Bệnh viện đa khoa Tâm Anh tiếp nhận chuyển giao công nghệ tế bào từ Nhật Bản

Chuyển giao công nghệ toàn diện
Lễ công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ đánh dấu bước tiến mới của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trong việc tiếp cận và ứng dụng các quy trình chuyên sâu trong công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch, đảm bảo đáp ứng tương đồng các tiêu chuẩn Nhật Bản ở mức cao nhất, giúp nâng cao sức khỏe cho người dân Việt Nam.
Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch.
Tính đến năm 2026, Nhật Bản sở hữu 3 giải Nobel y sinh từ các công trình liên quan trực tiếp đến hai lĩnh vực này, đồng thời tiên phong kết hợp trị liệu tế bào miễn dịch với các phương pháp điều trị ung thư hiện hành, mang lại những hiệu quả vượt trội, kéo dài thời gian sống khỏe cho người bệnh.
Với khả năng kích thích cơ thể tự sửa lỗi những tế bào “lỗi hỏng”, “già cỗi”, công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch còn được kỳ vọng mang lại nhiều tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y học tái tạo hiện nay.
Với nền tảng hạ tầng hiện đại, đội ngũ chuyên gia, nhân lực chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã trở thành đối tác duy nhất của Nhật Bản tại Việt Nam trong hợp tác đầu tư, tiếp nhận chuyển giao toàn diện “công nghệ lõi” về tế bào gốc, tế bào miễn dịch theo tiêu chuẩn cao cấp.
Đồng thời, phía Nhật Bản cũng chuyển giao toàn diện những kiến thức, kinh nghiệm thực tế quý báu trong ứng dụng điều trị ung thư, nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm và chăm sóc nâng cao sức khỏe.
GS.TS Matsuo Yoshinobu, nhà khoa học hàng đầu tại Tập đoàn Grandsoul, chuyên gia Công nghệ cấp cao tại Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara nhận định: “Tâm Anh là đối tác độc quyền duy nhất nhận chuyển giao công nghệ toàn diện tại Việt Nam.
Chúng tôi đã sẵn sàng để hai bên cùng phát triển lĩnh vực y học tái tạo an toàn, chất lượng và bền vững tại Việt Nam, với hiệu quả điều trị và an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu”.
Các công nghệ tế bào và tế bào miễn dịch thế hệ mới được chuyển giao lần này do Tập đoàn Grandsoul (Nhật Bản) nghiên cứu, phát triển. Đây là các liệu pháp đã được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cấp phép ứng dụng chính thức nhiều năm, ghi nhận hiệu quả và tính an toàn cao trong điều trị cũng như chăm sóc sức khỏe.
Trọng tâm gồm hai nhóm: công nghệ phân lập, nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mô mỡ (Mesenchymal Stem Cells - MSC) và công nghệ phân lập nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer cells) điều trị ung thư.
Từ tiếp nhận công nghệ đến năng lực tự chủ
GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Y học tái tạo & Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chuyên gia hàng đầu Việt Nam về tế bào gốc và tế bào miễn dịch, chia sẻ: “Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hội nhập y khoa quốc tế của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.
Người dân không còn phải tốn kém sang tận Nhật Bản và nhiều nước để tiếp cận các liệu pháp tế bào tiên tiến, mà từ nay, ngay tại Việt Nam, đã có những công nghệ đồng bộ với chi phí hợp lý hơn rất nhiều, sẵn sàng phát triển du lịch y tế.”
Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết việc hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch từ Nhật Bản là dấu mốc quan trọng không chỉ trong hợp tác y tế giữa hai đơn vị, mà còn kết nối công nghệ, thiết lập mạng lưới chuyên gia vì mục tiêu chung chăm sóc sức khỏe cho người dân.
“Chúng tôi xác định đây không đơn thuần là việc tiếp nhận chuyển giao toàn bộ một công nghệ mới, làm chủ công nghệ lõi trong một lĩnh vực mà mở ra quá trình hợp tác chiến lược giữa Tâm Anh và đối tác Nhật Bản cùng nghiên cứu, đầu tư và phát triển”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.
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