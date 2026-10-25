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Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 xuất hiện tại phố đi bộ sầm uất của Seoul

tác giả
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Video quảng bá Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được trình chiếu trên màn hình lớn tại phố đi bộ Myeongdong, trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 xuất hiện tại phố đi bộ sầm uất của Seoul - Ảnh 2.

Màn hình LED tại phố đi bộ Myeongdong, trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc) trình chiếu video giới thiệu Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 trong hai ngày 24 và 25-10 - Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Ngày 25-10, ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) cho biết video giới thiệu diễn đàn đã được trình chiếu trên hệ thống màn hình điện tử cỡ lớn tại phố đi bộ Myeongdong, trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Trong suốt hai ngày 24 và 25-10, video giới thiệu diễn đàn đã được phát liên tục từ 6h đến 24h, với tần suất 100 lượt mỗi ngày.

Myeongdong được chọn vì đây là địa điểm mỗi tuần đón hàng triệu lượt du khách quốc tế cùng đông đảo người dân Hàn Quốc. Hoạt động này nhằm đưa thông tin về diễn đàn đến trực tiếp cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế.

Ban tổ chức AEF 2026 cũng cho biết việc chiếu video quảng bá diễn đàn tại Seoul thể hiện bước tiến mới trong tư duy thực hiện công tác thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh kinh tế của TP.HCM thông qua việc chủ động tiếp cận thị trường trọng điểm.

Hàn Quốc từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những đối tác chiến lược quan trọng với TP.HCM. Việc tuyên truyền trực tiếp tại Seoul giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế song phương.

Ngoài ra, hoạt động này còn góp phần nâng tầm thương hiệu đô thị TP.HCM hiện đại, rộng mở và đầy tiềm năng phát triển với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của TP trên trường quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 xuất hiện tại phố bộ đi bộ sầm uất của Seoul - Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến sẽ đối thoại trực tiếp trên sân khấu với giám đốc điều hành WEF trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - Ảnh: VGP

Ngày 26-10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026) sẽ chính thức khởi động tại TP.HCM với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới".

Chương trình do Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo và dự kiến tham dự, UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TP.HCM (HCMC C4IR) thực hiện.

Đặc biệt, hai ngày diễn đàn chính 27 và 28-10 sẽ đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) - lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ AEF.

Điểm nhấn lớn nhất của diễn đàn là sự hiện diện của Thủ tướng Lê Minh Hưng vào Phiên toàn thể cấp cao sáng 28-10, cùng sự tham dự của lãnh đạo, đại diện 8 quốc gia, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU).

Ngay sau đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có Phiên đối thoại 60 phút trực tiếp trên sân khấu với giám đốc điều hành WEF.

Phiên đối thoại với chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu" nhằm làm nổi bật thông điệp Việt Nam chuyển từ một đối tác chủ động tham gia sang một bên đồng kiến tạo các cơ hội tăng trưởng và hợp tác mới.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 xuất hiện tại phố đi bộ sầm uất của Seoul - Ảnh 3.Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM: Không thể thiếu nguồn lực tư nhân và hợp tác quốc tế

Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của quốc tế giữa bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới có nhiều biến động, trong khi Việt Nam nổi bật với tăng trưởng ổn định và nhiều chính sách hấp dẫn.

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NGỌC ĐỨC
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    Chủ đề: Seoul Hàn Quốc Diễn đàn kinh tế mùa thu

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