Ford Ranger bản lạ xuất hiện ở Việt Nam, tầm giá 800 - 900 triệu đồng

Chiếc Ford Ranger Wolftrak màu đen xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội - Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Ford Ranger Wolftrak xuất hiện tại Việt Nam

Một chiếc Ford Ranger với cách phối màu khác lạ vừa được bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Các chi tiết màu xanh lá trên bộ mâm cho thấy đây nhiều khả năng là phiên bản Ranger Wolftrak, vốn chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam.

Tại thị trường quốc tế, Ford Ranger Wolftrak có những chi tiết nhận diện màu xanh lá ở lưới tản nhiệt, mâm xe và logo trên thân. Phiên bản này thường xuất hiện với màu sơn xám xi măng, trong khi chiếc xe tại Hà Nội có ngoại thất màu đen.

Ngoài ra, Ranger Wolftrak sử dụng bộ mâm 17 inch, nhỏ hơn loại 18 inch trên phiên bản Wildtrak.

Tại Thái Lan, Ford Ranger Wolftrak được định vị giữa hai phiên bản XLS và Wildtrak. Mẫu xe hướng đến khách hàng muốn một chiếc bán tải có thiết kế khác biệt so với bản tiêu chuẩn nhưng giá thấp hơn Wildtrak.

Ranger Wolftrak tại Thái Lan có hai phiên bản. Bản dẫn động cầu sau 4x2 có giá 949.000 baht, tương đương khoảng 759 triệu đồng. Bản dẫn động hai cầu 4x4 có giá 1.089.000 baht, khoảng 871 triệu đồng.

Hiện Ford Việt Nam chưa công bố kế hoạch phân phối cũng như giá bán của Ranger Wolftrak tại thị trường trong nước.

Để tham khảo, Ranger Wildtrak có niêm yết ở Việt Nam 973 triệu - 1,101 tỉ đồng, trong khi Ranger XLS có giá 726 - 803 triệu đồng tùy màu sắc và trang bị. Như vậy, nếu được phân phối, giá bán của Wolftrak có thể rơi vào tầm giá 800 - 900 triệu đồng.

Ford Ranger Wolftrak có những trang bị gì?

Điểm nhận diện của Ranger Wolftrak là các chi tiết màu xanh Lime Green trên lưới tản nhiệt, kết hợp logo Wolftrak ở cửa trước và cửa thùng sau.

Xe được trang bị đèn chiếu sáng LED dạng chóa, đèn định vị ban ngày hình chữ C, đèn sương mù LED, đèn hậu LED và bộ mâm hợp kim 17 inch đi cùng lốp 255/70 R17.

Ford Ranger Wolftrak có ốp hốc bánh màu đen, cản sau sơn đen, thanh thể thao màu đen phía sau cabin, tấm lót thùng tiêu chuẩn - Ảnh: Ford



Bên trong, Ranger Wolftrak sử dụng ghế bọc da hai tông màu, với logo Wolftrak thêu trên hàng ghế trước. Bảng điều khiển cũng được phối màu riêng.

Xe sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch tích hợp hệ thống SYNC 4A đi cùng Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Các tiện nghi khác gồm ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh tay 4 hướng, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động hai vùng, 2 cổng USB, ổ điện 12V và âm thanh 4 loa.

Khoang nội thất Ranger Wolftrak có cách phối màu riêng và logo phiên bản trên ghế ngồi - Ảnh: Ford

Tại Thái Lan, Ford Ranger Wolftrak sử dụng động cơ diesel EcoBlue 2.0L tăng áp đơn, sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp, tùy chọn dẫn động cầu sau 4x2 hoặc hai cầu 4x4. Riêng bản 4x4 được trang bị khóa vi sai cầu sau điều khiển điện tử.

Ranger Wolftrak có bốn chế độ lái gồm Normal, Eco, Tow/Haul dành cho kéo hoặc chở nặng và Slippery dành cho đường trơn.

Khoảng sáng gầm đạt 229mm, lội nước tối đa được công bố ở mức 800mm - Ảnh: Ford

Về an toàn, Ranger Wolftrak được trang bị 6 túi khí, ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESP, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát chống lật, kiểm soát hành trình, camera lùi, gọi cứu hộ khẩn cấp, móc ghế trẻ em ISOFIX và chìa khóa chống trộm.