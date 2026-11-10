Đề nghị truy tố nam thanh niên giả danh trên Facebook, dụ bé gái 11 tuổi đi khách sạn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với bị can Phùng Quốc Nhân (21 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo hồ sơ, sáng 7-9-2025, cháu N. (sinh năm 2014, ngụ phường Tân Hưng) được mẹ đưa đến Công an phường Tân Hưng trình báo sự việc cháu bị xâm hại tình dục.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng tiến hành lập hồ sơ ban đầu, chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, truy xét, cơ quan điều tra đã mời làm việc đối với Phùng Quốc Nhân.

Tại cơ quan điều tra, Phùng Quốc Nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook để nhắn tin làm quen với cháu N., sau đó rủ bị hại đến khách sạn thuộc khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng để quan hệ tình dục.

Cụ thể, khoảng tháng 7-2025, Phùng Quốc Nhân sử dụng tài khoản Facebook tên "Duy Nhỏ", và xưng tên Lê Thanh Duy để nhắn tin làm quen với cháu N.. Từ đó, cả 2 phát sinh tình cảm.

Sau đó, Nhân nhắn tin dụ dỗ bị hại quan hệ tình dục và được bị hại đồng ý. Nhân đã hẹn gặp và chở bị hại đến thuê phòng tại một khách sạn ở khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng để quan hệ.

Đến ngày 21-8-2025, Nhân tiếp tục hẹn gặp và chở bị hại đến thuê phòng tại một khách sạn khác để thực hiện hành vi quan hệ tình dục khi bị hại chỉ mới 11 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, hành vi trên của bị can Phùng Quốc Nhân là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe và nhân phẩm người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý trẻ em và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần phải được xử lý thật nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.