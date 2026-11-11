Dragon Ball Super hé lộ Beerus có thể sở hữu Ultra Ego như Vegeta

Beerus thể hiện trạng thái sức mạnh có nhiều điểm tương đồng với Ultra Ego trong Dragon Ball Super: Beerus - Ảnh: Toei

Ultra Ego được giới thiệu trong phần truyện Granolah the Survivor của manga Dragon Ball Super, là hình thái biến đổi sức mạnh đặc trưng của Vegeta. Nếu Ultra Instinct của Goku đề cao tâm trí tỉnh táo và khả năng phản ứng theo bản năng, Ultra Ego lại tập trung vào sức mạnh hủy diệt và khả năng chiến đấu ngày càng dữ dội.

Vegeta chỉ thực sự kích hoạt Ultra Ego sau khi được Beerus chính thức nhận làm đệ tử Thần Hủy Diệt và trao cho chiếc nhẫn Destroyer. Vì vậy, hình thái này gắn với con đường trở thành Thần Hủy Diệt, thay vì xuất phát từ dòng máu Saiyan.

Beerus có thể là người thứ 2 sử dụng Ultra Ego trong Dragon Ball Super

Trong tập 5 của Dragon Ball Super: Beerus, Beerus thể hiện một trạng thái sức mạnh được cho là Ultra Ego khi đối đầu với Goku ở dạng Super Saiyan God.

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý là hào quang màu tím bao quanh Beerus, tương đồng với màu sắc của Ultra Ego trong các hình minh họa manga do Toyotarou thực hiện. Bên cạnh đó, các đòn tấn công dựa trên năng lực Hakai của Beerus cũng được bổ sung hiệu ứng hoạt họa, nhấn mạnh sức mạnh hủy diệt của một Thần Hủy Diệt.

Tuy nhiên, trận chiến diễn ra khá ngắn nên chưa thể hiện rõ đặc điểm quan trọng của Ultra Ego: sức mạnh tăng dần trong quá trình giao tranh, đặc biệt khi người sử dụng chịu sát thương. Beerus cũng không bị Goku gây tổn thương đáng kể trong cuộc đối đầu này.

Beerus thể hiện sức mạnh hủy diệt khi đối đầu Goku trong Dragon Ball Super: Beerus - Ảnh: Toei

Ở chiều ngược lại, Goku có khoảnh khắc thể hiện trạng thái tương tự một phiên bản chưa hoàn thiện của Ultra Instinct. Những chi tiết này được cho là cách ê kíp hoạt hình gợi nhắc hai hình thái sức mạnh đặc trưng của Goku và Vegeta ngay từ đầu câu chuyện.

Một điểm đáng chú ý là Ultra Ego không nhất thiết là năng lực chỉ Vegeta mới có thể sử dụng. Hình thái này gắn với sức mạnh hủy diệt và quá trình rèn luyện của một Thần Hủy Diệt.

Vì vậy, các Thần Hủy Diệt khác cũng có khả năng đạt đến trạng thái tương tự. Trong Giải đấu Sức mạnh, Toppo từng biến đổi thành dạng Destroyer Form sau khi tiếp nhận sức mạnh của Thần Hủy Diệt. Chi tiết này cũng được xem là dấu hiệu cho thấy những nhân vật khác ngoài Vegeta có thể tiếp cận nguồn sức mạnh tương tự Ultra Ego.

Toppo sử dụng Destroyer Form trong Giải đấu Sức mạnh - Ảnh: Toei

Ultra Ego của Vegeta mang tông tím đặc trưng, tương đồng với hào quang của Beerus - Ảnh: Toei

Việc Beerus xuất hiện với trạng thái giống Ultra Ego trong Dragon Ball Super: Beerus có thể mở ra hướng phát triển mới cho câu chuyện. Nếu được xác nhận, chi tiết này cũng tạo tiền đề để Beerus sử dụng hình thái trên trong phần truyện Black Frieza về sau.

Dragon Ball Super: Beerus cũng có cơ hội điều chỉnh một số chi tiết so với manga, qua đó chuẩn bị cho những diễn biến sẽ xuất hiện trong các phần tiếp theo. Nếu Beerus thực sự sử dụng Ultra Ego, việc Vegeta đạt được hình thái này trong tương lai có thể mang thêm ý nghĩa, khi anh đang đi theo con đường sức mạnh của chính sư phụ mình.

Dragon Ball Super đưa Super Saiyan God của Goku trở lại màn ảnh Tập 4 của Dragon Ball Super: Beerus đánh dấu màn xuất hiện của Super Saiyan God khi Goku tiếp nhận sức mạnh từ nghi thức hợp sức của năm người Saiyan có trái tim thuần khiết.



