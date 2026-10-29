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Phụ nữ chủ động phòng ngừa HPV để bảo vệ điều mình ưu tiên

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

Hòa chung không khí tháng tôn vinh phụ nữ Việt Nam, MSD Việt Nam khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức về HPV với thông điệp “Ưu tiên bảo vệ mình là bảo vệ điều mình ưu tiên”.

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Đồng hành cùng chiến dịch, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ góc nhìn của người phụ nữ theo đuổi sự nghiệp: Sức khỏe là nền tảng để đi đường dài với đam mê

Theo đại diện MSD Việt Nam, chiến dịch nhằm khuyến khích phụ nữ chủ động tìm hiểu thông tin khoa học về HPV và các bệnh lý liên quan, nhận biết các biện pháp dự phòng và trao đổi với nhân viên y tế để lựa chọn những giải pháp phù hợp.

Chiến dịch được triển khai đến hết tháng 12-2026, với sự phối hợp chuyên môn của Hội Y học Dự phòng Việt Nam, cùng sự đồng hành của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, người mẫu Cao Thiên Trang và chị Hoàng Thị Ngọc Anh (kinh doanh tự do).

Từ những vai trò và trải nghiệm khác nhau, mỗi người chia sẻ một câu chuyện riêng về những điều mình ưu tiên và mong muốn bảo vệ trong cuộc sống.

Phòng ngừa HPV cần được quan tâm chủ động

HPV là một loại virus gây u nhú ở người. Phần lớn các trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng và có thể tự đào thải. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm dai dẳng với một số tuýp HPV nguy cơ cao có thể dẫn đến các tổn thương tiền ung thư, ung thư và các bệnh lý liên quan, trong đó có ung thư cổ tử cung.

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HPV có thể lây truyền không chỉ qua quan hệ tình dục mà còn có thể bao gồm tiếp xúc thân mật, da kề da với vùng bị nhiễm HPV. Bất cứ ai nhiễm HPV đều có thể lây truyền cho người khác mà không hề hay biết.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), gần như tất cả các trường hợp ung thư cổ tử cung đều liên quan đến tình trạng nhiễm HPV nguy cơ cao dai dẳng. Tại Việt Nam, theo ước tính của GLOBOCAN 2022, mỗi năm có gần 4.700 phụ nữ được chẩn đoán mắc mới ung thư cổ tử cung và hơn 2.400 trường hợp tử vong do căn bệnh này.

Trong khi đó, tỉ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung vẫn còn khoảng cách so với nhu cầu, với mức 28,2% được ghi nhận trong các tài liệu triển khai kế hoạch hành động quốc gia.

Trong bối cảnh đó, chiến dịch "Ưu tiên bảo vệ mình là bảo vệ điều mình ưu tiên" được triển khai với mong muốn giúp phụ nữ tiếp cận những thông tin khoa học đáng tin cậy về HPV và các biện pháp dự phòng hiện có.

Bảo vệ bản thân vì những điều trân quý

Thông điệp "Ưu tiên bảo vệ mình là bảo vệ điều mình ưu tiên" được xây dựng từ thực tế quen thuộc: nhiều phụ nữ dành phần lớn thời gian và sự quan tâm cho gia đình, công việc và những người thân yêu, trong khi sức khỏe của bản thân thường được ưu tiên sau cùng.

Chiến dịch mong muốn truyền tải thông điệp rằng việc quan tâm đến sức khỏe không chỉ dành cho chính mình mà còn là một phần của hành trình gìn giữ những điều có ý nghĩa trong cuộc sống.

Với Ninh Dương Lan Ngọc, việc chăm sóc sức khỏe là nền tảng để một người phụ nữ có thể tiếp tục công việc, theo đuổi đam mê và những lựa chọn của riêng mình. "Sức khỏe cần được ưu tiên vì đó là thứ giúp mình có thể tiếp tục công việc, theo đuổi đam mê và đi đường dài với những điều mình lựa chọn", diễn viên nói.

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Tham gia chiến dịch từ góc nhìn của một người từng điều trị tổn thương tiền ung thư, người mẫu Cao Thiên Trang mong muốn nhắn gửi chị em phụ nữ: Ưu tiên chính mình để có thể tiếp tục với những mục tiêu xa hơn

Trong khi đó, người mẫu Cao Thiên Trang chia sẻ từ trải nghiệm của chính mình rằng phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn cần dành sự quan tâm cho bản thân. "Tôi nhận ra phụ nữ hoàn toàn xứng đáng ưu tiên chính mình, trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn", người mẫu chia sẻ.

Với chị Hoàng Thị Ngọc Anh, câu chuyện bắt đầu từ vai trò của một người mẹ và mong muốn có thể khỏe mạnh để tiếp tục đồng hành cùng gia đình trong những cột mốc phía trước. "Tiếc nuối không phải là lúc tôi phát hiện mình mắc bệnh, mà là khi nhận ra mình có thể đã chủ động phòng ngừa từ sớm hơn", chị bày tỏ.

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Từ hành trình điều trị tiền ung thư cổ tử cung, chị Hoàng Thị Ngọc Anh (trái) gửi gắm đến những người phụ nữ đang vun vén cho tổ ấm: Ưu tiên bảo vệ mình để bảo vệ điều mình ưu tiên

Ba câu chuyện khác nhau cùng đưa HPV và các bệnh lý liên quan ra khỏi phạm vi của những thông tin y khoa khó tiếp cận, để trở thành một chủ đề gần gũi hơn với đời sống và những lựa chọn sức khỏe của phụ nữ.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Nguyễn Thủy An - Quản lý Y khoa, MSD Việt Nam - cho biết tại MSD, những tiến bộ khoa học chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được chuyển hóa thành những giải pháp giúp cộng đồng sống khỏe mạnh hơn.

Bà Thủy An nói chiến dịch mong muốn góp phần tạo ra nhiều cuộc trò chuyện cởi mở hơn về HPV và các bệnh lý liên quan, giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về các biện pháp dự phòng hiện có và chủ động trao đổi với nhân viên y tế để đưa ra những quyết định phù hợp cho sức khỏe của bản thân.

"Đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của MSD nhằm đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy y tế dự phòng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân", bà An chia sẻ.

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Bà Nguyễn Thủy An, Quản lý Y khoa MSD Việt Nam, chia sẻ ý nghĩa của chiến dịch và khẳng định cam kết lâu dài của MSD trong việc thúc đẩy y tế dự phòng

Trong lĩnh vực phòng ngừa HPV, điều quan trọng không chỉ là cung cấp kiến thức khoa học mà còn là khuyến khích mỗi người chủ động hành động để bảo vệ sức khỏe của mình.
Bà Nguyễn Thủy An (Quản lý Y khoa, MSD Việt Nam)

Dự phòng HPV không phải là câu chuyện của riêng một nhóm phụ nữ nào. Mỗi người có hoàn cảnh, ưu tiên và nhu cầu sức khỏe khác nhau.

Vì vậy, việc tiếp cận thông tin khoa học đáng tin cậy và trao đổi với nhân viên y tế có thể giúp mỗi người đưa ra những lựa chọn phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của bản thân.

Bởi quan tâm sức khỏe của chính mình không phải là đặt bản thân lên trên những người khác, mà đó là cách để mỗi người có thể tiếp tục hiện diện, chăm sóc và đồng hành cùng những điều mà mình yêu thương và trân trọng.

- Ảnh 6.Tỉ lệ tử vong do ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trẻ gần như bằng không, nhờ tiêm ngừa HPV sớm

Nghiên cứu mang tên Xu hướng tử vong do ung thư cổ tử cung sau tiêm chủng HPV tại Anh của Đại học Queen Mary London (Anh) cho thấy, phụ nữ tại nước này được tiêm vắc xin HPV khi 12 - 13 tuổi, có nguy cơ tử vong do ung thư cổ tử cung trước tuổi 30 gần như bằng 0.

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V.T.K
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    Chủ đề: MSD Việt Nam MSD Hội Y học Dự phòng Việt Nam

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