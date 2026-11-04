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Đột quỵ não sau khi được chăm sóc cổ vai gáy tại cơ sở xoa bóp

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Sau khi được thực hiện các động tác xoay, lắc và kéo giãn cột sống cổ tại một cơ sở xoa bóp, người đàn ông 39 tuổi xuất hiện đau đầu dữ dội, chóng mặt, nói khó và yếu nửa người phải. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não do lóc tách động mạch cảnh.

Nhập viện đột quỵ não sau khi chăm sóc cổ vai gáy tại cơ sở xoa bóp - Ảnh 1.

Hình ảnh nhồi máu não thái dương trái do lóc tách động mạch cảnh trong trái, tụ máu thành động mạch cảnh trong trái khi vào viện - Ảnh: BVCC

Nhập viện sau 2 ngày đi xoa bóp trị mỏi cổ vai gáy

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, chóng mặt, tê bì và yếu nửa người bên phải, khó diễn đạt lời nói. Người bệnh còn suy giảm trí nhớ, không nhớ được tên một số đồ vật quen thuộc.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận tổn thương nhồi máu não ở vùng thái dương trái, nguyên nhân do lóc tách động mạch cảnh trong bên trái, kèm tụ máu thành mạch gây hẹp lòng động mạch.

Bệnh nhân cho biết thường xuyên bị mỏi vùng cổ vai gáy. Hai ngày trước khi nhập viện, người này đến một cơ sở xoa bóp tư nhân để chăm sóc vùng vai gáy. Tại đây, bệnh nhân được thực hiện các động tác xoay, lắc cổ sang hai bên và kéo giãn cột sống cổ.

Sau buổi xoa bóp, người bệnh bắt đầu đau nhiều vùng cổ trái, cơn đau lan lên đỉnh đầu, kèm ù tai trái và cảm giác nghe tiếng mạch đập trong tai.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, tình trạng đau đầu, chóng mặt tăng lên, đồng thời xuất hiện tê bì, yếu nhẹ nửa người phải và khó diễn đạt lời nói. Khả năng ghi nhớ cũng suy giảm, khiến người bệnh quên tên những đồ vật quen thuộc. Gia đình sau đó đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Cẩn trọng với lóc tách động mạch cảnh

Theo các bác sĩ, lóc tách động mạch cảnh xảy ra khi lớp trong của thành mạch bị rách, khiến máu đi vào giữa các lớp thành mạch và tạo thành khối máu tụ.

Khối máu tụ có thể làm hẹp hoặc bít tắc lòng mạch, cản trở dòng máu lên não. Đồng thời tại vị trí tổn thương có thể hình thành cục máu đông, di chuyển lên não gây tắc mạch và dẫn đến đột quỵ.

Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng gây đột quỵ ở người trẻ và trung niên. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị liệt, rối loạn ngôn ngữ kéo dài, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Nhờ phát hiện sớm tổn thương mạch máu, khi các triệu chứng thần kinh chưa quá nặng, ê kíp bác sĩ quyết định điều trị nội khoa, chưa cần can thiệp phẫu thuật.

Bệnh nhân được sử dụng thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép nhằm hạn chế hình thành huyết khối, thuốc hạ mỡ máu, đồng thời kiểm soát huyết áp và điều trị hỗ trợ theo chỉ định. Sau 14 ngày điều trị, các khiếm khuyết vận động cải thiện hoàn toàn, người bệnh có thể đi lại và sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ Tạ Văn Hải, Phó trưởng khoa điều trị thần kinh - đột quỵ bán cấp, Trung tâm Đột quỵ, cảnh báo đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà còn có thể gặp ở người trẻ do nhiều nguyên nhân, trong đó có tổn thương cơ học trực tiếp lên các mạch máu nuôi não.

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi có nhu cầu chăm sóc vùng cổ vai gáy cần lựa chọn cơ sở được cấp phép, có kỹ thuật viên được đào tạo bài bản. Không nên tự ý thực hiện hoặc để người khác thực hiện các động tác bẻ, vặn, xoay cổ đột ngột khi chưa được thăm khám và đánh giá chuyên môn.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau cổ, đau đầu bất thường, ù tai theo nhịp mạch, chóng mặt, nói khó hoặc tê yếu tay chân sau khi tác động lực vào vùng cổ, người dân cần đến bệnh viện ngay để được kiểm tra. Không tiếp tục xoa bóp, nắn chỉnh vì có thể khiến tổn thương mạch máu nghiêm trọng hơn.

Nhập viện đột quỵ não sau khi chăm sóc cổ vai gáy tại cơ sở xoa bóp - Ảnh 2.Rùng mình với trào lưu chích máu, giác hơi để phòng đột quỵ

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền các nội dung hướng dẫn chích máu đầu ngón tay, giác hơi, thậm chí hút máu vùng cổ để phòng ngừa hoặc điều trị đột quỵ. Chuyên gia cảnh báo đây là những phương pháp không có cơ sở khoa học, có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng cấp cứu.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: đột quỵ nhồi máu não đau cổ vai gáy Xoa bóp

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