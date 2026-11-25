Nhiễm HPV sinh dục là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên toàn thế giới - Ảnh minh họa

Nhiễm HPV làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư

Vi rút gây u nhú ở người (HPV - Human Papillomavirus) lây truyền phổ biến nhưng thường khó nhận biết, do phần lớn trường hợp nhiễm không biểu hiện triệu chứng.

Phần lớn trường hợp nhiễm HPV có thể tự đào thải. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm dai dẳng với một số típ HPV nguy cơ cao có thể dẫn đến tổn thương tiền ung thư và nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư cổ tử cung, hậu môn, âm hộ, âm đạo, dương vật và một số ung thư khác. Một số típ HPV cũng có thể gây mụn cóc sinh dục.

Trong số các bệnh ung thư liên quan đến HPV, ung thư cổ tử cung gây ra gánh nặng đáng kể, dù đây không phải là loại ung thư duy nhất do vi rút này gây ra. Tại Việt Nam, theo dữ liệu GLOBOCAN, năm 2024 ước tính có 8.274 phụ nữ được chẩn đoán mắc mới ung thư cổ tử cung và 4.110 trường hợp tử vong do căn bệnh này.

Trong khi đó, tỉ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung vẫn còn khoảng cách so với nhu cầu, với mức 28,2% được ghi nhận trong các tài liệu triển khai Kế hoạch hành động quốc gia.

Trước gánh nặng này, dự phòng các bệnh và ung thư liên quan đến HPV cần được triển khai toàn diện, từ nâng cao nhận thức, mở rộng tiếp cận tiêm chủng đến sàng lọc, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các tổn thương tiền ung thư. Các giải pháp này có vai trò bổ trợ cho nhau, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và hướng tới mục tiêu loại trừ ung thư cổ tử cung trong tương lai.

Định hướng này được thể hiện trong Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035, do Bộ Y tế ban hành theo Quyết định 358/QĐ-BYT.

Kế hoạch xác định nâng cao hiệu quả dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị là những nhiệm vụ quan trọng; đồng thời nhấn mạnh vai trò của truyền thông và nâng cao nhận thức, với hình thức phù hợp từng nhóm dân cư.

Tại Việt Nam, vắc xin phòng HPV được phê duyệt sử dụng cho người từ 9 đến 45 tuổi, tùy loại vắc xin và đối tượng tiêm.

Một bước tiến đáng chú ý trong chính sách y tế dự phòng là việc vắc xin phòng bệnh do HPV được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng, với kế hoạch triển khai từ năm 2026 theo Thông tư 13/2026/TT-BYT. Theo lộ trình, chương trình dự kiến triển khai trước cho trẻ em gái 11 tuổi tại một số khu vực khó khăn thuộc 4 tỉnh: Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Vĩnh Long.

Phác đồ dự phòng phụ thuộc độ tuổi và loại vắc xin

Tại Việt Nam, theo phác đồ được phê duyệt, lịch tiêm gồm hai liều đối với trẻ từ 9 đến 14 tuổi và ba liều đối với người từ 15 tuổi. Tương tự, tài liệu Khuyến cáo lịch tiêm chủng cho mọi lứa tuổi ở Việt Nam, tái bản lần thứ 3 năm 2026 của Hội Y học Dự phòng Việt Nam, cũng lưu ý lịch tiêm phụ thuộc vào loại vắc xin và độ tuổi.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh không nên trì hoãn tiêm chủng chỉ để chờ đợi phác đồ một liều. Khi trẻ đủ tuổi và đủ điều kiện, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở tiêm chủng để được tư vấn về loại vắc xin, lịch tiêm phù hợp và hoàn thành đầy đủ phác đồ theo hướng dẫn được phê duyệt tại Việt Nam.

Cùng với những chuyển động về chính sách, nghiên cứu về dự phòng HPV vẫn tiếp tục được phát triển, trong đó có việc đánh giá các phác đồ tiêm chủng khác nhau. Một số vấn đề như thời gian bảo vệ, hiệu quả trên các nhóm dân số và khả năng phòng ngừa các bệnh liên quan đến HPV vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Những bằng chứng khoa học mới góp phần cung cấp cơ sở để các quốc gia cân nhắc, xây dựng chính sách tiêm chủng phù hợp với đặc điểm dịch tễ, nguồn lực y tế và khung pháp lý của mình. Tuy nhiên, hiệu quả của chương trình không chỉ phụ thuộc vào số liều vắc xin mà còn liên quan đến độ bao phủ, khả năng tiếp cận dịch vụ và mức độ tin tưởng của cộng đồng.

Để triển khai hiệu quả, cần có kế hoạch phù hợp, thông tin truyền thông rõ ràng và mô hình tổ chức tiêm chủng đáp ứng điều kiện thực tế tại từng địa phương. Người dân cũng cần được tiếp cận thông tin chính xác, dễ hiểu về HPV, những nguy cơ sức khỏe liên quan và các biện pháp dự phòng.

Bên cạnh tiêm chủng, sàng lọc ung thư cổ tử cung có vai trò quan trọng trong phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư để can thiệp kịp thời. Vì vậy, phụ nữ cần chủ động tìm hiểu và thực hiện sàng lọc theo khuyến cáo phù hợp với độ tuổi, tiền sử sức khỏe và hướng dẫn của nhân viên y tế.

Dự phòng HPV là chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự kết hợp giữa chủng ngừa bằng vắc xin, truyền thông nâng cao nhận thức, sàng lọc và điều trị. Khi chính sách y tế, bằng chứng khoa học và sự chủ động của người dân được kết nối, các biện pháp dự phòng sẽ có thêm điều kiện phát huy hiệu quả, góp phần giảm gánh nặng ung thư cổ tử cung và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.