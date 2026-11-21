Bản phác thảo Goku và Bulma do Akira Toriyama thực hiện khoảng năm 1984, Goku với trang phục áo thủy thủ và quần ngắn khác biệt so với tạo hình quen thuộc - Ảnh: Shueisha



Nhân dịp kỷ niệm ngày bộ truyện Dragon Ball ra mắt trên tạp chí Weekly Shonen Jump (20-11-1984), trang web chính thức của thương hiệu giới thiệu một bản vẽ sơ bộ chưa từng được công bố rộng rãi của Akira Toriyama.

Hình ảnh cho thấy tạo hình ban đầu của Son Goku trước khi nhân vật có diện mạo gắn liền với nhiều thế hệ độc giả.

Dragon Ball từng được định hình theo hướng khác

Bản phác thảo được đăng tải trong chuyên mục Toriyama Archives, nơi lưu giữ và giới thiệu những tư liệu hiếm trong sự nghiệp của cố họa sĩ Akira Toriyama. Theo thông tin từ trang web, bức vẽ được thực hiện vào khoảng năm 1984, khi cốt truyện và thiết kế nhân vật Dragon Ball vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Trong bản vẽ, Goku mặc áo kiểu thủy thủ cùng quần ngắn, thay vì bộ võ phục thường thấy. Đây là một trong những khác biệt đáng chú ý so với tạo hình chính thức của nhân vật, với bộ võ phục màu cam phối xanh dương về sau trở thành dấu ấn đặc trưng.

Không chỉ hé lộ diện mạo ban đầu của Goku, tư liệu còn cho thấy Akira Toriyama từng hình dung Dragon Ball theo hướng khác so với phiên bản hoàn chỉnh.

Goku trở thành một trong những nhân vật biểu tượng của manga Nhật Bản qua nhiều thế hệ - Ảnh: Toei

Theo phần giới thiệu đi kèm, ở giai đoạn đầu, tác phẩm được định hướng kết hợp giữa phiêu lưu hành động khoa học viễn tưởng, hài tình cảm và yếu tố gợi cảm. Trang web cũng nhắc đến chiếc váy dễ thương của Bulma như một chi tiết thể hiện ý tưởng ban đầu này.

Tuy nhiên, tư liệu không giải thích lý do Akira Toriyama quyết định thay đổi trang phục của Goku. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định cụ thể nguyên nhân tạo hình áo thủy thủ bị loại bỏ trong quá trình phát triển bộ truyện.

Bên cạnh bản phác thảo, những tư liệu về quá trình sáng tạo Dragon Ball cũng cho thấy ảnh hưởng của điện ảnh võ thuật và văn hóa Trung Hoa đối với Akira Toriyama.

Goku trong bộ võ phục màu cam xanh, tạo hình quen thuộc xuyên suốt phần lớn hành trình của nhân vật - Ảnh: Toei

Trong cuộc phỏng vấn được lưu lại trong ấn phẩm Daizenshuu 2, Akira Toriyama cho biết ông yêu thích các bộ phim kung fu, đặc biệt là phim Túy quyền của Thành Long. Sau khi hoàn thành Dr. Slump, họa sĩ muốn thử sức với một bộ truyện tranh về võ thuật. Ý tưởng này dẫn đến Dragon Boy, tác phẩm ngắn được xem là một trong những tiền đề cho sự ra đời của Dragon Ball.

Trang web chính thức của Dragon Ball cũng từng giới thiệu Dragon Boy, nhắc lại việc Akira Toriyama bắt đầu thực hiện tác phẩm sau khi chia sẻ niềm yêu thích phim kung fu với biên tập viên Kazuhiko Torishima.

Một nguồn cảm hứng quan trọng khác là Tây du ký, tiểu thuyết kinh điển của Trung Quốc xoay quanh nhân vật Tôn Ngộ Không và hành trình thỉnh kinh.

Hình tượng Goku chịu ảnh hưởng từ nhân vật Tôn Ngộ Không trong tiểu thuyết Tây du ký - Ảnh: Shueisha

Akira Toriyama từng cân nhắc xây dựng Goku thành một chú khỉ, tương tự Tôn Ngộ Không, nhưng sau đó quyết định chọn hình tượng cậu bé loài người để có nhiều khả năng sáng tạo hơn trong thiết kế. Thay vào đó, ông giữ lại chiếc đuôi khỉ như một chi tiết liên kết nhân vật với nguyên tác.

Tây du ký cũng góp phần định hình hành trình tìm kiếm bảy viên ngọc rồng trong những chương đầu của bộ truyện. Một số nhân vật như Bulma, Oolong và Yamcha được xây dựng dựa trên những hình tượng có liên hệ với tác phẩm kinh điển, nhưng được Akira Toriyama biến đổi để phù hợp với màu sắc phiêu lưu, hài hước của câu chuyện.

Dragon Ball Super: Beerus khơi lại màn đối đầu đáng chú ý giữa Goku và Beerus Goku tiếp tục chiến đấu với Beerus ngay cả khi không còn duy trì được Super Saiyan God. Màn đối đầu này cũng hé lộ lý do Thần Hủy Diệt thay đổi quyết định về số phận Trái Đất.



