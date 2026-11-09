Bệnh viện đa khoa Tâm Anh tiếp nhận chuyển giao công nghệ tế bào từ Nhật Bản

Tổng giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - bà Ngô Thị Ngọc Hoa (áo dài hồng) và TS.BS Tsujimura Takahiro, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara, Tập đoàn Grandsoul (Nhật Bản) trao văn kiện công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Nhật Bản - Ảnh: TTXVN

Chuyển giao công nghệ toàn diện

Lễ công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ đánh dấu bước tiến mới của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trong việc tiếp cận và ứng dụng các quy trình chuyên sâu trong công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch, đảm bảo đáp ứng tương đồng các tiêu chuẩn Nhật Bản ở mức cao nhất, giúp nâng cao sức khỏe cho người dân Việt Nam.

Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch.

Tính đến năm 2026, Nhật Bản sở hữu 3 giải Nobel y sinh từ các công trình liên quan trực tiếp đến hai lĩnh vực này, đồng thời tiên phong kết hợp trị liệu tế bào miễn dịch với các phương pháp điều trị ung thư hiện hành, mang lại những hiệu quả vượt trội, kéo dài thời gian sống khỏe cho người bệnh.

Với khả năng kích thích cơ thể tự sửa lỗi những tế bào “lỗi hỏng”, “già cỗi”, công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch còn được kỳ vọng mang lại nhiều tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y học tái tạo hiện nay.

Tháng 10-2026, GS.TS Matsuo Yoshinobu, Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara (Nhật Bản) trực tiếp thẩm định cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm - Ảnh: DNCC

Với nền tảng hạ tầng hiện đại, đội ngũ chuyên gia, nhân lực chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã trở thành đối tác duy nhất của Nhật Bản tại Việt Nam trong hợp tác đầu tư, tiếp nhận chuyển giao toàn diện “công nghệ lõi” về tế bào gốc, tế bào miễn dịch theo tiêu chuẩn cao cấp.

Đồng thời, phía Nhật Bản cũng chuyển giao toàn diện những kiến thức, kinh nghiệm thực tế quý báu trong ứng dụng điều trị ung thư, nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm và chăm sóc nâng cao sức khỏe.

GS.TS Matsuo Yoshinobu, nhà khoa học hàng đầu tại Tập đoàn Grandsoul, chuyên gia Công nghệ cấp cao tại Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara nhận định: “Tâm Anh là đối tác độc quyền duy nhất nhận chuyển giao công nghệ toàn diện tại Việt Nam.

Chúng tôi đã sẵn sàng để hai bên cùng phát triển lĩnh vực y học tái tạo an toàn, chất lượng và bền vững tại Việt Nam, với hiệu quả điều trị và an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu”.

Hệ thống BVĐK Tâm Anh quy tụ các chuyên gia đầu ngành về y học tái tạo, công nghệ tế bào cùng đội ngũ giáo sư, bác sĩ giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực ứng dụng lâm sàng tế bào gốc - Ảnh: DNCC

Các công nghệ tế bào và tế bào miễn dịch thế hệ mới được chuyển giao lần này do Tập đoàn Grandsoul (Nhật Bản) nghiên cứu, phát triển. Đây là các liệu pháp đã được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cấp phép ứng dụng chính thức nhiều năm, ghi nhận hiệu quả và tính an toàn cao trong điều trị cũng như chăm sóc sức khỏe.

Trọng tâm gồm hai nhóm: công nghệ phân lập, nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mô mỡ (Mesenchymal Stem Cells - MSC) và công nghệ phân lập nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer cells) điều trị ung thư.

GS.TS.BS Tạ Thành Văn (thứ 2 từ trái sang) cùng PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) chụp cùng Giáo sư Tasuku Honjo (ngồi giữa) - nhà khoa học người Nhật Bản được trao giải Nobel Y học và Sinh lý học năm 2018 với công trình nghiên cứu về liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư (ức chế chốt kiểm miễn dịch) - Ảnh: DNCC

Từ tiếp nhận công nghệ đến năng lực tự chủ

GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Y học tái tạo & Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chuyên gia hàng đầu Việt Nam về tế bào gốc và tế bào miễn dịch, chia sẻ: “Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hội nhập y khoa quốc tế của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Người dân không còn phải tốn kém sang tận Nhật Bản và nhiều nước để tiếp cận các liệu pháp tế bào tiên tiến, mà từ nay, ngay tại Việt Nam, đã có những công nghệ đồng bộ với chi phí hợp lý hơn rất nhiều, sẵn sàng phát triển du lịch y tế.”

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu phòng Labo hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong đó đặc biệt đáp ứng yêu cầu khắt khe về phòng sạch ISO 5, 6 và vi sinh cấp độ A, B theo GMP - Ảnh: DNCC

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết việc hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch từ Nhật Bản là dấu mốc quan trọng không chỉ trong hợp tác y tế giữa hai đơn vị, mà còn kết nối công nghệ, thiết lập mạng lưới chuyên gia vì mục tiêu chung chăm sóc sức khỏe cho người dân.

“Chúng tôi xác định đây không đơn thuần là việc tiếp nhận chuyển giao toàn bộ một công nghệ mới, làm chủ công nghệ lõi trong một lĩnh vực mà mở ra quá trình hợp tác chiến lược giữa Tâm Anh và đối tác Nhật Bản cùng nghiên cứu, đầu tư và phát triển”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.