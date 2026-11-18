Đề xuất lùi thời điểm thực hiện trách nhiệm tái chế phương tiện giao thông đường bộ - Ảnh: NAM TRẦN

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi có nhiều nội dung thay đổi, trong đó có đề xuất lùi thời điểm thực hiện trách nhiệm tái chế phương tiện giao thông đường bộ.

Chuyển trọng tâm sang trách nhiệm thu hồi và tổ chức tái chế

Nhà sản xuất, nhập khẩu phương tiện giao thông đường bộ có trách nhiệm tái chế đối với phương tiện giao thông đường bộ do mình sản xuất, nhập khẩu được đưa ra thị trường từ ngày 1-1-2030.

Việc điều chỉnh nhằm tạo thêm thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị cơ chế thu hồi, hạ tầng tái chế và năng lực thực hiện. Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực hiện trách nhiệm EPR đối với phương tiện giao thông.

Bà Trần Thị Thu Hiền thông tin tại diễn đàn - Ảnh: BTC

Theo quy định hiện hành, nhà sản xuất, nhập khẩu được chọn đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Tuy nhiên, dự thảo luật sửa đổi và nghị định mới đã loại bỏ hình thức này, chuyển trọng tâm sang trách nhiệm thu hồi và tổ chức tái chế.

Nhà sản xuất, nhập khẩu có thể lựa chọn các phương thức thực hiện gồm: thu hồi để tự tái chế hoặc chuyển giao cho đơn vị tái chế có chức năng phù hợp để tái chế; thuê đơn vị thu hồi và tái chế; ủy quyền cho tổ chức trung gian.

Dự thảo nghị định đề xuất: xuất khẩu sang các quốc gia khác để tái chế, kết hợp các hình thức thu hồi, tái chế, ủy quyền và xuất khẩu.

Dự thảo luật bổ sung các quy định miễn trừ thực hiện trách nhiệm xử lý với sản phẩm, bao bì chịu thuế bảo vệ môi trường.

Theo dự thảo nghị định, các tổ chức trung gian phải thu hồi và có hệ thống điện tử cập nhật, theo dõi dữ liệu; chuyển giao sản phẩm, bao bì đã thu hồi cho đơn vị tái chế; lưu trữ hồ sơ, chứng từ; đăng ký khối lượng nhận ủy quyền và báo cáo kết quả thực hiện trên hệ thống thông tin EPR quốc gia.

Đối với đơn vị tái chế, cần có giấy phép môi trường và yêu cầu bảo vệ môi trường, quản lý riêng hồ sơ, chứng từ nguyên liệu đầu vào, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử quản lý toàn bộ quá trình, đảm bảo khả năng truy xuất dữ liệu. Các đơn vị có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả tái chế trước 1-4 hằng năm, thực hiện kiểm toán, phối hợp xác nhận nguồn gốc, khối lượng, xác nhận kết quả tái chế.

Bổ sung lộ trình tỉ lệ tái chế bắt buộc

Dự thảo còn tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc như chuyển tiếp nghĩa vụ trách nhiệm chưa hoàn thành sang các năm tiếp theo.

Thời hạn tối đa 5 năm với các loại pin lithium, pin nickel-metal hydrid (dùng cho phương tiện giao thông), các thiết bị điện, điện tử; tối đa 3 năm với các sản phẩm giấy đa lớp, sắt, kim loại khác, thủy tinh, nhựa mềm và tối đa 2 năm với các sản phẩm, bao bì còn lại.

Bổ sung lộ trình tỉ lệ tái chế bắt buộc theo 3 giai đoạn: 2026-2028, 2029-2031 và 2032-2034, mỗi lần không quá 10%. Các doanh nghiệp có tổng doanh thu các sản phẩm có bao bì và sản phẩm phải tái chế dưới 30 tỉ đồng được đề xuất miễn thực hiện trách nhiệm tái chế.

Các nội dung sửa đổi nhằm tăng cường trách nhiệm trực tiếp của nhà sản xuất, nhập khẩu đối với sản phẩm, bao bì sau khi thải bỏ.

Đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn về chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất, nhập khẩu chủ động tổ chức, thu hồi, tái chế sản phẩm, bao bì hoặc lựa chọn các đơn vị có chức năng thực hiện.