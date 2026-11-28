Phiên bản làm lại Dragon Ball Super đang gây tranh luận vì lược bỏ nhiều tình tiết từng xuất hiện trong anime gốc - Ảnh: Toei

Trở lại sau hơn 8 năm, Dragon Ball Super được kỳ vọng mang đến diện mạo mới với chất lượng hoạt họa tốt hơn và cách kể chuyện mạch lạc hơn. Tuy nhiên phiên bản làm lại Dragon Ball Super: Beerus đang vấp phải những ý kiến trái chiều, khi thay đổi nhiều tình tiết từng được khán giả yêu thích.

Dragon Ball Super: Beerus làm giảm chiều sâu nhân vật Vegeta

Một trong những điểm gây thất vọng của bản làm lại nằm ở tập 3, khi nhiều phân cảnh quan trọng trong quá trình phát triển nhân vật Vegeta bị lược bỏ.

Ở phiên bản anime gốc, Vegeta từng gạt bỏ lòng kiêu hãnh để tìm cách làm hài lòng Beerus, nhằm bảo vệ Trái đất. Anh phục vụ đồ ăn, thức uống cho Beerus và Whis, thậm chí thực hiện những hành động có phần ngớ ngẩn để tránh khiến vị Thần Hủy Diệt nổi giận.

Những tình huống này không chỉ mang tính hài hước mà còn cho thấy sự thay đổi trong tính cách Vegeta. Từ một chiến binh luôn đề cao lòng tự trọng, anh sẵn sàng hạ mình vì sự an toàn của hành tinh.

Vegeta là một trong những nhân vật bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong bản làm lại Dragon Ball Super - Ảnh: Toei

Những phân cảnh Vegeta tìm cách làm hài lòng Beerus bị lược bỏ trong bản làm lại Dragon Ball Super - Ảnh: Toei

Phần lớn những phân cảnh trên là nội dung được bổ sung riêng cho anime, không xuất hiện trong manga gốc của Akira Toriyama. Vì vậy phiên bản làm lại đã loại bỏ chúng khi hướng đến việc bám sát nguyên tác hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng khiến quá trình phát triển nhân vật không còn được thể hiện rõ như trước.

Nhiều tình tiết khác cũng bị rút ngắn. Chuyến nghỉ dưỡng của gia đình Vegeta sau trận chiến với Beerus, vốn được anime gốc dành thời lượng khai thác, nay chỉ còn xuất hiện qua một đoạn hồi tưởng. Các phân cảnh hài hước xoay quanh rồng thần Shenron và nhóm Pilaf cũng bị thu hẹp đáng kể.

Chất lượng hình ảnh chưa đáp ứng kỳ vọng

Không chỉ thay đổi nội dung, phiên bản mới còn bị nhận xét thiếu nhất quán trong cách xây dựng nhân vật và phân bổ thời lượng. Một số nhân vật phụ gần như không còn đất diễn, trong khi Oolong lại được dành sự chú ý trong phân cảnh đối đầu với Beerus.

Cách lựa chọn và sắp xếp các tình tiết khiến mạch phim trở nên khó hiểu. Một số cảnh được giữ nguyên, nhưng những chi tiết khác lại thay đổi đáng kể, chưa cho thấy sự cải thiện rõ ràng so với bản cũ.

Trước khi phát hành, Dragon Ball Super: Beerus được kỳ vọng khắc phục những hạn chế của anime gốc, đặc biệt là chất lượng hình ảnh, hoạt họa và nhịp độ kể chuyện. Tuy nhiên, cách xử lý màu sắc và hình ảnh của phiên bản mới chưa tạo được ấn tượng như mong đợi.

Nhân vật Oolong được dành nhiều thời lượng hơn trong một số phân cảnh của Dragon Ball Super: Beerus - Ảnh: Toei

Thậm chí anime gốc vẫn được đánh giá cao hơn ở một số khía cạnh, dù từng nhận nhiều ý kiến phê bình về chất lượng hình ảnh trong những arc đầu tiên.

Bản làm lại vốn là cơ hội để Toei Animation nâng cấp trải nghiệm người xem bằng việc vẽ lại toàn bộ hình ảnh và cải thiện cách dàn dựng các trận chiến.

Tuy nhiên, nhịp phim nhanh cùng những thay đổi chưa thuyết phục đang khiến câu chuyện mất đi một phần cảm xúc vốn có. Dragon Ball Super: Beerus không chỉ khai thác arc Battle of Gods mà còn dự kiến tiếp tục với các arc Resurrection F và Universe 6.

Dù vậy, những tranh luận từ phần mở đầu đang đặt ra câu hỏi về cách ê kíp xử lý các diễn biến quan trọng tiếp theo.