Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Đầu tư 360 tỉ đồng làm đường nối quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

tác giả
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO

Tuyến đường nối quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp kéo dài đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông được đầu tư với tổng vốn 360 tỉ đồng.

Quảng Trị đầu tư 360 tỉ đồng làm đường nối quốc lộ 1 đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư 360 tỉ đồng làm đường nối quốc lộ 1 vào Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 30-10, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường từ quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kết nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Trị.

Theo quyết định, dự án có tổng chiều dài khoảng 9,8km, điểm đầu giao quốc lộ 1 tại Km690+430, điểm cuối giao đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại Km1020+100. Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Cam Hồng, Lệ Thủy, Lệ Ninh và Trường Phú.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 2 làn xe, mặt đường cấp cao A1. Tổng mức đầu tư dự kiến 360 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2027 - 2030.

Theo UBND tỉnh, việc đầu tư tuyến đường nhằm hoàn thiện hệ thống các tuyến đường ngang kết nối trục Đông - Tây, đáp ứng nhu cầu tham quan Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Khu du lịch Bang Onsen.

Đáng chú ý, dự án mới sẽ tận dụng khối lượng các hạng mục đã thi công của dự án đường nối quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước đây, qua đó tối ưu hóa vốn đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực.

Quảng Trị đầu tư 360 tỉ đồng làm đường nối quốc lộ 1 đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh 2.

Con đường kết nối thuận lợi để du khách đến thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: HOÀNG TÁO

Vừa qua, báoTuổi Trẻ đã phản ánh việc dự án đường nối quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được UBND tỉnh Quảng Bình cũ phê duyệt tháng 1-2015, giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Tuyến đường dài khoảng 4km, tổng mức đầu tư khoảng 110 tỉ đồng, nối từ khu vực thôn An Định, xã Cam Hồng đến thôn An Xá, xã Lệ Thủy.

Công trình bắt đầu thi công từ tháng 11-2016 nhưng phải tạm dừng do thiếu vốn. Đến cuối năm 2021, dự án được bố trí vốn để triển khai trở lại, thi công đến cuối năm 2023 rồi tiếp tục dừng vì không còn nguồn vốn.

Ông Lê Văn Tân - Phó chủ tịch UBND xã Lệ Thủy - cũng cho biết địa phương mong muốn tuyến đường sớm được đầu tư để kết nối các khu vực Lộc Thủy, một phần Phong Thủy và An Thủy cũ với quốc lộ 1, tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại của người dân.

Việc tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới với quy mô 9,8km, tổng vốn 360 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ tình trạng tuyến đường dang dở nhiều năm, đồng thời hình thành trục kết nối giao thông và du lịch quan trọng ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị đầu tư 360 tỉ đồng làm đường nối quốc lộ 1 đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh 4.Con đường 4km nối quốc lộ 1 vào nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 10 năm vẫn dang dở

Con đường nối quốc lộ 1 vào Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ dài 4km, tổng đầu tư hơn 110 tỉ đồng, nhưng sau 10 năm vẫn chưa thể hoàn thành. Chủ đầu tư đang làm thủ tục kết thúc dự án trong dang dở, để xin bố trí vốn giai đoạn 2.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀNG TÁO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Võ Nguyên Giáp đường Hồ Chí Minh QUảng Trị đại tướng Võ Nguyên Giáp quốc lộ 1

    Dòng sự kiện: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất