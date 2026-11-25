Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew và ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, ký thỏa thuận tài chính với UKEF - Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Ngày 24-11-2026, Hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Hỗ trợ Tài chính Xuất khẩu Vương quốc Anh (UK Export Finance - UKEF), nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Ngài Lord Sarwar, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Vương quốc Anh, cùng đoàn công tác.

Đây là dự án đầu tiên UKEF triển khai tại Việt Nam. Theo Ngài Lord Sarwar, thỏa thuận mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y tế, từ thương mại, công nghệ đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Người dân Việt Nam sẽ là đối tượng hưởng lợi từ những chương trình hợp tác này.

Kết nối nguồn lực tài chính và công nghệ y tế Anh

UKEF là cơ quan tín dụng xuất khẩu của Chính phủ Anh, có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp Anh đưa hàng hóa, công nghệ và dịch vụ ra thị trường quốc tế thông qua các công cụ như bảo lãnh khoản vay, cho vay trực tiếp và bảo hiểm rủi ro thanh toán.

Những cơ chế này giúp doanh nghiệp Anh và đối tác nước ngoài tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn khi triển khai các dự án có sử dụng hàng hóa, dịch vụ của Anh.

Trên toàn cầu, UKEF có hạn mức bảo lãnh 130 tỉ bảng Anh, tương đương khoảng 170 tỉ USD, dành cho các dự án thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng, hạ tầng và y tế. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cơ quan này từng hỗ trợ các chương trình xây dựng bệnh viện và cung ứng thiết bị y tế tại nhiều quốc gia.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong y tế công nghệ cao, đầu tư lớn hàng loạt “siêu” robot hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, phẫu thuật đa chuyên khoa - Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Tại Việt Nam, UKEF công bố hạn mức tín dụng ít nhất 5 tỉ bảng Anh, tương đương khoảng 6,5 tỉ USD, dành cho các dự án tiềm năng. Tháng 10-2025, trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm, UKEF và Bộ Tài chính Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở phối hợp triển khai các cơ chế tài chính và tín dụng xuất khẩu phục vụ nhu cầu đầu tư và phát triển dài hạn của Việt Nam.

Theo thông tin từ Tâm Anh - VNVC, hoạt động hợp tác thương mại giữa hệ sinh thái này với các đối tác Anh đã được triển khai từ nhiều năm. Tổng giá trị hợp tác với các hãng dược phẩm và thiết bị y tế của Anh riêng trong giai đoạn 2017-2026 đạt gần 1 tỉ USD.

Giáo sư Hiệp sĩ Jonathan Van Tam - giáo sư gốc Việt đầu tiên được phong tước Hiệp sĩ của Hoàng gia Anh tham quan Trung tâm Xét nghiệm chuẩn ISO 15189:2012 tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết nguồn lực tài chính từ UKEF cùng cơ chế bảo lãnh của Chính phủ Anh sẽ hỗ trợ hệ sinh thái này mở rộng đầu tư bệnh viện, phát triển các dịch vụ y tế công nghệ cao chuyên sâu và mạng lưới trung tâm tiêm chủng hiện đại.

Một trong những định hướng được doanh nghiệp đề cập là nghiên cứu, sản xuất vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh có vốn đầu tư giai đoạn đầu gần 3.000 tỷ đồng, diện tích hơn 26.000 m² và công suất thiết kế khoảng 120 triệu liều mỗi năm - Ảnh: VNVC

Hướng đến mở rộng năng lực y tế trong nước

Thỏa thuận giữa Tâm Anh - VNVC và UKEF được ký trong bối cảnh Việt Nam và Vương quốc Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm xây dựng khuôn khổ Đối tác chiến lược.

Trong khuôn khổ hợp tác mới, hai nước định hướng tăng cường nghiên cứu, đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu thông qua các dự án chung giữa viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Mỗi năm, hệ thống tiếp đón hơn 2,5 triệu lượt khám chữa bệnh, trong đó có hơn 27.000 lượt khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia - Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với Hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC, thỏa thuận với UKEF mở thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn quốc tế, đồng thời mở rộng lựa chọn về nhà cung cấp, thiết bị và công nghệ cao.

Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp nghiên cứu các dự án đầu tư dài hạn, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và năng lực tự chủ của ngành y tế Việt Nam.