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Dì ở Mỹ gửi 4,7 tỉ nhờ cháu mua nhà, cháu đặt cọc 70 triệu rồi 'biến mất'

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hoàng Vĩnh Tú (37 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Dì ở Mỹ gửi 4,7 tỉ nhờ cháu mua nhà, cháu đặt cọc 70 triệu rồi 'biến mất' - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định - Ảnh: H.B.

Tú bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền gần 4,7 tỉ đồng do người thân ở nước ngoài chuyển về Việt Nam nhờ quản lý và mua nhà.

Theo nội dung vụ việc, bà L.H.C. (hiện định cư tại Hoa Kỳ) có quan hệ dì - cháu với Trần Hoàng Vĩnh Tú.

Do tin tưởng người thân, bà C. nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam, nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để bà sử dụng khi về nước.

Trước đó, bà C. cũng nhờ người thân hỗ trợ bán căn hộ đang sở hữu để chuyển sang mua nhà phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Từ tháng 2-2026, bà C. tiếp tục chuyển cho Tú các khoản tiền với tổng số 3,69 tỉ đồng. Cùng với 1 tỉ đồng từ việc bán căn hộ trước đó và khoản lãi tiết kiệm, tổng số tiền bà C. giao cho Tú quản lý là 4,7 tỉ đồng.

Để tạo sự tin tưởng, Tú gửi qua Viber cho bà C. hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng.

Đầu tháng 3-2026, thông qua người quen giới thiệu, bà C. tìm được căn nhà tại đường Trần Xuân Lê (Đà Nẵng), với giá hơn 4,7 tỉ đồng và nhờ Tú thực hiện việc đặt cọc mua nhà.

Tuy nhiên, Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, không tiếp tục thanh toán số tiền còn thiếu theo thỏa thuận. Đồng thời, người này cũng cắt liên lạc và rời khỏi nơi cư trú.

Sự việc sau đó được người môi giới thông báo lại cho bà C..

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã tiến hành xác minh, rà soát địa bàn và xác định nơi đối tượng có khả năng lẩn trốn.

Cơ quan điều tra đã vận động Trần Hoàng Vĩnh Tú ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

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    Chủ đề: mua nhà chiếm đoạt Đà nẵng Hoa Kỳ công an Đà Nẵng

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