Bạn trẻ trải nghiệm qua chương trình tập huấn phòng cháy chữa cháy - Ảnh: K.ANH

Khi được cha mẹ bao bọc quá lâu, liệu con trẻ có đủ khả năng tự bảo vệ mình trước những tình huống bất ngờ?

Dù lớn vẫn lúng túng trước những việc đơn giản

Câu chuyện gợi ra vấn đề đáng suy ngẫm: trẻ em hôm nay có thể được trang bị rất nhiều kiến thức, học thêm nhiều môn học, tiếp cận công nghệ từ sớm nhưng chưa chắc đã biết cách tự chăm sóc bản thân, xử lý những tình huống thường gặp hay chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy hiểm.

Thầy Huỳnh Văn Toàn, Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu (Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM) cho rằng hiện nay một bộ phận trẻ em có quá ít cơ hội tiếp cận với cộng đồng, thiên nhiên và bạn bè. Sự lo lắng, bao bọc của cha mẹ đôi khi tước đi cơ hội được trải nghiệm, tự làm và tự giải quyết vấn đề của con.

Trẻ ít phải động tay vào việc nhà, không có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động tập thể, vui chơi ngoài trời hay rèn luyện năng khiếu.

Không chỉ thiếu kỹ năng tự phục vụ, trẻ còn thiếu cơ hội thực hành kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và ứng phó với những tình huống phát sinh trong cuộc sống.

Theo thầy Toàn, nếu gia đình, nhà trường và xã hội không tạo ra những môi trường để trẻ thực hành, các em dễ trở nên thụ động, thiếu linh hoạt khi đối diện với những tình huống bất ngờ. Khi đó, dù đã lớn về tuổi đời, trẻ vẫn có thể lúng túng trước những việc tưởng chừng rất cơ bản.

Thầy Huỳnh Văn Toàn, Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu (Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM), phát biểu tại một chương trình - Ảnh: S.B.Đ

Đừng yêu thương bằng cách làm thay con tất cả

Từ trải nghiệm nuôi dạy hai con đang học lớp 5 và lớp 3, chị Nguyễn Thanh Mai (phường Chợ Quán, TP.HCM) chọn cách để các con sớm làm quen với những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Mỗi dịp hè, chị thường đưa con tham gia leo núi, khám phá thiên nhiên và những hoạt động ngoài trời. Ở nhà, chị cũng hướng dẫn con tự chuẩn bị những bữa ăn đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng để có thể chủ động khi ba mẹ bận việc, chưa kịp về nhà.

"Tôi nghĩ việc hướng dẫn con các kỹ năng cần thiết phải thông qua những trải nghiệm cụ thể chứ không chỉ là lý thuyết, bởi trẻ rất dễ quên. Khi được thực hành hoặc nhìn thấy những hình ảnh sinh động, các con sẽ ghi nhớ lâu hơn. Từ đó, nếu có sự cố trong cuộc sống, con biết mình cần làm gì để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh", chị Mai chia sẻ.

Ngược lại, chị Tuyết Loan, một phụ huynh có con gái đang học THPT, lại đang loay hoay tìm cách thay đổi thói quen ỷ lại của con.

Chị kể từ nhỏ, vì gia đình chỉ có một con nên vợ chồng chị gần như làm thay con mọi việc. Từ dọn phòng riêng, quét nhà đến giặt quần áo, cô bé hầu như không phải động tay. Cha mẹ từng nghĩ con còn nhỏ, lớn lên sẽ tự biết làm. Nhưng đến khi con trưởng thành hơn, những thói quen ấy vẫn không thay đổi.

Câu chuyện của chị Loan cho thấy sự bao bọc thiếu giới hạn có thể khiến trẻ đánh mất cơ hội hình thành tính tự lập. Cha mẹ không thể đợi đến khi con lớn mới bắt đầu dạy con tự chịu trách nhiệm với những việc thuộc về mình.

Tham gia trải nghiệm thực tế giúp người trẻ trang bị kỹ năng sống tốt hơn là chỉ nghe lý thuyết - Ảnh: K.ANH

Kỹ năng sống phải được học từ những tình huống thật

Theo các chuyên gia giáo dục kỹ năng sống, việc trang bị kỹ năng cho trẻ cần bắt đầu từ những điều gần gũi nhất trong gia đình. Trẻ có thể học cách tự sắp xếp đồ dùng cá nhân, giữ gìn vệ sinh, phụ giúp việc nhà phù hợp với lứa tuổi, biết giao tiếp, chia sẻ và phối hợp với các thành viên trong gia đình.

Quan trọng hơn, cha mẹ cần giúp trẻ nhận diện những nguy cơ trong cuộc sống như cháy nổ, tai nạn điện, đuối nước, người lạ tiếp cận hay những tình huống bị lạc nơi công cộng.

Không chỉ nói cho con biết điều gì nguy hiểm, người lớn cần hướng dẫn con cách phản ứng phù hợp, thực hành qua các tình huống giả định an toàn và thường xuyên nhắc lại.

Chẳng hạn, khi phát hiện cháy, điều quan trọng nhất là nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, cảnh báo người xung quanh và gọi lực lượng cứu hỏa khi đã ở nơi an toàn. Trẻ cần được dạy không tự ý quay lại lấy đồ, không cố xử lý đám cháy vượt quá khả năng và không chờ người lớn mới tìm cách thoát khỏi nguy hiểm.

Bên cạnh gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội cần tạo thêm sân chơi, hoạt động trải nghiệm, dã ngoại, sinh hoạt đội nhóm để trẻ có cơ hội giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề.

Cha mẹ cần chấp nhận để con được thử sức, có thể làm chưa tốt, mắc lỗi và tự điều chỉnh dưới sự hướng dẫn của người lớn.

Thay vì sốt ruột làm thay, hãy kiên nhẫn chỉ dẫn và cho con cơ hội. Bởi kỹ năng sống không tự nhiên xuất hiện khi trẻ bước sang tuổi trưởng thành, cũng không thể chỉ học qua vài buổi lý thuyết ở trường.

Các hoạt động của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu TP.HCM luôn hướng đến việc giúp trẻ trang bị kỹ năng sống và nhiều nội dung giáo dục khác - Ảnh: S.B.Đ