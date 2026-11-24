Frieza chính thức trở lại trong bản làm lại Dragon Ball Super: Beerus - Video: @DBPerfectShots

Sau khi khép lại arc Battle of Gods bằng trận chiến giữa Son Goku và Beerus, Dragon Ball Super: Beerus chuyển sang nội dung tiếp theo với sự trở lại của Frieza.

Trong tập 7, Sorbet cùng những thành viên còn sống của quân đoàn Frieza bắt đầu hành trình tìm kiếm Ngọc Rồng trên khắp vũ trụ. Khi đến Trái Đất, nhóm này phát hiện Emperor Pilaf và đồng bọn đã thu thập đủ bảy viên ngọc để thực hiện điều ước của riêng mình.

Tuy nhiên, kế hoạch của Pilaf không diễn ra như mong muốn. Sorbet và đồng đội tận dụng cơ hội để sử dụng Ngọc Rồng, hồi sinh Frieza. Tập phim khép lại với sự trở lại của nhân vật phản diện này, mở đầu arc Resurrection F.

Frieza trở lại nhanh hơn phiên bản anime cũ của Dragon Ball Super

Một trong những thay đổi đáng chú ý của bản làm lại nằm ở nhịp độ kể chuyện. Trong phiên bản truyền hình ban đầu của Dragon Ball Super, arc Resurrection F kéo dài 9 tập, trong khi arc Battle of Gods có 18 tập.

Ở bản Dragon Ball Super: Beerus, arc Battle of Gods chỉ được triển khai trong 6 tập. Vì vậy, việc màn hồi sinh của Frieza diễn ra ngay trong tập 7 khiến người xem đặt câu hỏi về thời lượng dành cho phần truyện tiếp theo.

Nếu tiếp tục duy trì nhịp độ này, bản làm lại có thể đưa các sự kiện trong Resurrection F diễn ra nhanh hơn phiên bản trước. Tuy nhiên, số tập chính thức của toàn bộ loạt phim hiện chưa được công bố.

Màn hồi sinh Frieza được đẩy nhanh trong bản làm lại Dragon Ball Super: Beerus - Ảnh: Toei

Resurrection F từng là một trong những phần truyện gây nhiều ý kiến trái chiều ở cả phiên bản điện ảnh lẫn truyền hình. Do đó, bản làm lại được kỳ vọng sẽ mang đến cách thể hiện mới, khắc phục những hạn chế trong cách triển khai câu chuyện trước đây.

Theo kế hoạch đã công bố, Dragon Ball Super: Beerus sẽ lần lượt làm mới ba phần truyện gồm Battle of Gods, Resurrection F và Universe 6 trước khi kết thúc.

Với gần 50 tập của ba phần truyện trong phiên bản ban đầu, cùng 19 tập thuộc arc Universe 6, loạt phim được dự đoán có thể kết thúc vào khoảng tháng 1 hoặc 2-2027, theo lịch phát sóng mùa đông năm 2027.

Dragon Ball Super: Beerus sẽ tái hiện các phần truyện Battle of Gods, Resurrection F và Universe 6 - Ảnh: Toei

Trong khi đó, khả năng làm lại hai phần truyện Black Goku và Universe Survival vẫn chưa được xác nhận.

Ngoài dự án này, Dragon Ball Super: The Galactic Patrol cũng đang được phát triển, dự kiến chuyển thể một phần truyện tiếp theo vốn chỉ xuất hiện trong manga. Điều này cho thấy thương hiệu Dragon Ball vẫn còn nhiều nội dung để khai thác trên màn ảnh nhỏ.