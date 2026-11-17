Goku tiếp tục chiến đấu với Beerus dù không còn duy trì được trạng thái Super Saiyan God - Ảnh: Toei

Tập 6 của Dragon Ball Super: Beerus remake đưa cuộc đối đầu giữa Goku và Beerus đến hồi kết với một diễn biến đáng chú ý: Goku trở lại trạng thái Super Saiyan thông thường nhưng vẫn không ngừng tấn công đối thủ.

Dù không thể đánh bại Thần Hủy Diệt, nỗ lực của chiến binh Saiyan đã khiến Beerus bắt đầu quan tâm đến Trái Đất.

Mất Super Saiyan God, Goku vẫn tiếp tục thách đấu Beerus

Trong cuộc chiến diễn ra ngoài không gian, trạng thái Super Saiyan God với mái tóc đỏ của Goku bắt đầu suy yếu. Anh trở về hình dạng Super Saiyan thông thường, trong khi Beerus nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này.

Đáng chú ý, Beerus nhận định sức mạnh có được từ Super Saiyan God dường như không hoàn toàn biến mất mà đã hòa vào cơ thể Goku.

Dù vậy, khoảng cách sức mạnh giữa hai bên vẫn rất lớn. Đòn Kamehameha của Goku nhanh chóng bị Beerus hóa giải. Sau khi ngất đi vì kiệt sức, Goku bị đánh bật về phía Trái Đất.

Goku trở lại Super Saiyan thông thường trong cuộc đối đầu với Thần Hủy Diệt Beerus - Ảnh: Toei

Nhưng ngay giữa lúc rơi xuống, Goku tỉnh lại, một lần nữa biến thành Super Saiyan và quay trở lại giao chiến. Anh tiếp tục tấn công Beerus dù thể lực gần như cạn kiệt. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi Goku không còn đủ sức duy trì khả năng bay và được Vegeta đỡ lấy khi rơi xuống.

Goku không giành được chiến thắng, nhưng việc liên tục đứng dậy và tiếp tục chiến đấu sau khi mất trạng thái Super Saiyan God cho thấy ý chí không khuất phục của nhân vật.

Beerus thay đổi quyết định về số phận Trái Đất

Sau cuộc chiến, Beerus và Whis trở lại Trái Đất. Thần Hủy Diệt bất ngờ phóng ra một luồng năng lượng khiến mọi người lo ngại ông sắp hủy diệt hành tinh. Tuy nhiên, Beerus sau đó giả vờ ngủ thiếp đi.

Whis nhận ra chủ nhân không thực sự ngủ và cho rằng Goku đã khiến Beerus kiệt sức. Trước khi rời đi, Beerus cũng thừa nhận mình bắt đầu tò mò về cư dân Trái Đất và muốn xem họ sẽ làm được những gì trong tương lai.

Beerus và Whis quyết định tha cho Trái Đất sau cuộc đối đầu với Goku - Ảnh: Toei

Quyết định tha cho Trái Đất đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ giữa Beerus với Goku và những người bạn. Thay vì xem hành tinh này là mục tiêu cần hủy diệt, Beerus bắt đầu quan tâm đến những chiến binh đang sinh sống tại đây.

Tập phim cũng nhắc đến lời hứa của Whis sẽ đáp lại nỗ lực của Goku. Về sau, vị thiên sứ trở thành người hướng dẫn Goku và Vegeta, giúp hai chiến binh tiếp cận những giới hạn sức mạnh mới. Những bài học của Whis cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình Goku phát triển Ultra Instinct (Bản năng vô cực).