày 19-11 là ngày gì không, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ. Vợ anh khi ấy chẳng mảy may để ý, cũng không có lời chúc hay món quà nào.

Đến khi thấy mạng xã hội tràn ngập những bài đăng về Ngày Quốc tế đàn ông, chị mới chợt nhớ ra và gửi lời chúc đến chồng.

"Tôi cũng không mong quà cáp gì, nhưng thú thật lúc thấy mọi người đăng rôm rả, vợ mới nhớ ra để chúc thì cũng buồn cười. Năm nay chỉ mong vợ nhớ sớm hơn một chút, chứ không phải đợi mạng xã hội nhắc mới nhớ đến chồng", anh H.H. nói.

Q.V. (35 tuổi, TP.HCM) kể rằng những dịp như 8-3, 20-10 đều chủ động gửi lời chúc đến bạn gái. Đến ngày đó, anh cứ canh đúng 0h là gửi tin nhắn yêu thương thắm thiết. Có khi còn phải nhớ chúc từ sớm, bởi chỉ cần sơ ý hoặc chúc muộn là người yêu giận.

Trong khi đó, đến ngày Quốc tế đàn ông 19-11, anh lại ngậm ngùi, chỉ biết cười trừ.

"Ngày lễ của chị em thì tôi phải nhớ kỹ, đôi khi còn phải chuẩn bị trước để bạn gái vui. Còn 19-11, tôi cũng chẳng dám mong cô ấy nhớ, có khi phải tự nhắc khéo mình cũng có ngày riêng", anh Q.V. chia sẻ.

Ngày Quốc tế đàn ông (19-11) đó tiến sĩ Jerome Teelucksingh, giảng viên lịch sử khởi xướng tại Trinidad và Tobago vào năm 1999. Ông chọn ngày 19-11, cũng là ngày sinh nhật cha mình, nhằm tôn vinh những đóng góp của nam giới, đồng thời nâng cao nhận thức về sức khỏe, bình đẳng giới và xây dựng hình mẫu nam giới tích cực. Tại Việt Nam, ngày này vẫn chưa phổ biến rộng rãi như ngày 8-3 hay 20-10. Tuy nhiên, những năm gần đây, một số đơn vị, gia đình và cộng đồng mạng đã hưởng ứng bằng cách tặng quà, gửi lời chúc cho người yêu, người chồng hoặc đồng nghiệp nam.