Bệnh viện Tâm Anh tiếp nhận hệ thống xạ trị proton gần 2.000 tỉ đồng của Mỹ

Các container chứa những hợp phần thiết bị đầu tiên của “siêu máy” xạ trị proton MEVION S250-FIT được vận chuyển từ California, Mỹ đã về đến Bệnh viện Tâm Anh khuya ngày 20/10 - Ảnh: DNCC

Tiếp nhận và lắp đặt, sớm triển khai xạ trị proton

Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, những hợp phần đầu tiên của hệ thống xạ trị proton MEVION S250-FIT đã về đến bệnh viện vào đêm 20-10.

TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết hệ thống xạ trị proton của Mevion là hệ thống proton mới nhất được FDA cấp phép, thiết kế tinh gọn để lắp đặt được trong các hầm xạ trị tiêu chuẩn hiện nay trên toàn thế giới.

Theo kế hoạch, các hợp phần tiếp theo dự kiến về Việt Nam vào đầu tháng 12-2026. Bệnh viện phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia của Mevion nhằm đảm bảo các mốc thời gian quan trọng trong quá trình vận chuyển, tiếp nhận, triển khai lắp đặt, kiểm tra và chuẩn bị vận hành hệ thống tại cơ sở Tâm Anh Phú Mỹ Hưng. Mục tiêu là đưa thiết bị vào sử dụng khi bệnh viện này đi vào hoạt động, dự kiến năm 2028.

Đoàn chuyên gia Tâm Anh làm việc tại nhà máy Mevion (ảnh dưới). Bệnh viện Đại học Stanford và Bệnh viện Tâm Anh là hai đơn vị đầu tiên được giới thiệu trên bản đồ đối tác sử dụng hệ thống MEVION S250-FIT của hãng (ảnh trên, trái) - Ảnh: DNCC.

Bác sĩ Xuân Dũng cho biết thêm, hệ thống xạ trị proton MEVION S250-FIT đầu tiên trên thế giới đã được Bệnh viện Đại học Stanford của Mỹ chính thức ứng dụng vào tháng 4-2026. Bệnh viện Tâm Anh là đơn vị thứ 2 trên toàn cầu và đầu tiên tại Châu Á đặt mua hệ thống này.

Theo thông tin từ bệnh viện, hệ thống được thiết kế tinh gọn, với hạ tầng yêu cầu để vận hành chỉ khoảng 100m², thấp hơn đáng kể so với một số các hệ thống xạ trị proton truyền thống trước đây, vốn cần hạ tầng rộng lớn. Thiết bị gồm nhiều bộ phận phức tạp và tinh vi như hệ thống gia tốc proton và hệ thống tạo, điều khiển chùm tia xạ.

Hệ thống Xạ trị Proton MEVION S250-FIT khi lắp đặt hoàn thiện sẽ mở ra cơ hội mới điều trị ung thư hiệu quả và an toàn cao tại Việt Nam - Ảnh: DNCC

Xạ trị proton có ưu thế gì trong điều trị ung thư?

Trước đó, ngay từ sau khi hợp đồng ký kết, nhiều đoàn chuyên gia, bác sĩ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã thăm và làm việc tại nhà máy của hãng Mevion, trực tiếp trao đổi với các chuyên gia quốc tế.

Ba mục tiêu quan trọng được hai bên cam kết thực hiện đồng bộ là song song chuyển giao công nghệ và lắp đặt; đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ bác sĩ, kỹ sư vật lý y khoa có thể chủ động vận hành hệ thống. Đồng thời, kết nối với đơn vị ứng dụng đầu tiên là Bệnh viện Đại học Stanford, Mỹ để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tế triển khai xạ trị proton trong điều trị nhiều loại bệnh ung thư.

Xạ trị photon (tia X) đưa liều xạ vào khối u nhưng vẫn “đi xuyên qua” cơ thể gây tổn thương mô lành; còn xạ trị proton với tia năng lượng biết “dừng đúng chỗ” để tiêu diệt khối u an toàn - Ảnh: DNCC

Chia sẻ kinh nghiệm đã vận hành “siêu máy” xạ trị proton trong tọa đàm khoa học “Tác động lâm sàng của xạ trị Proton” diễn ra vào giữa tháng 9-2026 tại Việt Nam, GS.BS Quỳnh Thư Lê, Chủ nhiệm bộ môn Xạ trị Ung thư, Đại học Stanford, cho biết xạ trị proton với năng lượng tia xạ được trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích chuyên sâu để xác định chính xác khối u dù kích thước siêu nhỏ hoặc vị trí rất khó.

Phương pháp này Tia xạ proton có thể dừng lại ngay tại vị trí khối u, tập trung gần như toàn bộ năng lượng để tiêu diệt khối u mà không đi xuyên qua phá hủy các vùng lân cận cũng như các cơ quan nằm phía sau khối u như xạ trị photon, sử dụng tia X. Do đó, xạ trị proton tăng cao hiệu quả điều trị, giảm lượng bức xạ không cần thiết, giảm tối đa độc tính và tác dụng phụ lên cơ thể.

Trong giai đoạn đầu ứng dụng, theo GS.BS Quỳnh Thư, Stanford ưu tiên sử dụng xạ trị proton cho các bệnh nhân nhi và bệnh nhân trẻ tuổi, những nhóm có nguy cơ gặp tác dụng phụ muộn từ xạ trị photon truyền thống. Phương pháp này cũng có thể được xem xét trong một số các trường hợp cần xạ trị lại, tùy thuộc vào tình trạng bệnh và tiền sử điều trị.

GS.BS Quỳnh Thư Lê và các chuyên gia Stanford chia sẻ kinh nghiệm đã vận hành “siêu máy” xạ trị proton tại Bệnh viện Tâm Anh vào giữa tháng 9-2026 tại Việt Nam - Ảnh: DNCC

Dự kiến, từ cuối tháng 11-2026, đoàn bác sĩ, kỹ sư Bệnh viện Tâm Anh sẽ đến học tập tại Stanford; sau đó sẽ có thêm nhiều đợt đào tạo kế tiếp để các chuyên gia nắm vững kỹ thuật, vận hành xạ trị proton theo các yêu cầu chuyên môn và an toàn.

Khi được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa và Ung bướu Tâm Anh, hệ thống xạ trị proton của Mevion được kỳ vọng bổ sung mở ra thêm lựa chọn mới điều trị ung thư hiệu quả cao tại Việt Nam. Chi phí điều trị và phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế sẽ phụ thuộc vào mức giá dịch vụ và các quy định hiện hành.