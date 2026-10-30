VNVC triển khai vắc xin cúm chuyên biệt, bảo vệ tốt hơn cho người từ 60 tuổi

Đại diện Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Hô hấp Việt Nam, Sanofi và VNVC cùng chứng kiến sự kiện ra mắt vắc xin cúm chuyên biệt cho người cao tuổi lần đầu có mặt tại Việt Nam - Ảnh: LIÊN LÊ

Bảo vệ tốt hơn cho người cao tuổi

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vắc xin cúm chuyên biệt được Sanofi phát triển dành riêng cho người từ 60 tuổi trở lên, người có bệnh nền nhằm tăng cường phòng bệnh, giảm nguy cơ gặp biến chứng nặng và tử vong do bệnh cúm.

Vắc xin được sản xuất bằng công nghệ phân mảnh virus và tinh chế kháng nguyên. Điểm khác biệt nổi bật là hàm lượng kháng nguyên cao gấp 4 lần vắc xin cúm liều tiêu chuẩn, với 60 microgam kháng nguyên HA ở mỗi chủng virus, giúp kích thích hệ miễn dịch tạo đáp ứng mạnh hơn, tăng cường hiệu quả bảo vệ ở người cao tuổi vốn có hệ miễn dịch suy giảm.

Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy, vắc xin có hiệu lực phòng cúm tăng cao thêm 24,2% và giảm nguy cơ nhập viện do cúm thêm 32% so với vắc xin cúm liều tiêu chuẩn. Vắc xin đã được sử dụng hơn 360 triệu liều trên toàn cầu tính đến tháng 9/2025.

Vắc xin cúm chuyên biệt cho người cao tuổi được cơ quan y tế tại hơn 25 quốc gia khuyến nghị sử dụng, trong đó có Mỹ, Canada, Pháp, Đức...Các hiệp Hội Tim mạch, Hội Hô hấp cũng nhấn mạnh vai trò của tiêm phòng cúm hằng năm trong giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở người có bệnh nền.

Vắc xin cúm chuyên biệt được VNVC bảo quản trong hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh và xe vận chuyển lạnh đạt chuẩn GSP quốc tế, với nhiệt độ được giám sát tự động 24/24 giờ - Ảnh: VNVC.

Bác sĩ Đào Thị Sương, 63 tuổi, tại TP.HCM, là một trong những người đầu tiên tiêm vắc xin cúm chuyên biệt tại VNVC Hoàng Văn Thụ ngày 30-10. Bà cho biết đã duy trì tiêm phòng cúm hằng năm trong nhiều năm và nhận thấy bản thân ít mắc cúm hơn.

Bác sĩ Đào Thị Sương, 63 tuổi tiêm vắc xin cúm chuyên biệt tại VNVC trong ngày đầu tiên ra mắt - Ảnh: MỘC THẢO

Là người công tác trong lĩnh vực y tế dự phòng, bác sĩ Sương hiểu rõ nguy cơ cúm ở người cao tuổi khi hệ miễn dịch suy giảm theo tuổi tác, đặc biệt ở người mắc bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp. Bản thân cũng mắc nhiều bệnh nền và bà đã tiêm phòng ngay khi biết VNVC có vắc xin cúm chuyên biệt.

“Người cao tuổi nên chủ động tiêm phòng cúm hằng năm và lựa chọn vắc xin tốt hơn cho tình trạng sức khoẻ của mình”, bác sĩ Sương nhắn nhủ.

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Lam, 63 tuổi, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, vui mừng tham dự sự kiện ra mắt và là một trong những người đầu tiên tiêm vắc xin cúm chuyên biệt cho người cao tuổi tại Việt Nam.

Theo ông Lam, tuổi càng cao, sức khỏe và hệ miễn dịch càng suy giảm, khiến việc chủ động phòng bệnh trở nên đặc biệt quan trọng.

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tôi mong ngày càng có nhiều người cao tuổi quan tâm đến tiêm chủng, chủ động bảo vệ bản thân và gia đình. Khi mỗi người có sức khỏe tốt, chúng ta mới có thể sống vui, sống khỏe và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng”, ông Lam chia sẻ.

Ông Nguyễn Lam tiêm vắc xin cúm chuyên biệt tại VNVC ngay trong ngày 30/10 - Ảnh: LIÊN LÊ

Theo bác sĩ Kuharaj Mahenthiran, Giám đốc Y khoa Sanofi Việt Nam, cúm mùa là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, đặc biệt với người cao tuổi mắc bệnh mạn tính. Việt Nam thuộc nhóm quốc gia già hóa nhanh nhất thế giới, với khoảng 17 triệu người từ 60 tuổi trở lên, phần lớn mắc nhiều bệnh nền.

“Việc giúp người cao tuổi tiếp cận vắc xin cúm có hiệu quả bảo vệ tối ưu là hết sức quan trọng nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và y tế công cộng”, bác sĩ nhấn mạnh.

Hiểm họa từ vi rút cúm ở người cao tuổi

TTƯT.PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết virus cúm là tác nhân gây bệnh đường hô hấp cần đặc biệt lưu ý ở người cao tuổi.

Khi nhiễm cúm, phản ứng viêm toàn thân có thể khiến các bệnh nền đang được kiểm soát trở nên mất ổn định, kích hoạt biến cố tim mạch, đợt cấp bệnh hô hấp hoặc rối loạn đường huyết, làm tăng nguy cơ nhập viện và tử vong.

Trong những năm qua, VNVC nỗ lực tổ chức nhiều chương trình tư vấn sức khỏe, góp phần giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe - Ảnh: MỘC THẢO

Đáng lo ngại, gánh nặng của cúm ở người cao tuổi có thể kéo dài sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Một đợt cúm nặng phải nhập viện có thể khiến người bệnh suy giảm thể lực, mất khối cơ, hạn chế vận động, thậm chí mất khả năng tự chăm sóc.

Theo PGS Trần Quang Bính, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, việc chủ động dự phòng các bệnh truyền nhiễm cần trở thành một phần thiết yếu của chiến lược chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, song hành với điều trị và kiểm soát bệnh mạn tính.

Bên cạnh tiêm phòng cúm hằng năm, người cao tuổi cần được tư vấn các giải pháp dự phòng phù hợp với độ tuổi, bệnh nền và nguy cơ cá nhân như vắc xin phòng vi khuẩn phế cầu, zona thần kinh và RSV.