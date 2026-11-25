Mỗi tuần có tối đa 396 suất hoàn tiền

Theo FE CREDIT, những tháng cuối năm là thời điểm thị trường tiêu dùng trở nên sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mại, nhu cầu mua sắm, chăm lo cho gia đình và chuẩn bị đón năm mới.

Bên cạnh việc chủ động cân đối ngân sách, nhiều người tiêu dùng cũng quan tâm đến các giải pháp tài chính có thủ tục thuận tiện, thông tin minh bạch và phương thức tiếp cận linh hoạt.

Đáp ứng nhu cầu này, FE CREDIT triển khai chương trình "9 Tuần vàng, Hoàn tiền tỉ", kết hợp tiện ích của giải pháp Tiền Mặt Linh Hoạt trên ứng dụng FE ONLINE 2.0 với ưu đãi hoàn tiền trực tiếp cho khách hàng.

Diễn ra trên toàn quốc từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 2-1-2027, chương trình có tổng giá trị ưu đãi hơn 1,2 tỉ đồng, với 3.564 suất hoàn tiền.

Trong suốt 9 tuần triển khai, mỗi tuần có tối đa 396 khách hàng được nhận ưu đãi với hai mức hoàn tiền là 200.000 đồng và 500.000 đồng.

Chương trình áp dụng cho khách hàng chủ động đăng ký khoản cấp tín dụng thông qua tính năng Tiền Mặt Linh Hoạt trên ứng dụng FE ONLINE 2.0 mà không cần sự hỗ trợ của tư vấn viên FE CREDIT.

Để tham gia chương trình, khách hàng cần đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

Thứ nhất, khách hàng đã tất toán toàn bộ dư nợ tín dụng tại FE CREDIT, được phê duyệt và giải ngân thành công khoản cấp tín dụng mới từ 40 triệu đồng trở lên qua tính năng Tiền Mặt Linh Hoạt trong thời gian diễn ra chương trình.

Thứ hai, khách hàng đang có dư nợ tín dụng tại FE CREDIT, được phê duyệt và giải ngân thành công khoản cấp tín dụng mới từ 70 triệu đồng trở lên qua tính năng Tiền Mặt Linh Hoạt trong thời gian diễn ra chương trình.

Toàn bộ tiền thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản Übank by VPBank hợp lệ của khách hàng sau khi chương trình kết thúc. Đây là dịch vụ ngân hàng số của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), được tích hợp ngay trên ứng dụng FE ONLINE 2.0.

Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng một lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình và không đồng thời nhận ưu đãi từ chương trình khuyến mại khác của FE CREDIT áp dụng cho cùng khoản cấp tín dụng đủ điều kiện.

Với hình thức hoàn tiền trực tiếp, khách hàng có thể linh hoạt sử dụng khoản tiền này theo nhu cầu thực tế, từ mua sắm vật dụng thiết yếu, chăm lo cho gia đình đến bổ sung vào ngân sách chi tiêu cuối năm.

Gia tăng tiện ích cho khách hàng trên nền tảng số

Không chỉ mang đến những ưu đãi hấp dẫn, chương trình "9 Tuần vàng, Hoàn tiền tỉ" còn là một trong những hoạt động FE CREDIT triển khai nhằm khuyến khích khách hàng trải nghiệm các tiện ích tài chính trên nền tảng số.

Thông qua tính năng Tiền Mặt Linh Hoạt trên FE ONLINE 2.0, khách hàng có thể chủ động đăng ký khoản cấp tín dụng trực tiếp trên ứng dụng mà không cần sự hỗ trợ của tư vấn viên. Việc số hóa quy trình đăng ký giúp giảm bớt những trở ngại về thời gian, địa điểm, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu.

Bên cạnh đó, việc tích hợp dịch vụ ngân hàng số Übank by VPBank trên cùng ứng dụng góp phần kết nối các tiện ích tài chính, hướng đến trải nghiệm liền mạch hơn, từ đăng ký khoản cấp tín dụng đến nhận ưu đãi.

Đây cũng là một phần trong nỗ lực của FE CREDIT nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng thông qua việc kết hợp giữa công nghệ, giải pháp tài chính và những lợi ích thiết thực. Bởi giá trị của quá trình chuyển đổi số không chỉ được thể hiện qua việc đơn giản hóa các thao tác giao dịch, mà còn nằm ở khả năng giúp người dùng chủ động hơn khi tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

Trong mùa mua sắm cuối năm, khi mỗi gia đình có những ưu tiên và kế hoạch chi tiêu riêng, sự linh hoạt trong việc lựa chọn giải pháp tài chính càng trở nên cần thiết.

Thông qua chương trình "9 Tuần vàng, Hoàn tiền tỉ", FE CREDIT mong muốn mang đến thêm giá trị cho những khách hàng có nhu cầu tài chính thực tế, giúp mỗi quyết định chi tiêu được thực hiện trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng về nhu cầu và khả năng thanh toán.

Với định hướng không ngừng đổi mới sản phẩm, dịch vụ và gia tăng lợi ích cho khách hàng, FE CREDIT tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng bằng các giải pháp tài chính minh bạch, thuận tiện và đáng tin cậy, góp phần giúp những kế hoạch cuối năm được chuẩn bị chu đáo hơn, mở đầu cho một năm mới với nhiều cơ hội và dự định tốt đẹp.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình "9 Tuần vàng, Hoàn tiền tỉ" và tính năng Tiền Mặt Linh Hoạt trên ứng dụng FE ONLINE 2.0 hoặc các kênh thông tin chính thức của FE CREDIT.