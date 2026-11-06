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Bắt nghi phạm dụ dỗ bé gái đến nhà hoang rồi hiếp dâm

tác giả
LÊ TRUNG
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LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
SỸ ĐỨC
SỸ ĐỨC

Người đàn ông làm quen, dụ dỗ bé gái đến một căn nhà hoang gần đó rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó lấy di động giả vờ quay phim để hù dọa, không cho nói sự việc với bố mẹ.

Khởi tố đối tượng dụ dỗ bé gái để hiếp dâm - Ảnh 1.

Bùi Tuấn Trung tại cơ quan công an - Ảnh: SỸ ĐỨC

Ngày 6-11, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Tuấn Trung (37 tuổi, trú phường Tân Lập, Đắk Lắk) để điều tra về 2 hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Được biết Trung từng sống chung như vợ chồng với 2 người phụ nữ và đã có 3 người con.

Theo điều tra, thời gian qua Trung đến địa bàn các xã phía Tây của tỉnh Đắk Lắk làm thuê và ở gần nhà ông M., là bố ruột của cháu T (sinh năm 2012).

Do nhiều lần đến nhà ông M. uống rượu nên Trung đã làm quen, kết bạn Facebook và nhắn tin với cháu T.

Tháng 6-2025, lợi dụng lúc bố mẹ cháu T. đi vắng, Trung đã dụ dỗ cháu gái này đến một căn nhà hoang gần đó rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó Trung dùng điện thoại di động giả vờ quay phim để hù dọa, không cho cháu T. nói sự việc trên với người lớn.

Đến tháng 4-2026, Trung tiếp tục nhắn tin rủ cháu T. đến nhà mình thuê rồi dụ dỗ và thực hiện hành vi đồi bại với cháu.

Đến cuối tháng 8-2026, sau khi kiểm tra điện thoại của cháu T. thì gia đình phát hiện ra sự việc và tố cáo hành vi của Trung đến cơ quan công an ở Đắk Lắk.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra.

Bắt người đàn ông Đắk Lắk dụ dỗ, hiếp dâm bé gái - Ảnh 3.Bắt tạm giam nghi phạm xâm hại con gái 7 tuổi của bạn nhậu

Trong lúc mọi người đang làm mồi nhậu, Lê Trí Tâm Anh dụ dỗ bé A. chở đi mua kem. Sau khi đi mua kem xong, trên đường về thì Tâm Anh chở bé A. ghé nhà của mình rồi xâm hại.

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LÊ TRUNG - SỸ ĐỨC
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    Chủ đề: khởi tố hiếp dâm dụ dỗ bé gái hiếp dâm bé gái Đắk Lắk

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