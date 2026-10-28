VNVC triển khai vắc xin cúm dạng xịt đầu tiên tại Việt Nam

Hệ thống Tiêm chủng VNVC ra mắt vắc xin cúm dạng xịt đầu tiên tại Việt Nam sáng 28-10 - Ảnh: Nhân Lê

Vắc xin cúm công nghệ hiện đại cho người “sợ kim tiêm”

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt mũi của Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca (Anh) đánh dấu bước tiến trong phát triển các giải pháp phòng cúm không cần kim tiêm.

Vắc xin này đã có hơn 20 năm giám sát an toàn trên thế giới, được triển khai tại 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 200 triệu liều được phân phối trên toàn cầu.

Đây là vắc xin cúm sống giảm độc lực, giúp phòng ba chủng virus cúm gồm A/H1N1, A/H3N2 và B/Victoria.

Trẻ từ 2 đến dưới 9 tuổi chưa từng tiêm vắc xin cúm cần sử dụng 2 liều, cách nhau ít nhất 4 tuần; trẻ đã có tiền sử tiêm phòng cúm có thể sử dụng 1 liều tùy theo lịch sử tiêm chủng. Trẻ từ 9 đến dưới 18 tuổi sử dụng 1 liều. Trẻ cần được sử dụng hằng năm để duy trì khả năng bảo vệ trước virus cúm liên tục biến đổi.

Vắc xin cúm dạng xịt được sử dụng nhẹ nhàng, thao tác đơn giản, thuận tiện - Ảnh: Nhân Lê

“Vắc xin có khả năng kích thích đáp ứng miễn dịch theo ba cơ chế bổ trợ nhau, có thể ví như “miễn dịch 3 lớp”, gồm miễn dịch niêm mạc mũi họng, góp phần bảo vệ cơ thể ngay tại cửa ngõ virus cúm thường xâm nhập; miễn dịch toàn thân, tạo kháng thể chống lại virus; và miễn dịch tế bào, giúp nhận diện và loại bỏ các tế bào nhiễm virus”, BS.CKI Bạch Thị Chính cho biết.

Bên cạnh đó, vắc xin cũng đặt ra yêu cầu khắt khe về bảo quản và vận hành dây chuyền lạnh. Vắc xin cần được bảo quản ở nhiệt độ âm sâu từ -20 đến -30°C. Trước khi sử dụng, vắc xin phải được rã đông theo quy trình nghiêm ngặt, sau đó bảo quản ở kho lạnh với nhiệt độ 2-8°C trong thời hạn tối đa 15 tuần theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Vắc xin cúm dạng xịt được bảo quản ở nhiệt độ âm sâu từ -20 đến -30°C, VNVC còn sở hữu hệ thống kho lạnh âm sâu đến -86°C và kho lạnh tiêu chuẩn 2-8°C - Ảnh: Mộc Thảo

Với hệ thống kho lạnh âm sâu có sức chứa hàng triệu liều vắc xin, hạ tầng bảo quản theo chuẩn quốc tế cùng kinh nghiệm triển khai nhiều vắc xin thế hệ mới, VNVC được AstraZeneca lựa chọn là đối tác duy nhất tại Việt Nam triển khai sử dụng vắc xin cúm dạng xịt.

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: “Thông qua hợp tác cùng VNVC, chúng tôi mong muốn hỗ trợ người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các giải pháp phòng ngừa phù hợp, đồng thời thúc đẩy đối thoại khoa học và nâng cao nhận thức về vai trò của tiêm chủng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.

Nhiều phụ huynh chọn vắc xin dạng xịt cho con

Ngay khi VNVC triển khai vắc xin cúm dạng xịt mũi, nhiều phụ huynh đã quan tâm, đưa con đến các trung tâm tiêm chủng của hệ thống trên toàn quốc để được tư vấn và sử dụng phương thức chủng ngừa mới.

Đưa con trai Nguyễn Minh Đức, 7 tuổi đến VNVC Hoàng Văn Thụ, TP.HCM chủng ngừa vắc xin cúm dạng xịt, chị Nguyễn Thị Như Ngọc (35 tuổi, phường Tân Sơn) cho biết mỗi lần vào tiêm, bé có tâm lý căng thẳng, đôi lúc không hợp tác khiến quá trình tiêm chủng mất thời gian hơn.

Nay biết hệ thống triển khai vắc xin công nghệ mới, chỉ cần xịt vào mũi, không cần tiêm nên chị không đắn đo mà cho con chủng ngừa ngay.

Bé Nguyễn Minh Đức (7 tuổi) sử dụng vắc xin cúm dạng xịt mũi tại VNVC, dưới sự chứng kiến của ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam và BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa VNVC - Ảnh: Nhân Lê

“Ở trường học của bé đang có nhiều ca mắc cúm, bệnh này lại lây rất nhanh nên tôi muốn phòng ngừa sớm cho con. Thật may mắn là hôm nay vừa hay đến lịch tiêm nhắc lại vắc xin cúm hằng năm”, chị Ngọc chia sẻ.

Ngay khi VNVC triển khai vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt, nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đã trải nghiệm phương thức mới này - Ảnh: Bình An

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM nhận định vắc xin cúm dạng xịt mũi bổ sung lựa chọn dự phòng cho trẻ, nhất là những trẻ sợ kim tiêm, tạo thuận lợi để phụ huynh chủ động phòng cúm cho trẻ mỗi năm.

“Dù sử dụng hình thức nào, chủ động phòng cúm hằng năm vẫn cần thiết để giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng liên quan”, bác sĩ Khanh lưu ý.

Theo các chuyên gia của AstraZeneca, dù có phương thức sử dụng hiện đại, thuận tiện và không cần kim tiêm, vắc xin cúm dạng xịt vẫn phải được sử dụng bởi nhân viên y tế hoặc dưới sự giám sát của nhân viên y tế có chuyên môn, tuân thủ đầy đủ quy trình khám sàng lọc, chỉ định và các quy định về an toàn tiêm chủng.