Đầu tư 360 tỉ đồng làm đường nối quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư 360 tỉ đồng làm đường nối quốc lộ 1 vào Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 30-10, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường từ quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kết nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Trị.

Theo quyết định, dự án có tổng chiều dài khoảng 9,8km, điểm đầu giao quốc lộ 1 tại Km690+430, điểm cuối giao đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại Km1020+100. Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Cam Hồng, Lệ Thủy, Lệ Ninh và Trường Phú.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 2 làn xe, mặt đường cấp cao A1. Tổng mức đầu tư dự kiến 360 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2027 - 2030.

Theo UBND tỉnh, việc đầu tư tuyến đường nhằm hoàn thiện hệ thống các tuyến đường ngang kết nối trục Đông - Tây, đáp ứng nhu cầu tham quan Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Khu du lịch Bang Onsen.

Đáng chú ý, dự án mới sẽ tận dụng khối lượng các hạng mục đã thi công của dự án đường nối quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước đây, qua đó tối ưu hóa vốn đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực.

Con đường kết nối thuận lợi để du khách đến thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: HOÀNG TÁO

Vừa qua, báoTuổi Trẻ đã phản ánh việc dự án đường nối quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được UBND tỉnh Quảng Bình cũ phê duyệt tháng 1-2015, giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Tuyến đường dài khoảng 4km, tổng mức đầu tư khoảng 110 tỉ đồng, nối từ khu vực thôn An Định, xã Cam Hồng đến thôn An Xá, xã Lệ Thủy.

Công trình bắt đầu thi công từ tháng 11-2016 nhưng phải tạm dừng do thiếu vốn. Đến cuối năm 2021, dự án được bố trí vốn để triển khai trở lại, thi công đến cuối năm 2023 rồi tiếp tục dừng vì không còn nguồn vốn.

Ông Lê Văn Tân - Phó chủ tịch UBND xã Lệ Thủy - cũng cho biết địa phương mong muốn tuyến đường sớm được đầu tư để kết nối các khu vực Lộc Thủy, một phần Phong Thủy và An Thủy cũ với quốc lộ 1, tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại của người dân.

Việc tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới với quy mô 9,8km, tổng vốn 360 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ tình trạng tuyến đường dang dở nhiều năm, đồng thời hình thành trục kết nối giao thông và du lịch quan trọng ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị.