TS.BS Nguyễn Ngô Quang (hàng trước, bên phải), đại diện Bộ Y tế trao quyết định cho TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng (Bệnh viện Tâm Anh) tại lễ công bố nghiên cứu VISTA-2 - Ảnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

Sự kiện công bố nghiên cứu VISTA-2 diễn ra ngày 21-11 tại Viện Nghiên cứu Bệnh viện đa khoa Tâm Anh với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, các nhà khoa học từ Đại học Stanford, Công ty Công nghệ sinh học Riboscience (Mỹ) và đội ngũ giáo sư, bác sĩ, bệnh nhân Bệnh viện đa khoa Tâm Anh.

Việt Nam đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu quốc tế trước đây song phần lớn với tư cách là một địa điểm trong nghiên cứu đa quốc gia. Với dự án VISTA-2, Tâm Anh chủ động hợp tác, đầu tư năng lực chuyên môn và công nghệ để triển khai cùng đối tác Mỹ.

Bước đầu ghi nhận kết quả tích cực

TS Hirak Der-Torossian - Phó Chủ tịch cấp cao Công ty Công nghệ sinh học Riboscience (Mỹ, hãng sản xuất RBS2418) - cho biết RBS2418 thuộc nhóm thuốc miễn dịch đường uống đầu tiên được thử nghiệm lâm sàng với cơ chế đặc biệt và được kỳ vọng trở thành thuốc mới trong điều trị ung thư.

Trong quá trình hình thành và phát triển, tế bào ung thư tạo ra các tổn thương DNA, làm kích hoạt cơ chế tự nhiên giúp cơ thể nhận biết và tiêu diệt chúng. Tuy nhiên enzyme ngoại bào ENPP1 của tế bào ung thư có thể khiến phần lớn các khối u không đáp ứng với liệu pháp miễn dịch truyền thống.

RBS2418 hướng đến ức chế ENPP1, mở khóa cơ chế miễn dịch, giúp cơ thể nhận diện và tấn công tế bào ung thư. Kết quả nghiên cứu cho thấy RBS2418 có tín hiệu kích hoạt hệ miễn dịch ngay trong khối u và cải thiện thời gian sống ở một số nhóm bệnh nhân có đặc điểm sinh học phù hợp.

Cụ thể, ở nhóm dùng riêng RBS2418 và có vi môi trường khối u (gồm tế bào ung thư và các thành phần xung quanh như mô đệm, mạch máu, tế bào miễn dịch…) đồng thời biểu hiện hai dấu ấn sinh học ENPP1 và cGAS, thời gian sống còn trung vị đạt 12 tháng. Nghĩa là một nửa số bệnh nhân trong nhóm này sống ít nhất 12 tháng, nửa còn lại thời gian có thể ngắn hơn.

Trong khi đó ở nhóm bệnh nhân có vi môi trường khối u không đồng thời biểu hiện hai dấu ấn này, thời gian sống còn trung vị là 4,2 tháng.

TS Hirak Der-Torossian trình bày báo cáo về hiệu quả ban đầu của thuốc mới RBS2418 tại lễ khởi động VISTA-2 - Ảnh: VIỆN NGHIÊN CỨU TÂM ANH

Cơ hội tiếp cận thuốc tiềm năng mới ngay tại Việt Nam

TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm ung bướu (Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM), nghiên cứu viên chính quốc gia của nghiên cứu VISTA-2 - cho biết ngay sau khi được Bộ Y tế phê duyệt dự án VISTA-2, bệnh viện đã bắt đầu ngay những bước đầu tiên để có thể áp dụng cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam sớm nhất.

Theo đó, nghiên cứu VISTA-2 đánh giá thuốc miễn dịch đường uống tiềm năng RBS2418 kết hợp phác đồ miễn dịch STRIDE (đã được phê duyệt và đang được sử dụng tại Việt Nam) sẽ được tiến hành trên bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) tiến triển, không thể phẫu thuật.

Tại Việt Nam, dự án VISTA-2 dự kiến tuyển 40/220 bệnh nhân ung thư gan trên toàn thế giới tham gia nghiên cứu thử nghiệm thuốc mới này. Người bệnh có thể đăng ký tiếp cận nghiên cứu ngay tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội và Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM thông qua tổng đài 0906 628 481 (TP.HCM) và 024 7106 6858 (Hà Nội). Dữ liệu thu thập được sẽ đóng góp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu quốc tế, phục vụ đánh giá và phát triển thuốc.

Trong khi đó trên thế giới, VISTA-2 được triển khai tại khoảng 20 trung tâm lớn ở Mỹ, Singapore, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Cùng với nghiên cứu VISTA-2, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh đầu tư đồng bộ thiết bị công nghệ cao giúp chẩn đoán, phát hiện sớm và điều trị ung thư gan cũng như các bệnh ung thư nói chung chuẩn quốc tế - Ảnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH