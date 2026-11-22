Anh Lê Văn Tài - Bí thư chi đoàn khóm 2, phường An Xuyên - cùng đồng đội câu được một giỏ tôm càng xanh đem về - Ảnh: THANH HUYỀN

Cuộc thi thu hút hàng chục đội chơi (mỗi đội 2 thành viên) tranh tài dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả tại quảng trường Phan Ngọc Hiển. Để chuẩn bị cho sân chơi này, ban tổ chức đã thả hàng chục ký tôm càng xanh còn sống vào một hồ nước rộng hơn 100m². Các đội chơi đứng vây quanh thành hồ, sử dụng cần câu và vợt để chinh phục những chú tôm.

Ngay khi trọng tài ra hiệu lệnh, các đội bước vào 5 phút đầu tiên dùng cần câu có mồi để câu tôm càng, đòi hỏi sự khéo léo để đưa tôm lên bờ và bỏ vào giỏ được cấp sẵn.

Câu không được thì chuyển qua vớt tôm - Ảnh: THANH HUYỀN

Kịch tính và vui nhộn nhất là ở 5 phút thi đấu tiếp theo. Các đội chuyển sang dùng vợt vớt tôm trực tiếp dưới hồ, nhưng người cầm vợt phải bị bịt mắt hoàn toàn. Người đồng đội đứng ngoài có nhiệm vụ quan sát và hô to chỉ dẫn hướng vớt sao cho chính xác nhất.

Tiếng hò reo, cổ vũ làm náo nhiệt cả một góc quảng trường. Nhiều tình huống dở khóc dở cười khiến du khách bật cười thích thú khi người chơi loay hoay mãi không vớt được con nào, hoặc chỉ vớt trúng mỗi... cái càng tôm.

Anh Trần Đăng Khoa - Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau - cho biết sân chơi này được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, gắn kết cho người dân và du khách khi đến với Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2.

Theo anh Khoa, giải thưởng của cuộc thi mang tính chất lưu niệm là chính. Các đội đoạt giải sẽ được tặng áo, quà và cúp lưu niệm. Điểm đặc biệt nhất là toàn bộ số tôm mà các đội câu và vớt được (dù có đoạt giải hay không) đều được ban tổ chức tặng lại để các đội mang về tự tay chế biến món ăn.

Thành quả "ngọt ngào" của một đội câu tôm càng xanh tại quảng trường Phan Ngọc Hiển - Ảnh: THANH HUYỀN

Tham gia tranh tài, anh Lê Văn Tài - Bí thư Chi đoàn khóm 2, phường An Xuyên, chia sẻ ngay khi cuộc thi phát động, các đoàn viên trong chi đoàn đã hưởng ứng nhiệt tình với tinh thần "vui là chính, có tôm mang về liên hoan là mười".

"Cuộc thi quá vui, tái hiện lại đúng hoạt động câu tôm hằng ngày ở các vuông tôm quê mình để cải thiện bữa ăn gia đình", anh Tài nói.

Cả nhóm chia nhau phần thưởng để đem về nhà chế biến - Ảnh: THANH HUYỀN

Xuất sắc giành giải nhì cùng đồng đội ở nhóm An Xuyên 3, bạn Lê Khả My hào hứng khoe thành quả gồm cúp lưu niệm, áo và hơn 3kg tôm càng xanh tươi rói.

My cho biết cả nhóm sẽ chia đều số tôm này mang về nhà luộc ăn mừng. Với My cũng như nhiều người chơi khác, đây là phần thưởng thiết thực và ý nghĩa nhất, mang lại niềm vui trọn vẹn trong ngày hội quê hương.