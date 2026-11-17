Dự án hạ tầng khu tái định cư Trung Giang dừng thi công 2 năm, nhưng vẫn chưa thu hồi được vốn tạm ứng từ nhà thầu - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 17-11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ra thông báo kết luận của ông Lê Văn Bảo - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất - tại buổi kiểm tra các dự án tái định cư, phát triển quỹ đất giao UBND xã Bến Hải làm chủ đầu tư.

Dự án dừng thi công, nhà thầu nợ tiền tạm ứng

Theo đó dự án hạ tầng khu tái định cư Trung Giang gồm 2 khu, diện tích 67,63ha, vốn 518 tỉ đồng. Trong đó 510,5 tỉ từ nguồn đấu giá đất thuộc ngân sách huyện Gio Linh (cũ), tỉnh hỗ trợ 7,5 tỉ.

Dự án thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, nhằm làm nơi tái định cư đón đầu cho dự án Tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị ven biển Gio Linh của Tập đoàn FLC.

Đến nay, khu thứ nhất ở phía bắc đường 76 (19,43ha) đã chọn nhà thầu xây lắp với giá trị 129,684 tỉ đồng, nhưng mới thực hiện được 6,2 tỉ thì dừng thi công từ tháng 11-2024.

Khu nam đường đôi (48,2ha) vướng giải phóng mặt bằng nên chưa chọn nhà thầu.

Đáng chú ý, hơn 36 tỉ đồng tạm ứng từ Quỹ Phát triển đất tỉnh chưa thu hồi được. Công trình đã dừng, nên nhà thầu không có khối lượng để hoàn tạm ứng, cũng chưa trả lại số tiền này.

Ngoài ra nhiều hồ sơ đất đai, thiết kế, hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán vẫn phải rà soát, đối chiếu giữa các bên. Thời gian kéo dài khiến giá gói thầu tăng cao so với lúc ký hợp đồng, có nguy cơ làm chậm tiến độ về sau. Trên đất quy hoạch dự án còn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Theo UBND tỉnh, để xảy ra tình trạng trên, trước hết là trách nhiệm của UBND huyện Gio Linh (cũ), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh (cũ), nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Gio Linh, và UBND xã Bến Hải. Các sở, ngành cũng có trách nhiệm khi tham mưu chuyển chủ đầu tư lúc vướng mắc chưa được giải quyết.

UBND tỉnh cho rằng chuyển chủ đầu tư trong tình trạng trên sẽ gây khó khăn cho quản lý, nhất là trách nhiệm pháp lý. Vì vậy, Sở Tài chính được giao tham mưu dừng chuyển chủ đầu tư từ Ban Quản lý dự án xã Gio Linh sang UBND xã Bến Hải.

Thời điểm dự án thực hiện còn có tình trạng khai thác titan trái phép ở trong khu vực dự án - Ảnh: HOÀNG TÁO

Rà soát nhân sự, vốn ứng, tài sản

Hiện nhiều nhân sự của dự án đã chuyển công tác khác sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp. Do đó tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Quản lý dự án xã Gio Linh phải huy động các cá nhân trước đây liên quan đến dự án để rà soát toàn bộ hồ sơ, hợp đồng, vốn ứng, tài sản, công nợ, tạm ứng và kiểm kê hiện trạng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đang có cá nhân từng tham gia, phụ trách dự án phải tạo điều kiện để những người này tham gia rà soát, cung cấp hồ sơ, giải trình.

Ban phải xác định rõ khối lượng đã làm, chưa làm, giá trị còn lại của từng hạng mục, làm rõ trách nhiệm các bên.

Ban cũng phải làm việc với nhà thầu để thu hồi tạm ứng quá hạn, hoàn trả phần vốn ứng chưa sử dụng cho Quỹ Phát triển đất tỉnh. Giám đốc ban chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ, số liệu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-11.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Công Thương xử lý việc khai thác titan trái phép trong dự án. Sở Tài chính tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất bước tiếp theo.