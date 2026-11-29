Công an TP Đồng Nai bắt quả tang 16 người tại sới đá gà quy mô lớn, có camera, người cảnh giới và tường rào cao 4-5m - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 29-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai cho biết vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà quy mô lớn trên địa bàn, bắt quả tang 16 người để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu tháng 11-2026, Trần Vĩnh Fan (41 tuổi, thường gọi Trung Tuệ) cùng Nguyễn Phương Đông (42 tuổi, cùng ngụ phường Tam Hiệp) bắt đầu tổ chức đá gà thắng thua bằng tiền.

Địa điểm tổ chức đánh bạc ngay tại trại gà do Fan làm chủ tại tổ 5, khu phố Thiện Tân, phường Trảng Dài.

Trại gà này cách xa khu dân cư, có tường rào cao 4-5m và camera quan sát.

Nhóm phân công nhiệm vụ chặt chẽ, từ tổ chức, lôi kéo con bạc, cảnh giới đến xe ôm, trọng tài, thu tiền...

Nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, nhóm này bố trí người canh cổng, mở cổng, giữ xe và cảnh giới.

Khi phát hiện người lạ xuất hiện, nhóm liền báo cho nhau giải tán, nhanh chóng phi tang vật chứng.

Theo công an, có thời điểm sới đá gà thu hút 30-40 con bạc từ các địa phương trong và ngoài TP Đồng Nai đến tham gia. Mỗi trận cá cược từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 12h ngày 28-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai phối hợp với Công an phường Trảng Dài huy động lực lượng đột kích, bao vây tụ điểm đánh bạc.

Trại gà của Trần Vĩnh Fan nhìn từ trên cao - Ảnh: Công an cung cấp

Tại đây, công an bắt quả tang 16 người đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó nhiều người có tiền án, tiền sự. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là hơn 200 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai kêu gọi những người có liên quan đến tụ điểm đánh bạc trên ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.