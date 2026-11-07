Dragon Ball công bố phác họa hiếm về Gohan thời thơ ấu sau 36 năm

Bản phác họa Gohan thời thơ ấu do Akira Toriyama thực hiện, được trang web chính thức Dragon Ball giới thiệu lại sau 36 năm - Ảnh: Shueisha

Bản phác họa được giới thiệu lại trong chuyên mục Toriyama Archives trên trang web chính thức của Dragon Ball. Tác phẩm từng được in trong ấn phẩm Akira Toriyama THE WORLD SPECIAL, phát hành ngày 19-9-1990.

Việc giới thiệu lại tư liệu này giúp người hâm mộ có dịp nhìn lại một giai đoạn đáng nhớ của Dragon Ball, đồng thời khám phá thêm nét vẽ nguyên bản của cố tác giả. Bản phác họa khắc họa Gohan thời thơ ấu với vẻ mặt dữ dội, khác hẳn hình ảnh cậu bé hiền lành thường thấy.

Đây không phải một trang truyện chính thức hay bản phác thảo cho trận chiến cụ thể. Tuy nhiên, hình ảnh gợi nhớ rõ nét tính cách đặc biệt của Gohan trong arc Frieza: một cậu bé có thể bộc phát sức mạnh vượt xa khả năng thông thường khi người thân và bạn bè gặp nguy hiểm.

Gohan trở lại trong tư liệu hiếm của Dragon Ball

Trong arc Frieza, Gohan nhiều lần khiến đối thủ bất ngờ bởi sức mạnh tăng đột ngột khi tức giận. Khác với Goku thường tiến bộ qua luyện tập và chiến đấu, Gohan có khả năng bộc phát sức mạnh khi chịu áp lực cảm xúc cực độ.

Một trong những lần đầu tiên xảy ra khi Gohan chứng kiến quân lính của Frieza tấn công người Namek. Dù biết bản thân và Krillin không phải đối thủ của chúng, cậu vẫn lao vào tấn công Dodoria để bảo vệ Dende.

Đáng chú ý hơn là cuộc đối đầu giữa Gohan và Frieza sau khi tên bạo chúa dùng sừng đâm xuyên người Krillin. Nghĩ rằng bạn mình đã chết, Gohan không kiềm chế được cơn giận và liên tục tấn công Frieza. Cậu tung ra nhiều đòn đánh trực diện cùng những luồng năng lượng mạnh đến mức khiến đối thủ ngã xuống.

Gohan bộc lộ sức mạnh khi nổi giận trong cuộc chiến với Frieza trên hành tinh Namek - Ảnh: Toei

Sức mạnh bất ngờ của Gohan khiến Vegeta cũng phải kinh ngạc. Tuy nhiên, Frieza nhanh chóng lấy lại thế chủ động và áp đảo cậu bé. Cuộc đối đầu cho thấy Gohan có thể vượt qua giới hạn thông thường trong chốc lát, nhưng chưa đủ khả năng duy trì sức mạnh đó.

Sau khi được Dende chữa trị, Gohan tiếp tục mạnh lên nhờ khả năng gia tăng sức mạnh của người Saiyan sau khi hồi phục từ những thương tích nghiêm trọng.

Hình ảnh Gohan thời Namek vẫn là một trong những dấu ấn đáng nhớ của Dragon Ball: cậu bé vốn hiền lành nhưng có thể trở nên vô cùng nguy hiểm khi những người thân yêu bị đe dọa.

Dragon Ball Super: Beerus đang phát sóng tại Nhật Bản - Ảnh: Toei

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