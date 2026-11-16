5 nhân vật trong Dragon Ball Super mà Goku chưa thể đánh bại

Dragon Ball Super giới thiệu nhiều nhân vật sở hữu sức mạnh vượt xa Goku - Ảnh: Toei

Kể từ khi Dragon Ball Super mở rộng thế giới bằng việc giới thiệu các vũ trụ song song, Goku và những chiến binh Z liên tục đối đầu với các nhân vật có sức mạnh vượt xa những gì họ từng biết.

Goku đã đạt đến Ultra Instinct, Vegeta sở hữu Ultra Ego, nhưng những hình thái này vẫn chưa đủ để giúp họ đánh bại mọi đối thủ.

Beerus

Beerus là đối thủ đầu tiên của Goku trong Dragon Ball Super. Trong phần Battle of Gods, dù Goku thức tỉnh Super Saiyan God nhờ sức mạnh của những người Saiyan khác, anh vẫn không thể đánh bại Thần Hủy Diệt.

Beerus, Thần Hủy Diệt vũ trụ 7, từng dễ dàng áp đảo Goku trong lần đầu gặp mặt - Ảnh: Toei

Sau nhiều năm rèn luyện, Goku đã mạnh hơn đáng kể nhưng Beerus vẫn chưa bộc lộ toàn bộ sức mạnh. Với quyền năng hủy diệt và kinh nghiệm chiến đấu lâu đời, ông tiếp tục là đối thủ vượt ngoài khả năng của Goku.

Whis

Whis là người hướng dẫn và giám sát Beerus, đồng thời cũng là thầy dạy võ thuật của Thần Hủy Diệt. Ông đã giúp Goku tiếp cận Ultra Instinct, trạng thái cho phép cơ thể tự phản ứng trước nguy hiểm mà không cần suy nghĩ.

Whis là người hướng dẫn Goku rèn luyện Ultra Instinct và nâng cao sức mạnh - Ảnh: Toei

Trong khi Goku phải trải qua quá trình rèn luyện để sử dụng kỹ thuật này, các thiên sứ như Whis có thể duy trì Ultra Instinct thường xuyên. Whis còn có khả năng đưa thời gian quay ngược ba phút và di chuyển giữa các vũ trụ.

Black Frieza

Sau Giải đấu Sức mạnh, Frieza tiếp tục rèn luyện và trở lại ở cuối phần truyện Granolah the Survivor với hình thái Black Frieza.

Black Frieza thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Goku và Vegeta chỉ bằng một đòn - Ảnh: Toei

Sức mạnh mới giúp hắn vượt xa Golden Frieza. Đáng chú ý, Black Frieza từng đánh bại Goku trong trạng thái Ultra Instinct và Vegeta với Ultra Ego chỉ bằng một đòn, khiến cả hai mất đi hình thái biến đổi.

Zamasu hợp thể

Zamasu từng chiếm đoạt cơ thể Goku, thay đổi dòng thời gian và tàn phá thế giới tương lai của Trunks. Sau khi dùng Ngọc Rồng Siêu Cấp để đạt được sự bất tử, hắn hợp thể với phiên bản tương lai của chính mình.

Zamasu hợp thể trở thành mối đe dọa lớn với sức mạnh của người Saiyan và khả năng bất tử - Ảnh: Toei

Zamasu hợp thể sở hữu sức mạnh Saiyan cùng sự bất tử của một vị thần. Ngay cả Beerus cũng không thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Cuối cùng, Goku phải nhờ Zeno xóa bỏ toàn bộ dòng thời gian tương lai để chấm dứt mối đe dọa này.

Grand Zeno

Grand Zeno là thực thể nắm quyền lực cao nhất trong các vũ trụ. Dù không phải chiến binh và không sở hữu kỹ năng võ thuật, ông có thể xóa sổ cả vũ trụ hoặc một dòng thời gian chỉ trong khoảnh khắc.

Grand Zeno nắm quyền năng xóa sổ toàn bộ vũ trụ và dòng thời gian trong Dragon Ball Super - Ảnh: Toei

Trong cuộc khủng hoảng do Zamasu gây ra, Zeno đã xóa bỏ toàn bộ dòng thời gian tương lai. Đây là quyền năng mà Goku không thể đối phó bằng sức mạnh hay kỹ thuật chiến đấu thông thường.