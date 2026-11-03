Dragon Ball Super đưa Super Saiyan God của Goku trở lại màn ảnh

Goku lần đầu biến hình thành Super Saiyan God trong tập 4 của Dragon Ball Super: Beerus - Ảnh: Toei

Sau khi Oolong thất bại trong trò oẳn tù tì với Beerus, Trái Đất trong Dragon Ball Super: Beerus một lần nữa đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Goku kịp xuất hiện và xin Thần Hủy Diệt thêm thời gian để tìm kiếm chiến binh huyền thoại mà ông đang truy tìm.

Tuy nhiên, thay vì đi tìm một nhân vật có sẵn, nhóm chiến binh Z phải thực hiện nghi thức để đánh thức sức mạnh ấy.

Nghi thức hợp sức đánh thức Thần Saiyan trong Dragon Ball Super: Beerus

Tập phim tiếp nối cuộc đấu oẳn tù tì giữa Oolong và Beerus. Sau hai lượt hòa, Oolong thua ở lượt quyết định, khiến Beerus chuẩn bị thực hiện lời đe dọa hủy diệt Trái Đất.

Goku xuất hiện đúng lúc và thuyết phục Beerus chờ thêm để anh tìm ra chiến binh huyền thoại. Được cho thêm thời gian, nhóm chiến binh Z triệu hồi rồng thần Shenron để hỏi cách đánh thức sức mạnh này.

Nghi thức hợp sức của năm người Saiyan giúp Goku đánh thức sức mạnh Thần Saiyan - Ảnh: Toei

Theo lời giải thích của Shenron, chiến binh mà Beerus tìm kiếm không tồn tại ở hiện tại. Tuy nhiên, Sách truyền thuyết Namek ghi lại cách tạo ra Thần Saiyan: năm người Saiyan có trái tim thuần khiết cùng truyền tinh thần vào một Saiyan khác cũng có phẩm chất tương tự.

Goten, Trunks, Gohan và Vegeta lập tức tham gia nghi thức. Tuy nhiên, cả nhóm ban đầu hiểu nhầm hướng dẫn khi chỉ truyền Ki (khí) cho Goku thay vì tinh thần. Whis phải giải thích lại cách thực hiện, đồng thời chỉ ra họ vẫn thiếu một người Saiyan.

Videl sau đó đề nghị đứa trẻ cô đang mang thai có thể được tính là thành viên thứ năm. Chi tiết này cũng hé lộ Gohan và Videl đang chờ đón con đầu lòng. Đứa trẻ chưa chào đời trở thành mảnh ghép cuối cùng giúp nhóm hoàn tất nghi thức.

Goku xuất hiện với mái tóc đỏ sau khi tiếp nhận sức mạnh từ các Saiyan - Ảnh: Toei

Khi thực hiện lại đúng cách, nguồn năng lượng từ các Saiyan bắt đầu bao quanh Goku. Anh dần bay lên, mái tóc chuyển sang màu đỏ và ngoại hình thay đổi, chính thức đạt đến hình thái Super Saiyan God.

Tập 4 khép lại ở khoảnh khắc biến hình, thay vì vội vàng chuyển sang trận chiến. Sau nhiều tập xây dựng mối đe dọa từ Beerus, sự xuất hiện của Super Saiyan God mở ra cơ hội để Goku đối đầu với Thần Hủy Diệt. Cuộc chạm trán giữa hai nhân vật sẽ được tiếp tục ở tập kế tiếp.