Những người tham gia đá gà ăn tiền - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 29-11, thông tin từ Công an xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền trong vườn thanh long đã mời 12 người liên quan về làm việc.

Trước đó, khoảng 12h10 cùng ngày, Công an xã Đồng Sơn phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp thiết bị bay không người lái (Flycam) triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền tại một vườn thanh long thuộc xã Đồng Sơn.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều người có mặt tại tụ điểm bỏ chạy. Tuy nhiên, công an đã kịp thời bắt giữ nhiều người liên quan.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5 con gà trống đá (trong đó có một con chân quấn cựa), 19 cuộn băng keo chưa qua sử dụng và một cân đồng hồ.

Ngoài ra, công an tạm giữ hơn 56 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại di động và xe máy.

Có 12 người được mời về cơ quan công an làm việc.

Việc sử dụng Flycam giúp lực lượng công an quan sát toàn cảnh khu vực vườn thanh long rộng, phát hiện tụ điểm tập trung đông người và hoạt động đá gà bên trong những khu vực khuất tầm nhìn từ mặt đất.

Với thiết bị Flycam, cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong việc nắm bắt diễn biến hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác nghiệp vụ sau này.

Vụ việc đang được Công an xã Đồng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Việc dụng Flycam giúp lực lượng công an chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức bắt giữ các con bạc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG