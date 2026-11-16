Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

5 nhân vật trong Dragon Ball Super mà Goku chưa thể đánh bại

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Dù liên tục đạt đến những hình thái sức mạnh mới, Goku vẫn chưa thể vượt qua nhiều đối thủ trong Dragon Ball Super.

5 nhân vật trong Dragon Ball Super mà Goku chưa thể đánh bại - Ảnh 1.

Dragon Ball Super giới thiệu nhiều nhân vật sở hữu sức mạnh vượt xa Goku - Ảnh: Toei

Kể từ khi Dragon Ball Super mở rộng thế giới bằng việc giới thiệu các vũ trụ song song, Goku và những chiến binh Z liên tục đối đầu với các nhân vật có sức mạnh vượt xa những gì họ từng biết. 

Goku đã đạt đến Ultra Instinct, Vegeta sở hữu Ultra Ego, nhưng những hình thái này vẫn chưa đủ để giúp họ đánh bại mọi đối thủ.

Beerus

Beerus là đối thủ đầu tiên của Goku trong Dragon Ball Super. Trong phần Battle of Gods, dù Goku thức tỉnh Super Saiyan God nhờ sức mạnh của những người Saiyan khác, anh vẫn không thể đánh bại Thần Hủy Diệt.

5 nhân vật trong Dragon Ball Super mà Goku chưa thể đánh bại - Ảnh 2.

Beerus, Thần Hủy Diệt vũ trụ 7, từng dễ dàng áp đảo Goku trong lần đầu gặp mặt - Ảnh: Toei

Sau nhiều năm rèn luyện, Goku đã mạnh hơn đáng kể nhưng Beerus vẫn chưa bộc lộ toàn bộ sức mạnh. Với quyền năng hủy diệt và kinh nghiệm chiến đấu lâu đời, ông tiếp tục là đối thủ vượt ngoài khả năng của Goku.

Whis

Whis là người hướng dẫn và giám sát Beerus, đồng thời cũng là thầy dạy võ thuật của Thần Hủy Diệt. Ông đã giúp Goku tiếp cận Ultra Instinct, trạng thái cho phép cơ thể tự phản ứng trước nguy hiểm mà không cần suy nghĩ.

5 nhân vật trong Dragon Ball Super mà Goku chưa thể đánh bại - Ảnh 3.

Whis là người hướng dẫn Goku rèn luyện Ultra Instinct và nâng cao sức mạnh - Ảnh: Toei

Trong khi Goku phải trải qua quá trình rèn luyện để sử dụng kỹ thuật này, các thiên sứ như Whis có thể duy trì Ultra Instinct thường xuyên. Whis còn có khả năng đưa thời gian quay ngược ba phút và di chuyển giữa các vũ trụ.

Black Frieza

Sau Giải đấu Sức mạnh, Frieza tiếp tục rèn luyện và trở lại ở cuối phần truyện Granolah the Survivor với hình thái Black Frieza.

5 nhân vật trong Dragon Ball Super mà Goku chưa thể đánh bại - Ảnh 4.

Black Frieza thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Goku và Vegeta chỉ bằng một đòn - Ảnh: Toei

Sức mạnh mới giúp hắn vượt xa Golden Frieza. Đáng chú ý, Black Frieza từng đánh bại Goku trong trạng thái Ultra Instinct và Vegeta với Ultra Ego chỉ bằng một đòn, khiến cả hai mất đi hình thái biến đổi.

Zamasu hợp thể

Zamasu từng chiếm đoạt cơ thể Goku, thay đổi dòng thời gian và tàn phá thế giới tương lai của Trunks. Sau khi dùng Ngọc Rồng Siêu Cấp để đạt được sự bất tử, hắn hợp thể với phiên bản tương lai của chính mình.

5 nhân vật trong Dragon Ball Super mà Goku chưa thể đánh bại - Ảnh 5.

Zamasu hợp thể trở thành mối đe dọa lớn với sức mạnh của người Saiyan và khả năng bất tử - Ảnh: Toei

Zamasu hợp thể sở hữu sức mạnh Saiyan cùng sự bất tử của một vị thần. Ngay cả Beerus cũng không thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Cuối cùng, Goku phải nhờ Zeno xóa bỏ toàn bộ dòng thời gian tương lai để chấm dứt mối đe dọa này.

Grand Zeno

Grand Zeno là thực thể nắm quyền lực cao nhất trong các vũ trụ. Dù không phải chiến binh và không sở hữu kỹ năng võ thuật, ông có thể xóa sổ cả vũ trụ hoặc một dòng thời gian chỉ trong khoảnh khắc.

5 nhân vật trong Dragon Ball Super mà Goku chưa thể đánh bại - Ảnh 6.

Grand Zeno nắm quyền năng xóa sổ toàn bộ vũ trụ và dòng thời gian trong Dragon Ball Super - Ảnh: Toei

Trong cuộc khủng hoảng do Zamasu gây ra, Zeno đã xóa bỏ toàn bộ dòng thời gian tương lai. Đây là quyền năng mà Goku không thể đối phó bằng sức mạnh hay kỹ thuật chiến đấu thông thường.

5 nhân vật trong Dragon Ball Super mà Goku chưa thể đánh bại - Ảnh 7.Dragon Ball Super đưa Super Saiyan God của Goku trở lại màn ảnh

Tập 4 của Dragon Ball Super: Beerus đánh dấu màn xuất hiện của Super Saiyan God khi Goku tiếp nhận sức mạnh từ nghi thức hợp sức của năm người Saiyan có trái tim thuần khiết.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
MAI NGUYỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Black Frieza Goku dragon ball super Vegeta

    Dòng sự kiện: Thế giới anime

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất